Ogni anno i World Travel Awards tracciano una mappa del meglio dell’ospitalità mondiale, e l’edizione 2026 — la trentatreesima nella storia di questo riconoscimento — ha confermato ancora una volta quanto l’Italia sappia fare bene il mestiere dell’accoglienza. Tra i vincitori e i finalisti della categoria europea e nazionale, gli hotel italiani premiati ai World Travel Awards raccontano un settore che non si limita a offrire un letto per la notte, ma costruisce esperienze capaci di competere con le migliori strutture del pianeta.

Cosa sono i World Travel Awards e perché contano

Fondati nel 1993, i World Travel Awards sono considerati tra i riconoscimenti più autorevoli del settore turistico globale. Il meccanismo è trasparente: professionisti del travel e viaggiatori votano le strutture e i servizi che ritengono eccellenti, suddivisi per categoria e area geografica. La cerimonia europea precede quella mondiale, creando una sorta di percorso a eliminazione che porta i migliori d’Europa a sfidarsi a livello globale.

Non si tratta di un premio assegnato da una giuria chiusa: la partecipazione è ampia, e questo rende i risultati particolarmente significativi per chi pianifica un viaggio. Vincere o anche soltanto essere nominati in una categoria competitiva come Italy’s Leading Hotel Group o Italy’s Leading All-Inclusive Resort è un segnale concreto di qualità riconosciuta dal mercato.

Delphina Hotels & Resorts: il gruppo dell’anno in Italia

Delphina Hotels & Resorts ha conquistato il titolo di Italy’s Leading Hotel Group 2026, battendo una shortlist di competitor italiani di assoluto livello. È un risultato che non sorprende chi conosce questo gruppo, radicato in Sardegna e da anni impegnato in un modello di ospitalità che punta sulla sostenibilità ambientale senza rinunciare all’eleganza.

→ Leggi anche: Estate 2026: l'Italia domina le prenotazioni europee, con il Veneto in testa

Le strutture Delphina si trovano prevalentemente nel nord della Sardegna, tra la Costa Smeralda e la Gallura, in contesti paesaggistici che già da soli varrebbero il viaggio. Ma il riconoscimento ai World Travel Awards premia qualcosa di più specifico: la coerenza dell’offerta, la cura del servizio e la capacità di costruire un’identità di gruppo riconoscibile. Non è un caso che tra i finalisti ci fossero nomi altrettanto solidi come Baglioni Hotels & Resorts, Starhotels, Gruppo UNA, Planetaria Hotels e VOIhotels: una lista che fotografa l’eccellenza dell’hotellerie italiana su scala nazionale.

Vivosa Apulia Resort e il modello all-inclusive di qualità

Sul fronte dei resort, il premio Italy’s Leading All-Inclusive Resort 2026 è andato al Vivosa Apulia Resort, struttura pugliese che ha saputo ridefinire cosa significa “tutto incluso” nel contesto italiano. Per molti anni il format all-inclusive è stato associato a un’ospitalità standardizzata, lontana dall’identità dei luoghi. Il successo di Vivosa Apulia dimostra che si può costruire un resort completo — con ristorazione, attività, servizi — mantenendo un legame autentico con il territorio circostante.

Tra i finalisti di questa categoria figurano nomi interessanti per chi sta valutando una vacanza di questo tipo: ADLER Spa Resort THERMAE, che porta il benessere termale nel segmento all-inclusive, il Club Hotel Marina Seada in Sardegna, e TUI MAGIC LIFE Calabria, che rappresenta l’ingresso di un grande operatore internazionale nel mercato del sud Italia. Categorie diverse, pubblici diversi, ma tutte strutture che hanno superato la selezione per essere considerate tra le migliori d’Italia.

Come usare questi riconoscimenti per scegliere dove soggiornare

I premi del settore travel sono utili, ma vanno letti con intelligenza. Essere nominati ai World Travel Awards significa aver raggiunto una soglia di qualità riconoscibile; vincere significa averla superata rispetto alla concorrenza in un anno specifico. Nessun premio sostituisce la ricerca personale, ma costituisce un ottimo punto di partenza.

→ Leggi anche: Set-jetting 2026: le location italiane di film e serie Tv da raggiungere quest'estate

Se stai pianificando un soggiorno in Italia e cerchi una struttura che abbia già superato un vaglio internazionale, considera questi criteri pratici:

Tipologia di viaggio: un resort all-inclusive come Vivosa Apulia è ideale per chi vuole organizzare poco e godersi tutto; un gruppo come Delphina offre più varietà e flessibilità tra le sue proprietà.

un resort all-inclusive come Vivosa Apulia è ideale per chi vuole organizzare poco e godersi tutto; un gruppo come Delphina offre più varietà e flessibilità tra le sue proprietà. Stagionalità: molte strutture premiate operano con stagionalità definita. Verificare le date di apertura prima di prenotare evita sorprese.

molte strutture premiate operano con stagionalità definita. Verificare le date di apertura prima di prenotare evita sorprese. Contesto geografico: la Sardegna, la Puglia e il sud Italia in generale concentrano molte delle strutture premiate, ma il panorama italiano è ampio. I finalisti di categorie non ancora citate coprono anche regioni del centro-nord.

Per consultare l’elenco completo dei vincitori e dei nominati italiani, il riferimento ufficiale è il sito dei World Travel Awards, dove le categorie vengono aggiornate man mano che le cerimonie regionali si concludono.

Un settore che non smette di crescere

Il fatto che la trentatreesima edizione dei World Travel Awards continui a riconoscere strutture italiane tra le migliori d’Europa non è scontato. L’ospitalità è un settore competitivo, con destinazioni come Portogallo, Grecia e Spagna che negli ultimi anni hanno investito enormemente nell’upgrade delle proprie strutture ricettive.

Eppure l’Italia mantiene una posizione solida, non solo per la bellezza dei contesti in cui sorgono gli hotel, ma per la qualità intrinseca del servizio, la cucina, l’attenzione al dettaglio che caratterizza le strutture di fascia alta. I hotel italiani premiati ai World Travel Awards 2026 sono la conferma che il modello italiano di ospitalità — fatto di identità locale, cura artigianale e paesaggi difficili da replicare altrove — continua a essere rilevante e desiderato a livello internazionale.

Che si tratti di un resort affacciato sul mare sardo, di un’oasi termale nel cuore della penisola o di un gruppo alberghiero con proprietà nelle principali città d’arte, il messaggio è lo stesso: scegliere una struttura premiata non garantisce la perfezione, ma aumenta sensibilmente le probabilità di tornare a casa con il ricordo di un soggiorno all’altezza delle aspettative.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.