C’è un aeroporto nel mondo che affonda lentamente nel mare, e non si tratta di un esperimento fallito né di una catastrofe annunciata: è l’aeroporto internazionale di Kansai, uno degli esempi più straordinari di ingegneria civile del Novecento. Costruito su un’isola artificiale nella baia di Osaka, in Giappone, questo scalo continua a scendere di quota anno dopo anno — e il fenomeno per cui l’aeroporto Kansai sprofonda è diventato uno dei casi di studio più discussi al mondo tra ingegneri, geologi e appassionati di infrastrutture.

Un’isola costruita dal nulla, in mezzo alla baia

L’idea di partenza era già ambiziosa oltre ogni misura: costruire un aeroporto completamente nuovo non sulla terraferma, ma su un’isola artificiale creata appositamente nella baia di Osaka. La ragione era pratica — ridurre l’impatto acustico sulle aree residenziali circostanti — ma la soluzione scelta richiedeva di spostare letteralmente montagne, o meglio, di riempire il fondale marino con milioni di tonnellate di materiale.

Il progetto fu affidato all’architetto italiano Renzo Piano, che disegnò il terminal principale con la sua caratteristica forma aerodinamica, ispirata al flusso dell’aria. L’isola che ne risultò supera i quattro chilometri di lunghezza, ed è collegata alla terraferma da un ponte di 3,75 chilometri — un’arteria vitale che trasporta ogni giorno passeggeri, merci e personale. L’aeroporto aprì i battenti il 4 settembre 1994, accolto come uno dei simboli del Giappone tecnologicamente avanzato degli anni Novanta.

Perché l’aeroporto Kansai sprofonda: le radici del problema

Il problema non si è fatto attendere. Fin dai primi anni di esercizio, era chiaro che l’isola stava cedendo sotto il proprio peso. L’assestamento del terreno — tecnicamente noto come subsidence — è il fenomeno che da oltre trent’anni preoccupa ingegneri e autorità aeroportuali. La causa principale è la compressione del suolo su cui è stata costruita l’isola: i sedimenti marini della baia di Osaka, sotto il peso di milioni di tonnellate di riempimento e infrastrutture, si comprimono progressivamente, abbassando l’intera piattaforma.

Dall’apertura nel 1994 a oggi, l’isola ha subito una subsidenza complessiva di oltre 12 metri. È un dato che lascia senza parole: quasi un palazzo di quattro piani di discesa verticale nel giro di tre decenni. Gli ingegneri avevano previsto un certo grado di assestamento e avevano progettato strutture regolabili per compensarlo, ma il ritmo reale del cedimento ha superato le aspettative iniziali, trasformando quello che doveva essere un problema gestibile in una sfida ingegneristica continua.

L’ingegneria che tiene a galla un aeroporto

Per capire quanto sia straordinaria questa infrastruttura, bisogna guardare anche a ciò che non si vede: le fondamenta. L’isola è sorretta da oltre un milione di pali conficcati fino alla roccia di base, una foresta verticale di acciaio e cemento che distribuisce il carico e rallenta il cedimento. Lungo i bordi dell’isola, 48.000 tetrapodi — quegli elementi in calcestruzzo a quattro braccia che si vedono spesso nelle coste giapponesi — proteggono la piattaforma dall’erosione delle onde e dalle mareggiate.

Il terminal stesso è stato concepito con una certa flessibilità strutturale. Pilastri e giunti regolabili permettono di compensare i dislivelli che si creano tra le diverse sezioni dell’edificio man mano che il terreno cede in modo non uniforme. È un edificio che, in un certo senso, si adatta mentre affonda — ma i margini di compensazione non sono infiniti.

Dal 2019 è in corso un progetto specifico per sollevare l’isola di un metro, un intervento che richiede tecnologie di pompaggio e iniezione nel sottosuolo di rara complessità. Non si tratta di fermare la subsidenza — questo, allo stato attuale, non è possibile — ma di guadagnare tempo e margine operativo, mantenendo l’aeroporto funzionale e sicuro per i decenni a venire.

Il secondo terminal e la lezione appresa

Nel 2007 è stato inaugurato un secondo terminal, costruito su una nuova isola adiacente alla prima. Questa espansione ha beneficiato delle lezioni apprese nei tredici anni precedenti: le fondamenta sono state progettate tenendo conto di tassi di cedimento più elevati, e la struttura è stata pensata fin dall’inizio per essere più adattabile alle variazioni di quota.

L’aeroporto di Kansai è oggi uno degli scali internazionali più importanti del Giappone, con connessioni verso Asia, Europa e Nord America. Chi lo attraversa — e ogni anno sono decine di milioni di passeggeri — spesso non immagina di camminare su una piattaforma che, sotto i piedi, continua lentamente il suo viaggio verso il basso. Per chi è curioso di approfondire la storia e la tecnica di questa infrastruttura, InfraJournal offre un’analisi dettagliata del progetto.

Un simbolo di ambizione e di limite

Il caso dell’aeroporto di Kansai pone domande che vanno ben oltre la geologia e l’ingegneria. Fino a dove può spingersi la capacità umana di modificare l’ambiente naturale? Quanto è sostenibile, nel lungo periodo, costruire infrastrutture critiche su terreni instabili o in aree vulnerabili? Questi interrogativi sono oggi più attuali che mai, in un’epoca in cui l’innalzamento del livello del mare aggiunge una variabile ulteriore all’equazione.

Eppure, guardare all’aeroporto di Kansai solo come a un problema sarebbe riduttivo. È anche la dimostrazione di quanto l’ingegneria possa rispondere a sfide impreviste con soluzioni creative e continue. Un’isola che affonda ma non cede, un aeroporto che si aggiusta mentre il mondo sotto di lui si muove: c’è qualcosa di quasi poetico in questa lotta silenziosa tra l’opera umana e la fisica della terra.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.