A Monopoli, in provincia di Bari, il mare non si limita a fare da sfondo. Entra nella pietra, si insinua nelle grotte, lambisce le fondamenta delle case bianche e ridisegna ogni mattina i contorni di un centro storico che sembra costruito sull’acqua tanto è stretto il confine tra la città e l’Adriatico. Se stai cercando una destinazione pugliese che vada oltre i soliti itinerari, Monopoli Puglia merita un’attenzione diversa da quella che spesso le viene riservata.

Un centro storico che non ha paura dell’acqua

Il centro storico di Monopoli si affaccia direttamente sull’Adriatico, e questa non è una semplice caratteristica geografica: è il principio organizzativo di tutta la città. Le case bianche — le case bianche tipiche dell’architettura pugliese — si stringono le une alle altre come se cercassero di resistere alla spinta del mare, eppure al tempo stesso lo invitano dentro, attraverso vicoli che finiscono sugli scogli, scalinate che scendono verso l’acqua, finestre che inquadrano orizzonti blu.

Il Porto Vecchio è il cuore pulsante di questa relazione. Non è un porto museificato né una cartolina congelata: barche da pesca, reti stese, il rumore dell’acqua che batte sulle banchine. Intorno, una rete di stradine strette dove convivono chiese — il centro storico ne conta una dozzina — palazzi nobiliari e botteghe che sembrano non aver fretta di cambiare.

La roccia calcarea che dà forma alla costa

Quello che rende il paesaggio costiero di Monopoli così riconoscibile è la roccia calcarea. Questa pietra chiara, levigata nei secoli dall’acqua salata, forma scogliere basse ma articolate, piene di anfratti, pozze naturali, passaggi che si aprono e si chiudono con la marea. Non è la costa sabbiosa e piatta che si immagina quando si pensa alla Puglia: è qualcosa di più aspro, più fisico, più sorprendente.

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Camminare lungo le scogliere di Monopoli significa scoprire una costa che cambia continuamente forma. La luce del pomeriggio colpisce la pietra in modo diverso rispetto alla mattina, e il colore del mare — verde smeraldo vicino agli scogli, blu profondo verso il largo — varia a seconda di come la roccia filtra e riflette la luce. È un paesaggio che richiede tempo per essere guardato davvero.

Grotta dei Desideri e le cave rupestri: il mare che scava

Tra le formazioni più affascinanti della costa di Monopoli c’è la Grotta dei Desideri, una caverna marina accessibile soltanto via mare. Questo dettaglio non è secondario: significa che per raggiungerla occorre prendere una barca — o un kayak, per chi preferisce — e avvicinarsi alla costa da un’angolazione che i turisti di passaggio raramente scelgono. L’interno della grotta, con la luce che filtra dall’apertura e si riflette sull’acqua, è uno di quei posti che giustificano da soli un intero pomeriggio.

La Grotta dei Desideri non è l’unica. La costa di Monopoli è caratterizzata da grotte rupestri e cavità scavate nei secoli dall’erosione del calcare, alcune accessibili a piedi durante la bassa marea, altre raggiungibili solo in acqua. Esplorare questa costa significa fare i conti con una geografia che non si lascia leggere tutta in una volta.

Cala Porta Vecchia e il mare urbano

Nel cuore del centro storico si trova Cala Porta Vecchia, una delle spiagge urbane più particolari della Puglia. Non è una spiaggia nel senso convenzionale del termine: è uno spazio dove la città finisce e il mare comincia, quasi senza preavviso. La roccia calcarea scende direttamente nell’acqua, e i bagnanti si sistemano sugli scogli o si tuffano dalle piattaforme naturali che la pietra offre.

Nuotare qui vuol dire avere alle spalle le case bianche del centro storico, i campanili delle chiese, il profilo del porto. È una prospettiva che poche città italiane riescono a offrire con questa intensità. Monopoli in Puglia non separa il mare dalla vita quotidiana: li sovrappone, e il risultato è una forma di urbanistica involontaria che funziona meglio di molti progetti architettonici intenzionali.

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L’entroterra: ulivi e masserie a dieci minuti dalla costa

Chi si ferma solo sul lungomare perde una parte importante di Monopoli. L’entroterra immediato è un paesaggio di ulivi antichi e masserie — le grandi fattorie rurali tipiche della Puglia — che raccontano una storia agricola secolare. Questo territorio non è un’appendice della costa: è la sua controparte, il paesaggio che spiega perché questa parte della Puglia è sempre stata abitata e coltivata con tale continuità.

Le masserie intorno a Monopoli sono spesso strutture storiche, alcune convertite in agriturismi o strutture ricettive, altre ancora attive come aziende agricole. Visitarle permette di capire come l’olio d’oliva e la pietra calcarea abbiano plasmato insieme questa terra, tanto quanto il mare.

Monopoli e Polignano: due caratteri diversi a dieci chilometri di distanza

Polignano a Mare si trova a circa dieci chilometri da Monopoli — una ventina di minuti in auto, meno in treno. Le due città vengono spesso abbinate negli itinerari pugliesi, e ha senso farlo, ma è importante capire che hanno caratteri molto diversi. Polignano è più scenografica, più fotografata, più frequentata. Monopoli è più vissuta, più quotidiana, con un centro storico che non ha ancora perso la sua funzione di città reale.

Questo non è un giudizio di valore: dipende da cosa si cerca. Se vuoi la vista-icona, Polignano la offre con generosità. Se vuoi passeggiare in un centro storico pugliese dove le persone abitano davvero, fare la spesa al mercato, sederti in un bar senza sentirti in un set fotografico, Monopoli in Puglia è probabilmente la scelta più onesta. Puoi visitare entrambe nella stessa giornata, ma è meglio dedicare a ciascuna il tempo che merita.

Per chi vuole approfondire prima della partenza, il sito ufficiale Monopoli Tourism offre una panoramica aggiornata su eventi, attrazioni e informazioni pratiche per orientarsi in città. Quello che non troverai in nessuna guida, però, è la sensazione di sederti su uno scoglio di calcare bianco con il centro storico alle spalle e l’Adriatico davanti: quella è una cosa che Monopoli riserva solo a chi decide di andarci davvero.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.