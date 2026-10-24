Nelle Marche esiste un patrimonio che molti italiani conoscono solo di sfuggita: torri merlate che emergono tra i calanchi, ville nobiliari nascoste tra filari di cipressi, giardini storici dove il tempo sembra scorrere a un ritmo diverso. Fino a poco fa, raggiungere questi luoghi significava affidarsi al passaparola o alla fortuna. Adesso, con il lancio della Rete delle Dimore e dei Parchi Storici delle Marche, promossa da Fondazione Marche Cultura, tutto questo patrimonio diffuso diventa finalmente un sistema organizzato e accessibile.

Trentaquattro proprietà, cinque province, un unico filo

La rete, nata in attuazione della legge regionale n. 30 del 2021 e lanciata nell’ottobre 2026, raccoglie 34 beni accreditati distribuiti su tutte e cinque le province marchigiane: Pesaro-Urbino, Ancona, Macerata, Fermo e Ascoli Piceno. Non si tratta di un elenco generico, ma di un sistema pensato per connettere realtà molto diverse tra loro — castelli medievali, ville nobiliari, complessi storici, parchi e giardini — sotto un’unica identità riconoscibile.

Quello che colpisce di questa iniziativa è proprio l’ampiezza geografica. Le Marche sono una regione che si sviluppa in verticale, dal mare all’Appennino, e il patrimonio storico segue questa stessa logica: si trova nei borghi dell’entroterra quanto nelle città costiere, in altura quanto in pianura. Mettere in rete 34 proprietà distribuite su tutto il territorio significa offrire al visitatore una mappa inedita della regione.

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Castelli delle Marche: cosa aspettarsi dalla rete

I castelli delle Marche sono tra gli elementi più riconoscibili di questo paesaggio. Costruiti spesso in posizione dominante, servivano a controllare le vie di comunicazione tra la costa adriatica e l’entroterra appenninico. Molti sono rimasti intatti nelle strutture murarie, altri sono stati trasformati in residenze private o strutture ricettive nel corso dei secoli. La rete li valorizza insieme alle ville e ai giardini storici, creando un percorso che attraversa epoche e stili architettonici diversi.

I giardini storici, in particolare, meritano un discorso a parte. Spesso meno visibili dei castelli nelle guide tradizionali, rappresentano una forma di patrimonio fragile e complessa da mantenere. Includerli nella rete significa riconoscerne il valore culturale e garantire una maggiore visibilità a proprietà che altrimenti resterebbero nell’ombra.

Perché questa iniziativa cambia il modo di visitare le Marche

Il turismo marchigiano è storicamente concentrato sulla costa durante i mesi estivi. L’entroterra — con i suoi borghi, le sue rocche, le sue colline — viene spesso relegato a escursione di mezza giornata, un diversivo dal mare piuttosto che una destinazione in sé. Una rete strutturata come questa può modificare questa percezione, offrendo ragioni concrete per esplorare la regione in profondità e in periodi diversi dall’estate.

Un sistema di dimore storiche accreditate funziona anche come garanzia di qualità per il visitatore. Sapere che una proprietà fa parte di una rete regionale riconosciuta significa avere una prima indicazione sulla sua rilevanza storica e culturale. È un punto di partenza utile per pianificare un itinerario, specialmente quando si vuole andare oltre i circuiti più battuti.

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Come organizzare un itinerario tra dimore e parchi

Le Marche si prestano bene a un viaggio lento, strutturato su più giorni. Un approccio ragionevole è scegliere una provincia come base e costruire gli spostamenti a raggiera, dedicando almeno mezza giornata a ciascuna proprietà di maggior interesse. Le distanze tra i centri dell’entroterra sono spesso contenute, ma le strade di montagna richiedono tempi più lunghi di quanto si immagini guardando la cartina.

Provincia di Pesaro-Urbino : territorio ricco di residenze ducali e fortezze, con il ducato di Urbino come riferimento storico principale.

: territorio ricco di residenze ducali e fortezze, con il ducato di Urbino come riferimento storico principale. Provincia di Ancona : mix di costa e collina, con ville nobiliari che guardano verso il mare.

: mix di costa e collina, con ville nobiliari che guardano verso il mare. Provincia di Macerata : cuore dell’entroterra marchigiano, con una concentrazione notevole di borghi murati e dimore storiche.

: cuore dell’entroterra marchigiano, con una concentrazione notevole di borghi murati e dimore storiche. Provincia di Fermo : paesaggio collinare tra i più integri della regione, con ville e giardini spesso poco frequentati.

: paesaggio collinare tra i più integri della regione, con ville e giardini spesso poco frequentati. Provincia di Ascoli Piceno: al confine con l’Abruzzo, con architetture che riflettono secoli di storia longobarda e medievale.

Per approfondire il progetto e consultare l’elenco aggiornato delle proprietà accreditate, il riferimento diretto è il sito di Fondazione Marche Cultura, che gestisce la rete e ne coordina le attività.

Il valore di un patrimonio che non si improvvisa

Creare una rete di questo tipo richiede tempo, risorse e una visione chiara. La legge regionale del 2021 ha posto le basi normative; il lavoro di Fondazione Marche Cultura ha trasformato quella cornice giuridica in un progetto concreto. Trentaquattro proprietà accreditate non sono poche per una regione di medie dimensioni: significa che esiste già una massa critica di patrimonio disponibile, e che la sfida ora è rendere questo patrimonio davvero fruibile per chi arriva dall’esterno.

Visitare i castelli delle Marche e le dimore storiche della regione non è mai stato semplice come potrebbe sembrare: aperture discontinue, scarsa segnaletica, difficoltà a trovare informazioni aggiornate. Una rete strutturata può affrontare questi problemi in modo sistematico, e il fatto che sia sostenuta da un quadro legislativo regionale è un segnale che l’intenzione è quella di costruire qualcosa di duraturo. Per chi ama l’Italia meno ovvia — quella che non si trova sulle copertine dei magazine internazionali — le Marche con questa nuova rete offrono un motivo in più per tornare, o per arrivarci finalmente per la prima volta.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.