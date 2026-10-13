Ci sono luoghi che non si lasciano descrivere facilmente, perché la loro forza non sta in un singolo elemento ma nel modo in cui tutto converge: la roccia, l’acqua, il silenzio, la strada che scompare tra le pareti. Le gole di Bicaz, nel cuore dei Carpazi Orientali rumeni, funzionano esattamente così. Non sono una cartolina da ammirare da lontano — sono un’esperienza fisica, quasi viscerale, che si vive chilometro dopo chilometro mentre il canyon si stringe intorno a te e le pareti verticali salgono verso il cielo fino a oscurare la luce.

Un canyon tra due contee, al confine del mondo carpaziano

Le gole di Bicaz si trovano in Romania, al confine tra le contee di Neamț e Harghita, in una delle zone più selvagge e meno frequentate dai turisti occidentali. Il canyon è percorso dal fiume Bicaz, che scava la sua strada tra le pareti rocciose con la pazienza di chi ha millenni a disposizione. La lunghezza complessiva del percorso si aggira intorno agli 8-10 chilometri — le misurazioni variano leggermente a seconda del punto di riferimento scelto — e in questo tratto relativamente breve il paesaggio cambia continuamente, alternando sezioni dove le pareti si avvicinano fino a quasi toccarsi e tratti più aperti dove il respiro torna.

Quello che colpisce fin dai primi metri è la scala. Le pareti rocciose raggiungono altezze comprese tra i 200 e i 300 metri: numeri che sulla carta sembrano gestibili, ma che dal basso, con il collo piegato all’indietro e la roccia che incombe, assumono una dimensione del tutto diversa. Non è la grandiosità delle Dolomiti o la vastità del Grand Canyon americano — è qualcosa di più intimo e insieme più opprimente, un corridoio naturale che impone il proprio ritmo a chi lo attraversa.

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La strada che attraversa le gole di Bicaz: un percorso da non sottovalutare

Attraversare le gole in auto o in moto significa seguire una strada che si adatta alla morfologia del terreno, senza possibilità di scorciatoie. Il tracciato costeggia il fiume, sale, scende, si insinua tra le pareti. Chi viaggia in moto — e questa è una delle mete più cercate dai biker europei che esplorano i Carpazi — descrive il percorso come uno dei più gratificanti della Romania, non per la velocità ma per la concentrazione che richiede e per la qualità visiva di ogni curva.

Vale la pena fermarsi. Non è il tipo di paesaggio che si apprezza passando a velocità sostenuta: le pareti rocciose cambiano colore con la luce, l’acqua del Bicaz scorre a pochi metri dalla carreggiata, e in certi punti il canyon si apre su scorci che giustificano da soli il viaggio. Lungo il tragitto si trovano piccoli mercatini locali dove i venditori propongono artigianato e prodotti tipici — un elemento di umanità che contrasta piacevolmente con la grandiosità geologica del contesto.

Il Lago Rosso: la tappa naturale all’uscita del canyon

Immagine generata con AI

Le gole di Bicaz non si visitano quasi mai da sole. All’estremità del canyon, verso la contea di Harghita, si trova il Lacu Roșu — il Lago Rosso — un lago naturale formatosi in seguito a una frana che sbarrò il corso di un fiume di montagna. Il nome deriva dal colore rossastro che l’acqua assume in certi momenti, probabilmente per la presenza di sedimenti ferrosi. Dal lago emergono i tronchi sbiancati degli alberi inghiottiti dall’acqua secoli fa: un’immagine surreale, quasi fiabesca, che contrasta con l’austerità delle gole appena percorse.

Il Lago Rosso è circondato da boschi e da strutture ricettive semplici, ed è un punto di sosta naturale per chi arriva dal canyon. In estate attira famiglie e escursionisti; in autunno, quando il fogliame dei Carpazi vira verso i toni del rame e dell’oro, diventa uno dei paesaggi più fotogenici dell’intera Romania orientale.

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Quando andare e come organizzare la visita

La stagione migliore per visitare le gole va dalla tarda primavera all’inizio dell’autunno. In estate il traffico sulla strada può essere sostenuto, soprattutto nei weekend, e i mercatini lungo il percorso sono più animati. L’autunno offre colori straordinari e una frequentazione più ridotta, ma le temperature scendono rapidamente e le condizioni della strada possono cambiare. In inverno il canyon è accessibile solo in parte e la strada può risultare pericolosa.

Chi pianifica un itinerario più ampio nei Carpazi Orientali può inserire le gole di Bicaz in un percorso che tocchi anche la regione della Moldavia rumena o la Bucovina, con i suoi monasteri affrescati. La Romania orientale è ancora relativamente poco battuta dal turismo di massa italiano, il che significa infrastrutture meno sviluppate ma anche paesaggi e atmosfere che in Europa occidentale sono ormai difficili da trovare. Per chi cerca informazioni di base sulla destinazione, Dangerous Roads offre una panoramica utile del percorso stradale attraverso il canyon.

Arrivare alle gole richiede di raggiungere prima la Romania orientale — Bacău o Piatra Neamț sono i centri urbani di riferimento più vicini — e poi di spostarsi verso ovest in direzione del canyon. Non esistono trasporti pubblici diretti e frequenti per il percorso interno alle gole, quindi un’auto a noleggio o una moto sono la soluzione più pratica.

Ciò che rimane, dopo aver attraversato le gole di Bicaz, è difficile da ridurre a un’unica immagine. Resta la sensazione di aver attraversato qualcosa — non solo un canyon, ma una soglia geografica e quasi emotiva tra due mondi, con il fiume Bicaz che scorre indifferente, come ha sempre fatto, tra pareti che non smettono di impressionare.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.