A circa cinquanta chilometri a nordovest di Roma, nel cuore del Parco Naturale Regionale Bracciano-Martignano, esiste un angolo di Lazio che sembra appartenere a un altro continente. La caldara di Manziana è una conca vulcanica di circa novanta ettari dove il suolo ribolle, l’aria sa di zolfo e betulle bianchissime crescono ai margini di pozze di fango grigio chiaro — un paesaggio che molti visitatori descrivono come islandese, e che invece si trova a meno di un’ora di macchina dal Grande Raccordo Anulare. Vale la pena capire cosa rende questo posto davvero insolito, e perché merita una visita pianificata con attenzione.

Una depressione vulcanica nel mezzo del bosco laziale

Il termine caldara indica esattamente quello che il luogo è: una depressione circolare di origine vulcanica, residuo dell’attività eruttiva che ha modellato l’intera area dei Colli Cimini e del distretto vulcanico sabatino. Il Lazio, in questo senso, è una regione geologicamente giovane e irrequieta, e la caldara di Manziana ne è una delle espressioni più leggibili a occhio nudo.

Camminando lungo il sentiero che scende verso il fondo della conca, la vegetazione cambia in modo percettibile. Il bosco misto lascia spazio a un terreno sempre più chiaro, quasi lunare, dove le radici faticano e le piante si adattano a condizioni chimiche estreme. I colori del suolo raccontano la composizione del sottosuolo: il giallo ocra dello zolfo grezzo, il bianco del fango essiccato al sole, il verde acceso di muschi rari che colonizzano le zone umide ai bordi delle pozze attive.

Geyser, fanghi e attività geotermica: cosa si vede davvero

Il cuore della caldara di Manziana è dominato da manifestazioni geotermiche che rendono il sito unico nel panorama naturalistico del Centro Italia. Il geyser principale espelle vapore e fango con una cadenza irregolare, sufficiente però a rendere l’esperienza visivamente memorabile. Attorno ad esso si aprono mud pools — pozze di fango gorgogliante — che emanano quel caratteristico odore di uova marce, inconfondibile firma dell’idrogeno solforato.

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Non si tratta di un fenomeno scenografico allestito per i turisti: è attività geologica reale, in corso da millenni. Questo è precisamente il motivo per cui l’area è classificata come Monumento Naturale e rientra nelle tutele del parco regionale. Avvicinarsi troppo alle zone attive è sconsigliato — il terreno può cedere e le temperature delle emissioni sono elevate — ma i sentieri perimetrali offrono punti di osservazione ravvicinati e sicuri.

Le betulle bianche: perché sono una rarità botanica qui

Uno degli elementi che più sorprende i visitatori è la presenza di betulle — alberi tipici delle foreste nordeuropee e alpine — in un contesto laziale di bassa quota. La loro presenza alla caldara non è casuale: le condizioni microclimatiche create dall’attività geotermica, con umidità elevata, terreno acido e temperature localmente anomale, hanno permesso l’insediamento di una specie che altrimenti non troverebbe il suo habitat naturale a queste latitudini e altitudini.

I tronchi bianchi e le chiome leggere delle betulle contrastano con il suolo scuro e con le volute di vapore che salgono dal fondo della conca, creando un effetto visivo che spiega immediatamente il paragone con i paesaggi islandesi o con le zone geotermiche del Parco di Yellowstone. È una di quelle situazioni in cui la fotografia non esagera: il posto sembra davvero così.

La fauna del bosco circostante

Al di là della conca geotermica, la foresta che circonda la caldara di Manziana è un ecosistema ricco e relativamente indisturbato. La fauna include volpi, istrici, ricci, tassi e scoiattoli — una comunità animale che beneficia della protezione garantita dal parco regionale e della scarsa pressione antropica rispetto ad altre aree naturali laziali più frequentate.

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Gli avvistamenti non sono garantiti — siamo in presenza di animali selvatici con abitudini prevalentemente notturne o crepuscolari — ma chi percorre i sentieri nelle ore più tranquille della mattina o nel tardo pomeriggio ha buone probabilità di incontrare almeno qualche traccia o, con fortuna, qualche esemplare. L’istricio, in particolare, lascia segni inconfondibili lungo i bordi del sentiero.

Come organizzare la visita: accesso, stagionalità e tempi

Il comune di Manziana, nel cui territorio ricade il sito, è raggiungibile da Roma in circa un’ora di auto, con percorsi che attraversano la Via Cassia o la Strada Statale Braccianese. Non esistono dati verificati su un sistema di prenotazione obbligatoria, ma trattandosi di un’area protetta è sempre consigliabile verificare le condizioni di accesso aggiornate direttamente con il Parco Naturale Regionale Bracciano-Martignano prima di partire, specialmente in caso di condizioni meteorologiche avverse.

La visita si completa in due-tre ore a piedi, seguendo il percorso ad anello che costeggia la conca. L’autunno e la primavera sono le stagioni più indicate: le temperature miti rendono la camminata confortevole, la luce radente del sole basso esalta i colori del suolo e del vapore, e la presenza di altri visitatori è più contenuta rispetto ai mesi estivi. In estate il caldo si somma all’odore di zolfo in modo che alcuni trovano intenso; in inverno il vapore della conca diventa ancora più spettacolare, ma i sentieri possono essere scivolosi.

Portare scarpe da trekking con suola robusta è essenziale: il terreno attorno alle pozze è irregolare e in alcuni punti cedevole. Meglio evitare sandali o scarpe da ginnastica leggere, e tenere i bambini vicini nelle zone più prossime all’attività geotermica.

La caldara di Manziana è uno di quei posti che non richiedono un lungo viaggio per stupire davvero. Basta uscire da Roma, imboccare la strada giusta e accettare che il Lazio, sotto la superficie, sia ancora vivo e in movimento — letteralmente.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.