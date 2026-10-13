Le Fairy Pools di Skye non hanno bisogno di filtri. L’acqua scorre su roccia vulcanica scura, si raccoglie in vasche levigate dal tempo e, quando il cielo si apre, diventa di un turchese che sembra quasi artificiale. Siamo a Glen Brittle, nell’Isola di Skye, ai piedi dei Black Cuillin — uno degli angoli di Scozia dove la geologia fa tutto il lavoro e il paesaggio parla da solo.

Cosa sono davvero le Fairy Pools e perché sono diverse da qualsiasi altra cascata

Le Fairy Pools sono una sequenza di piscine naturali e cascate formate dal Fiume Brittle, che scende dalle Cuillin Mountains scavando nel tempo vasche di roccia basaltica. Non si tratta di un’unica cascata spettacolare, ma di una successione — una dopo l’altra — di bacini collegati, ognuno con una propria forma, una propria profondità, un proprio carattere.

Quello che le distingue è soprattutto l’acqua: cristallina, di una purezza rara, capace di assumere tonalità turchesi e acquamarine nelle giornate luminose. Il contrasto con il basalto scuro delle pareti e del fondo crea un effetto visivo che giustifica ampiamente il nome — fairy, “fate” in inglese — che qualcuno ha attribuito a questo luogo in un passato lontano.

La roccia che forma queste vasche è di origine vulcanica, levigata nei secoli dall’azione dell’acqua. Non ci sono angoli spigolosi: tutto appare morbido, modellato, quasi costruito. È questa combinazione di geologia e idrogeografia a rendere le Fairy Pools un caso unico nelle Highlands scozzesi.

Dove si trovano: Glen Brittle e i dintorni da conoscere

Le Fairy Pools si trovano in Glen Brittle, nella parte occidentale dell’Isola di Skye, in una valle che scende verso il mare a sud di Portree, non lontano da Talisker Bay. Alle spalle si alzano i Black Cuillin, la catena montuosa più aspra e drammatica di tutta la Scozia, con creste affilate che nelle giornate nuvolose scompaiono nella nebbia e nelle giornate serene disegnano uno skyline da film.

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Il contesto paesaggistico è parte integrante dell’esperienza. Non si va alle Fairy Pools e basta: si arriva dopo aver attraversato una delle isole più scenografiche del Nord Europa, con le sue brughiere, i laghi neri, le strade a singola corsia che si arrampicano tra i pascoli. Glen Brittle è già di per sé un luogo che vale la deviazione.

Vale anche sapere che questo territorio ha una storia antica e non priva di sangue: nel 1601, proprio in questa zona, si combatté la Battle of Coire na Creiche, lo scontro tra i clan MacLeod e MacDonald — uno degli ultimi grandi conflitti tra clan nell’isola. Oggi il paesaggio è silenzioso, ma il peso di quella storia si sente nel nome dei luoghi e nelle pietre.

Il trekking lungo il fiume: cosa aspettarsi lungo il percorso

Il sentiero che porta alle Fairy Pools parte da un parcheggio in fondo alla strada di Glen Brittle e si sviluppa lungo il corso del Fiume Brittle. Non è un percorso tecnico, ma richiede attenzione: il terreno può essere fangoso e scivoloso, soprattutto dopo le piogge — che a Skye non sono mai un’eventualità remota.

Il cammino è accessibile per la maggior parte dei visitatori con una buona preparazione fisica di base e calzature adeguate. Scarpe impermeabili o stivali da trekking sono praticamente obbligatori: le Highlands scozzesi non perdonano chi si presenta con le sneaker da città. Lungo il percorso si incontrano le piscine in successione, ognuna raggiungibile con brevi deviazioni dal sentiero principale.

Immagine generata con AI

Portare con sé acqua, qualcosa da mangiare e un livello extra di abbigliamento è sempre una buona idea: il meteo a Skye cambia rapidamente, e quello che sembra un pomeriggio sereno può trasformarsi in un acquazzone nel giro di mezz’ora.

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Quando andare e come gestire la folla

Le Fairy Pools di Skye sono diventate negli ultimi anni una delle mete più fotografate della Scozia, e questo si traduce in una presenza significativa di visitatori nei mesi estivi, tra giugno e agosto. Se si vuole vivere il luogo con più calma, le opzioni sono due: spostarsi verso la bassa stagione — primavera inoltrata o autunno — oppure organizzarsi per arrivare nelle prime ore del mattino, quando la luce è spesso migliore e i parcheggi ancora liberi.

In autunno, in particolare, i colori della brughiera intorno a Glen Brittle aggiungono una dimensione cromatica ulteriore al paesaggio: il rosso dei mirtilli selvatici, il giallo delle erbe secche, il grigio delle nuvole basse sulle Cuillin. Non è la Skye dell’estate luminosa, ma è forse quella più autentica.

La primavera porta invece le cascate al massimo della portata, alimentate dallo scioglimento delle nevi sulle creste. L’acqua scorre più veloce, il suono è più intenso, e le vasche si riempiono fino all’orlo. Per chi cerca le Fairy Pools nel loro stato più spettacolare, questa è probabilmente la stagione giusta.

Come raggiungere le Fairy Pools dall’Italia

L’Isola di Skye è collegata alla terraferma scozzese tramite il Skye Bridge, che unisce Kyle of Lochalsh a Kyleakin senza bisogno di traghetto. L’aeroporto di riferimento più comodo per chi arriva dall’Italia è Inverness, da cui si raggiunge l’isola in auto in circa due ore e mezza. In alternativa, Glasgow o Edimburgo offrono più collegamenti internazionali, ma allungano il trasferimento.

Una volta sull’isola, l’auto è praticamente indispensabile: i trasporti pubblici esistono ma sono limitati, e Glen Brittle non è facilmente raggiungibile senza un mezzo proprio. Per chi non vuole guidare, alcune agenzie scozzesi organizzano tour guidati che includono le Fairy Pools in itinerari più ampi dedicati alle Highlands. Highland Experience è uno degli operatori specializzati con informazioni pratiche aggiornate sulla visita.

Skye non è una destinazione da infilare in un weekend di passaggio. Merita almeno tre o quattro giorni, abbastanza per esplorare anche il Quiraing, il Old Man of Storr e i villaggi della costa. Le Fairy Pools sono un capitolo di un’isola che ha molto altro da raccontare — e che, una volta vista, è difficile dimenticare.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.