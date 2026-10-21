Il 12 ottobre 2026 il castello di Melfi ha aperto al pubblico nuovi percorsi interni rimasti inaccessibili per anni, restituendo alla città lucana — e ai visitatori che arrivano da fuori — una porzione di fortezza che fino a poco tempo fa si poteva soltanto immaginare. Non si tratta di un’inaugurazione simbolica: gli scavi stratigrafici condotti durante i lavori di restauro hanno portato alla luce evidenze architettoniche e manufatti che coprono un arco temporale che va dal Medioevo all’età post-medievale, trasformando il cantiere in qualcosa di molto più ricco di quanto ci si aspettasse.

Una fortezza costruita su strati di storia

Il castello di Melfi non nasce dal nulla nel 1050. I Normanni di Guglielmo Braccio di Ferro, primo conte normanno di Puglia, edificarono la fortezza sopra strutture preesistenti di epoca bizantina e longobarda, sfruttando una posizione strategica nell’area del Vulture Melfese, in Basilicata. Questo significa che chiunque visiti il castello oggi cammina su un palinsesto di civiltà sovrapposte, ognuna delle quali ha lasciato tracce fisiche nelle mura, nei cortili, nelle fondamenta.

Il nucleo normanno originario ha pianta quadrata con torri angolari e risale all’XI-XII secolo. Con il tempo la struttura si è espansa: l’ala nord-est con il cortile e tre cortili interni risale al periodo angioino, nel XIII secolo. Federico II di Svevia aveva già lasciato la sua impronta durante la dominazione sveva, ampliando e trasformando il complesso in modo significativo. Tra il XVI e il XVIII secolo, infine, la famiglia Doria convertì quella che era stata una macchina da guerra in una residenza nobiliare, addolcendone i volumi e aggiungendo elementi architettonici tipici dell’abitare aristocratico.

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Il 1059 e il concilio che cambiò la storia del Sud

C’è un momento, nella lunga vita del castello di Melfi, che vale la pena sottolineare perché dice molto del peso politico che questa fortezza ha avuto nell’Italia meridionale medievale. Nel 1059 papa Niccolò II convocò qui un concilio ecclesiastico durante il quale Roberto il Guiscardo fu riconosciuto duca di Puglia, Calabria e Sicilia. Non una cerimonia di corte qualunque: un atto che ridisegnò gli equilibri di potere nell’Italia del Sud e che si svolse esattamente tra queste mura.

Questa stratificazione — politica, militare, religiosa, nobiliare — è ciò che rende il castello di Melfi qualcosa di più di un monumento medievale ben conservato. È un documento tridimensionale, e i nuovi percorsi aperti in ottobre permettono di leggerlo in modo più completo.

I nuovi percorsi e le scoperte degli scavi

I lavori di restauro, oltre a consolidare le strutture, hanno permesso di condurre scavi stratigrafici che hanno riportato alla luce evidenze architettoniche e reperti databili dal Medioevo fino all’età post-medievale. I cortili interni — quelli che la documentazione della Pro Loco di Melfi e del museo descrive come “segreti” — sono ora accessibili al pubblico per la prima volta dopo un lungo periodo di chiusura.

È importante non gonfiare le aspettative con numeri non verificati: le fonti ufficiali parlano di tre cortili e di nuovi percorsi interni, senza indicare metrature precise. Ma la sostanza non cambia: si tratta di spazi che raccontano fasi costruttive diverse, visibili nelle murature, nelle soglie, nei livelli di calpestio che si sovrappongono come pagine di un libro aperto.

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Il castello ospita già il Museo Archeologico Nazionale del Vulture Melfese, che raccoglie materiali provenienti da tutto il territorio circostante. I nuovi ritrovamenti emersi durante il restauro si inseriscono in questo contesto, arricchendo ulteriormente una collezione che già documentava la presenza umana nell’area dalla preistoria all’età medievale.

Melfi e il Vulture: perché vale il viaggio

Melfi si raggiunge dalla Basilicata o dalla Campania, e si trova nell’area del Vulture, zona vulcanica che ha dato il nome al museo e al paesaggio circostante. Non è una destinazione di massa, e questo è parte del suo interesse: i tempi di visita sono distesi, le code non esistono, e il rapporto tra la città e il suo castello è ancora quello di una comunità che vive vicino a un monumento, non di un sito museale separato dalla realtà urbana.

Il castello ha subito nel corso dei secoli numerosi interventi di ricostruzione a causa degli eventi sismici che hanno colpito ripetutamente l’area del Vulture Melfese. Questo rende ogni restauro anche un atto di cura verso una struttura che ha già dimostrato, più volte, di saper resistere. I nuovi percorsi aperti il 12 ottobre sono il risultato visibile di questo lavoro.

Per chi vuole approfondire prima di partire, il sito della Pro Loco di Melfi offre informazioni aggiornate sul castello e sulle modalità di visita. Arrivare qui con un po’ di contesto storico in tasca cambia il modo in cui si guardano le torri angolari normanne, i cortili angioini, le finestre che la famiglia Doria aprì per portare luce in una fortezza che per secoli aveva pensato solo a difendersi.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.