Immagina un paesaggio dove la terra sembra respirare: piccoli crateri che gorgogliano lentamente, distese di argilla grigia senza un filo d’erba, coni di fango che si alzano dal suolo come sculture forgiate da un pianeta lontano. Non è la superficie della Luna, né un set cinematografico di fantascienza. Siamo in Romania, tra le colline della contea di Buzău, dove i vulcani di fango di Berca — in romeno Vulcanii Noroioşi — offrono uno degli spettacoli geologici più insoliti e affascinanti dell’intero continente europeo.

Un fenomeno geologico che non smette di stupire

I vulcani di fango non sono vulcani nel senso classico del termine. Non eruttano lava, non producono cenere, non emettono calore magmatico. Quello che fuoriesce dai loro crateri è un impasto di acqua, argilla e gas naturale — principalmente metano — che risale dagli strati profondi del sottosuolo attraverso fratture nella roccia sedimentaria. Il risultato visivo è ipnotico: bolle che si formano lentamente in superficie, si gonfiano e poi collassano, lasciando cerchi perfetti nell’argilla grigia prima che il ciclo ricomincia.

Il fenomeno è continuo, stagione dopo stagione, giorno dopo giorno. La velocità e l’intensità dell’attività possono variare a seconda delle condizioni atmosferiche e della pressione sotterranea, ma i crateri non si fermano mai del tutto. È questa natura perpetua e silenziosa del fenomeno a renderlo così diverso da qualsiasi altra attrazione naturale: non si assiste a un’eruzione spettacolare, ma a un processo lento, quasi meditativo, che ricorda quanto la Terra sia ancora viva sotto i nostri piedi.

La riserva geologica e botanica di Scorțoasa

I vulcani di fango di Berca si trovano nel comune di Scorțoasa, nelle immediate vicinanze del villaggio di Berca, nella contea di Buzău, nella regione della Moldavia romena. L’area è tutelata come riserva geologica e botanica: una doppia protezione che riflette l’eccezionalità del sito, rilevante non solo per la geologia ma anche per la flora adattatasi a condizioni estreme di salinità e aridità del suolo.

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Le piante che riescono a sopravvivere nei dintorni dei crateri sono specie altamente specializzate, capaci di tollerare terreni ricchi di sale e quasi privi di nutrienti organici. Questa combinazione di geologia e botanica rende il sito qualcosa di più di una semplice curiosità: è un laboratorio naturale dove si osservano processi di adattamento che altrove sarebbe difficile trovare.

Il paesaggio che si apre davanti agli occhi è quello di un’area quasi completamente priva di vegetazione nella zona centrale, con il grigio dell’argilla che domina ogni prospettiva. Le colline circostanti, invece, sono coperte di verde, e il contrasto tra i due ambienti è netto, quasi teatrale. Fotograficamente, è uno dei luoghi più particolari della Romania.

Come raggiungere i vulcani di fango di Berca e quando andarci

La contea di Buzău si trova nella Romania meridionale, a circa un centinaio di chilometri da Bucarest. Il punto di partenza più comodo per chi viaggia dall’Italia è proprio la capitale romena, raggiungibile con voli diretti da diverse città italiane. Da Bucarest, la strada verso Berca si percorre in auto in circa due ore, attraversando paesaggi collinari che già da soli meritano l’attenzione.

Non esiste una rete di trasporti pubblici efficiente che colleghi direttamente Bucarest ai vulcani di fango, quindi noleggiare un’auto è la soluzione più pratica. Il sito è segnalato e accessibile, ma le strade locali nelle ultime fasi del percorso possono essere strette e non sempre in perfetto stato: meglio tenerlo a mente nella scelta del veicolo.

Il periodo migliore per la visita è la primavera e l’estate, quando le condizioni meteorologiche rendono l’escursione più agevole e l’attività dei crateri è spesso più visibile. In autunno il sito è comunque visitabile, ma le piogge possono rendere il terreno argilloso molto scivoloso. L’inverno, con le temperature rigide tipiche dell’entroterra romeno, è la stagione meno indicata.

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L’esperienza sul posto: cosa aspettarsi davvero

Arrivare ai Vulcanii Noroioşi significa camminare su un terreno che sembra appartenere a un altro mondo. Il silenzio è quasi totale, interrotto solo dal gorgoglio ritmico dei crateri. Non ci sono strutture imponenti, né grandi infrastrutture turistiche: è un sito naturale nel senso più autentico del termine, e questo è parte del suo fascino.

I visitatori possono muoversi liberamente lungo i percorsi segnalati, avvicinandosi ai crateri attivi per osservare da vicino il lento ribollire del fango. È importante restare sui sentieri indicati: il terreno argilloso può essere instabile e celarsi sotto una crosta apparentemente solida. Scarpe robuste e chiuse sono indispensabili, così come un abbigliamento che non si tema di sporcare.

Il sito non è affollato come altri luoghi turistici romeni più noti — la Romania vanta diversi patrimoni UNESCO che attirano masse di visitatori — e questo garantisce un’esperienza più intima e raccolta. Portare acqua e qualcosa da mangiare è consigliabile, perché i servizi nelle immediate vicinanze sono limitati.

Perché vale il viaggio fino a Buzău

La contea di Buzău è ancora relativamente fuori dai circuiti del turismo di massa verso la Romania, dominati da Bucarest, dalla Transilvania e dai castelli dei Carpazi. Eppure questa regione offre una varietà di paesaggi e fenomeni naturali che giustificano ampiamente un itinerario dedicato. I vulcani di fango di Berca ne sono l’attrazione principale, ma i dintorni nascondono monasteri, colline e borghi rurali dove il tempo sembra scorrere con ritmi diversi.

Chi ama la geologia, la fotografia di paesaggio o semplicemente cerca destinazioni fuori dall’ordinario troverà in questo angolo di Romania qualcosa di difficilmente replicabile altrove in Europa. Non è un luogo che si racconta facilmente a parole: bisogna starci, sentire sotto le suole la consistenza strana di quella terra grigia, ascoltare il suono dei crateri, e capire che certi paesaggi non hanno bisogno di essere spettacolari per essere profondi.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.