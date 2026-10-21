Immagina di camminare lungo un canale olandese e trovarti all’improvviso davanti a una foresta che non esiste in natura: tronchi di cemento che si innalzano dal suolo e si aprono in cubi gialli inclinati verso il cielo, come chiome geometriche sospese nell’aria. Le kubuswoningen di Rotterdam producono esattamente questo effetto — uno spaesamento visivo che non si risolve nemmeno dopo averle osservate a lungo, perché la mente continua a cercare una logica che l’architettura ha deliberatamente deciso di sovvertire.

Una foresta dove i rami sono pareti inclinate

Il concetto alla base delle kubuswoningen è tanto semplice nella sua formulazione quanto radicale nella sua realizzazione: ogni casa è un cubo ruotato di 45 gradi e bilanciato su un singolo pilastro. Il risultato è un edificio residenziale in cui nessuna parete è perfettamente verticale, nessun pavimento è completamente orizzontale, e ogni finestra si apre su una prospettiva obliqua del mondo esterno.

L’insieme delle case è stato concepito come un bosco urbano: ogni unità rappresenta un albero stilizzato, con il pilastro che funge da tronco e il cubo inclinato che diventa chioma. Quando si osserva il complesso nel suo insieme — 39 appartamenti disposti in sequenza tra il quartiere di Blaak e il porto antico di Oude Haven — la metafora forestale diventa quasi letterale. Le strutture si ripetono come moduli di uno stesso schema, creando un ritmo architettonico che ricorda la fitta ripetizione degli alberi in un bosco.

Non è un’estetica pensata solo per stupire: l’idea di replicare un modulo abitativo per costruire un paesaggio urbano coerente risponde a una visione precisa di come le città possono densificarsi senza perdere identità visiva. Rotterdam, città che ha dovuto reinventarsi quasi completamente dopo la Seconda guerra mondiale, è diventata nel tempo uno dei laboratori di architettura contemporanea più vivaci d’Europa — e le kubuswoningen ne sono forse l’espressione più iconica.

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Come si vive dentro un cubo inclinato

La domanda che chiunque si pone davanti a queste case è inevitabile: ma come si vive, lì dentro? La risposta è più affascinante della domanda. Gli interni delle kubuswoningen sono distribuiti su più livelli, ciascuno con una forma triangolare dettata dall’inclinazione del cubo. Le pareti si inclinano verso l’esterno, le finestre triangolari si aprono in direzioni inaspettate, e la luce naturale entra in modo diverso a seconda dell’ora del giorno e della stagione.

Alcune delle unità sono abitate stabilmente dai residenti, il che significa che le kubuswoningen non sono un’installazione artistica o un museo: sono case vere, con cucine, camere da letto e bagni distribuiti in spazi che sfidano le convenzioni dell’abitare. Una parte del complesso è però accessibile ai visitatori come kijkkubus — letteralmente “cubo da guardare” — un’unità trasformata in spazio espositivo che permette di entrare, salire ai piani superiori e capire dall’interno cosa significhi vivere con le pareti inclinate.

L’esperienza è straniante nel senso migliore del termine: il corpo si adatta rapidamente alla geometria non convenzionale, ma la percezione dello spazio rimane alterata. Guardare fuori da una finestra triangolare verso il canale sottostante o verso il profilo della città è qualcosa che non ha equivalenti nell’architettura residenziale tradizionale.

Tra Blaak e Oude Haven: il contesto urbano che amplifica tutto

Le kubuswoningen non esistono nel vuoto. La loro posizione tra Blaak e Oude Haven le inserisce in uno dei contesti urbani più densi e stratificati di Rotterdam. Da un lato c’è il porto antico, con i suoi velieri storici ormeggiati nell’acqua scura — uno dei pochi frammenti della Rotterdam pre-bellica sopravvissuti ai bombardamenti del 1940. Dall’altro, il quartiere di Blaak con la sua stazione dalla forma circolare e le coperture metalliche che sembrano uscite da un film di fantascienza.

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Camminare da Oude Haven verso le kubuswoningen significa attraversare strati temporali e stilistici che si sovrappongono senza contraddirsi: il vecchio porto, le case cubiche, la stazione futurista, il Markthal con la sua volta decorata. Rotterdam ha costruito la propria identità sull’audacia architettonica, e le kubuswoningen sono il punto di partenza ideale per capire questa città.

Il quartiere è facilmente raggiungibile a piedi dal centro e si presta a una visita che si può integrare in un itinerario più ampio della città. Vale la pena arrivarci in orari diversi: la luce del mattino riflessa sui cubi gialli è completamente diversa da quella del tardo pomeriggio, quando le ombre proiettate dai pilastri disegnano geometrie sul selciato sottostante.

Perché vale il viaggio anche se stai già visitando Rotterdam

Rotterdam è una città che si presta bene a un weekend, con una rete di trasporti pubblici efficiente e distanze gestibili. Le kubuswoningen si trovano in una posizione centrale che le rende facilmente accessibili da qualsiasi punto della città, e la visita — anche solo esterna — richiede poco tempo ma lascia un’impressione duratura.

Per chi vuole approfondire, entrare nella kijkkubus aggiunge una dimensione che la sola osservazione esterna non può dare. Vedere le pareti inclinate dall’interno, capire come la luce entra nelle stanze triangolari, immaginare la vita quotidiana in quegli spazi: è un esercizio di empatia architettonica che cambia il modo in cui si guarda l’edificio una volta usciti. Per informazioni aggiornate sugli orari e le modalità di visita, il riferimento è il sito ufficiale delle Cube Houses.

Le kubuswoningen di Rotterdam non sono una curiosità da spuntare su una lista. Sono un modo di vedere la città — e l’architettura — con occhi diversi. E quella sensazione di camminare sotto una foresta di cubi gialli inclinati verso il cielo, con il canale che scorre accanto e la stazione di Blaak sullo sfondo, è una di quelle immagini che rimangono anche quando si è tornati a casa da un pezzo.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.