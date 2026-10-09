C’è un vicolo sull’isola di Krk, in Croazia, che misura poco più di quaranta centimetri nel suo punto più stretto. Non è un errore di progettazione né un capriccio architettonico: è Klančić, la strada più stretta di Vrbnik Croazia, e percorrerla — o anche solo provarci — dice già tutto su questo borgo medievale arroccato sulle rupi dell’Adriatico. Vrbnik non è il tipo di posto che si capisce da una fotografia. Bisogna camminare tra le sue pietre, alzare lo sguardo verso il campanile che taglia il cielo, e rendersi conto che qui il tempo ha scelto di rallentare in modo piuttosto ostinato.

Una scogliera come fondamenta

Vrbnik sorge sul margine orientale dell’isola di Krk, letteralmente appeso a una rupe che precipita sull’Adriatico. Le case in pietra calcarea si accumulano verso il bordo come se cercassero il mare, e dall’alto la prospettiva è quasi vertiginosa: il borgo finisce dove inizia il vuoto, e sotto — alla base della scogliera — si trova il piccolo porto di Namori, raggiungibile scendendo a piedi.

Questa posizione non è casuale. Le prime menzioni scritte di Vrbnik risalgono al XII secolo, e l’insediamento su un promontorio difendibile aveva una logica precisa in un’epoca in cui il controllo del mare significava sopravvivenza. La struttura medievale del borgo è rimasta sostanzialmente intatta: vicoli stretti, archi in pietra, passaggi coperti, case addossate le une alle altre come se si sostenessero a vicenda. Un labirinto compatto, dove orientarsi richiede qualche minuto — e qualche errore di direzione — prima di trovare il proprio ritmo.

Klančić: quaranta centimetri che diventano un’attrazione

La strada più stretta del borgo — e probabilmente una delle più strette d’Europa — si chiama Klančić. A seconda del punto di misurazione, la larghezza oscilla tra i quaranta e i quarantatré centimetri. Non è una stradina secondaria tenuta lì per caso: è un vicolo funzionale, ancora oggi parte del tessuto urbano del paese.

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Chi ci si avventura scopre che passarci richiede di tenersi di lato, e che con uno zaino in spalla la questione si complica. Non è una performance turistica: è semplicemente come sono costruite alcune parti di Vrbnik, dove lo spazio era una risorsa scarsa e ogni centimetro di roccia aveva il suo valore. Il fascino di Klančić sta proprio in questo: non è stato creato per stupire i visitatori, ma continua a farlo comunque.

L’eredità glagolitica che pochi conoscono

Vrbnik non è solo pietra e panorama. Il borgo ha un posto specifico nella storia culturale croata grazie ai suoi manoscritti glagolitici, testi scritti nell’antico alfabeto slavo ecclesiastico che qui veniva utilizzato e conservato. La scrittura glagolitica — uno dei sistemi alfabetici più antichi del mondo slavo — ha lasciato a Vrbnik tracce concrete, documentate, che ne fanno un punto di riferimento per chi studia la storia linguistica e religiosa della regione adriatica.

Non si tratta di un dettaglio marginale. In un’epoca in cui il latino dominava la comunicazione ecclesiastica nell’Europa occidentale, alcune comunità della costa dalmata e delle isole del Quarnero mantenevano viva una tradizione scritta propria. Vrbnik era tra queste. Questo passato si sente ancora nell’aria del borgo, anche se non sempre è immediatamente visibile al visitatore di passaggio.

Immagine generata con AI

La Chiesa dell’Assunzione e il campanile che domina tutto

A segnare il profilo di Vrbnik dall’esterno è la Chiesa dell’Assunzione di Maria, con il suo campanile alto e slanciato che si vede già da lontano, prima ancora di entrare nel paese. È il punto di riferimento visivo del borgo, quello che appare in quasi ogni fotografia scattata dalla costa o dal mare.

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All’interno del borgo, la chiesa occupa una posizione centrale — non solo geograficamente. Intorno ad essa si organizza la vita del paese, e la piazzetta antistante è uno dei pochi spazi aperti in un tessuto urbano altrimenti compresso e intricato. È il luogo dove ci si ferma, dove si respira, dove si capisce la scala del posto.

Come arrivare e quando andare

L’isola di Krk è collegata alla terraferma croata da un ponte stradale che la rende raggiungibile in auto senza necessità di traghetti — un vantaggio non trascurabile per chi viaggia dalla Slovenia o dall’Italia nord-orientale. Da Rijeka, la città più vicina sulla costa continentale, l’isola si raggiunge in meno di un’ora. Vrbnik si trova sul versante orientale dell’isola, a circa trenta chilometri dal capoluogo isolano di Krk città.

La stagione migliore per visitare il borgo è la tarda primavera o l’inizio dell’autunno: i mesi estivi portano più visitatori, e in un posto dalle dimensioni così contenute la differenza si sente. In maggio o settembre il ritmo è più lento, la luce sull’Adriatico è ancora generosa, e i vicoli si percorrono con maggiore agio. Il porto di Namori, raggiungibile a piedi dalla parte alta del borgo, offre la possibilità di fare il bagno in acque che — data la posizione riparata della scogliera — tendono a essere calme e trasparenti.

Per chi vuole approfondire la storia dell’isola di Krk nel suo complesso, inclusa la componente glagolitica che accomuna diversi borghi dell’area, il portale ufficiale del turismo croato offre una buona base di partenza prima di organizzare l’itinerario.

Vrbnik non è un posto che promette grandi attrazioni nel senso convenzionale del termine. Non ha musei enormi né spiagge attrezzate. Quello che offre è qualcosa di più difficile da trovare: una coerenza architettonica e storica che si percepisce a ogni passo, la sensazione concreta di camminare in un borgo che non si è inventato per il turismo ma che esiste da secoli per ragioni proprie. E poi c’è sempre Klančić, lì ad aspettare chiunque voglia verificare di persona se davvero quaranta centimetri bastano a passare.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.