C’è un volo commerciale nel mondo che dura meno di quanto ci voglia per ordinare un caffè al bar. Collega due isole scozzesi separate da appena 2,7 chilometri di mare, e il record ufficiale sulla rotta è di circa 53 secondi. Non si tratta di un esperimento né di una trovata turistica: è un servizio regolare, operativo dal 1967, e rappresenta a tutti gli effetti il volo più corto del mondo tra quelli in esercizio commerciale.

Westray e Papa Westray: due isole, un arcipelago, un’unica rotta record

Le Isole Orcadi, nell’estremo nord della Scozia, sono un arcipelago di quasi settanta isole, molte delle quali abitate da piccole comunità che dipendono dai collegamenti aerei per accedere a servizi essenziali: ospedali, scuole, uffici pubblici. In questo contesto, il volo tra Westray e Papa Westray non è un capriccio né un’attrazione da guinness, ma una risposta concreta a un’esigenza geografica reale.

Le due isole si affacciano l’una sull’altra attraverso uno stretto braccio di mare. L’alternativa all’aereo è il traghetto, che impiega circa 25 minuti — una differenza che, in termini di tempo, può fare la differenza per chi deve raggiungere un appuntamento medico o prendere una coincidenza verso la terraferma. In questo senso, il volo più corto del mondo è anche uno dei più utili.

Loganair, la compagnia che vola da sei decenni su questa rotta

A operare il collegamento è Loganair, compagnia aerea scozzese specializzata nei voli regionali e insulari. La rotta è attiva senza interruzioni dal 1967, il che la rende non solo la più breve al mondo, ma anche una delle più longeve nel suo genere. Loganair gestisce buona parte dei collegamenti tra le isole scozzesi — Orcadi, Shetland, Ebridi — dove l’aereo non è un lusso ma spesso l’unico mezzo pratico per spostarsi.

L’aeromobile impiegato sulla tratta è il Britten-Norman BN-2 Islander, un bimotore a elica con capacità ridotta, progettato proprio per operare su piste corte e in condizioni meteorologiche variabili. È un aereo robusto, essenziale nell’aspetto, costruito per lavorare — non per stupire. Eppure, a bordo di questo piccolo velivolo si vive un’esperienza di volo difficile da replicare altrove.

Cosa succede davvero durante quei pochi secondi in aria

Il record ufficiale sulla rotta è di circa 53 secondi, ma la durata effettiva del volo varia in base alle condizioni del vento e alla direzione di atterraggio. In condizioni favorevoli si scende al di sotto del minuto; in altri casi si può arrivare a qualcosa in più. Non è una gara di velocità: è semplicemente la fisica di coprire 2,7 chilometri con un aereo da turboelica.

Dal momento in cui si lascia la pista di Westray, il pilota ha pochissimo tempo per raggiungere la quota di crociera prima di dover già iniziare la discesa verso Papa Westray. In pratica, non c’è una vera fase di crociera: è quasi tutto salita e discesa. I passeggeri — spesso residenti locali, qualche turista curioso, occasionalmente giornalisti o appassionati di aviazione — si siedono, allacciano le cinture e si ritrovano già a destinazione.

Il biglietto per il volo più corto del mondo costa circa 30 sterline a tratta, il che lo rende accessibile anche a chi vuole viverlo come esperienza. Non è economicissimo se rapportato ai chilometri percorsi, ma è un prezzo ragionevole per un servizio essenziale — e per un’esperienza che non ha equivalenti.

Perché questa rotta continua ad affascinare i viaggiatori

Negli ultimi anni, il volo Westray–Papa Westray è diventato una sorta di bucket list item per gli appassionati di viaggi insoliti. Non è difficile capire perché: in un’epoca in cui i voli a lungo raggio si moltiplicano e le destinazioni si omologano, l’idea di salire su un piccolo bimotore per attraversare uno stretto di mare in meno di un minuto ha qualcosa di anacronistico e affascinante allo stesso tempo.

Le Orcadi, poi, sono un arcipelago che merita attenzione ben oltre il record aeronautico. Le isole ospitano siti preistorici di straordinaria importanza, riconosciuti come Patrimonio UNESCO: il villaggio neolitico di Skara Brae, il Ring of Brodgar, le pietre di Stenness. Westray stessa ha restituito agli archeologi la cosiddetta Venus of Orkney, una delle più antiche figurine umane mai rinvenute in Scozia. Visitare queste isole significa sovrapporre strati di storia che vanno dall’età della pietra alla Seconda Guerra Mondiale, passando per i vichinghi.

Chi arriva fin qui per il volo record spesso rimane per il paesaggio: scogliere che cadono a picco sull’Atlantico, fari isolati, greggi di pecore che pascolano su praterie battute dal vento. Un ambiente che non assomiglia a quasi nessun altro posto in Europa.

Prenotare il volo è possibile direttamente sul sito ufficiale di Loganair, dove si trovano anche gli orari aggiornati e le informazioni sui collegamenti con le isole maggiori dell’arcipelago. Vale la pena considerare il volo non come destinazione fine a sé stessa, ma come parte di un itinerario più ampio tra le Orcadi — un arcipelago che, una volta raggiunto, difficilmente si dimentica.

Il volo più corto del mondo dura meno di un minuto, ma il viaggio che lo circonda può durare giorni. Ed è lì, in quella sproporzione tra il tempo in aria e il tempo sulla terra, che sta tutta la sua stranezza meravigliosa.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.