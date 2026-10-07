Koufonissi è una di quelle isole che non si annunciano con grandi campagne promozionali né con resort firmati da archistar. Appartiene alle Piccole Cicladi, un gruppo di isolette nell’arcipelago cicladico greco che molti viaggiatori sorvolano ancora letteralmente — con lo sguardo fisso su Santorini o Mykonos — senza rendersi conto di cosa si stanno perdendo. Eppure chi ci arriva, spesso per caso o per consiglio di un amico fidato, tende a tornarci. L’isola di Koufonissi nelle Cicladi funziona così: entra piano, senza effetti speciali, e poi rimane.

Piccola per davvero: quanto è grande e come ci si muove

Le dimensioni di Koufonissi sono talmente contenute da rendere quasi superfluo qualsiasi mezzo di trasporto. L’isola si percorre comodamente in bicicletta o in scooter, e questa non è una metafora per dire che è “a misura d’uomo” — è la realtà concreta. In poche ore si può girare l’intero perimetro, esplorare i sentieri verso le spiagge e tornare al porto in tempo per l’aperitivo.

Questo la rende adatta anche a chi non vuole pianificare ogni ora del giorno. Si arriva, si capisce subito la geografia, si sceglie la direzione. Non ci sono incroci complicati né distanze che richiedono un’auto a noleggio. È uno dei pochi posti delle Cicladi dove muoversi a piedi o in sella a una bici non è un’esperienza romantica ma semplicemente la scelta più logica.

Come si raggiunge: solo in traghetto, e questo è parte del fascino

L’unico modo per raggiungere Koufonissi è il traghetto. Non esiste aeroporto sull’isola, né eliporto né altri collegamenti. Questo dettaglio — che a qualcuno potrebbe sembrare un limite — è in realtà uno dei fattori che preservano il carattere dell’isola. Il filtro del viaggio in nave seleziona naturalmente chi arriva: non si finisce a Koufonissi per caso, senza volerlo davvero.

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I collegamenti partono tipicamente da Pireo, il porto di Atene, con fermate intermedie ad altre isole delle Piccole Cicladi. I tempi variano in base al tipo di imbarcazione — traghetto lento o nave veloce — e alla stagione. Vale la pena verificare gli orari direttamente sui siti degli operatori navali greci o attraverso OpenSeas, uno dei portali di riferimento per la navigazione nell’Egeo, prima di organizzare il viaggio.

Le spiagge: libere, quasi tutte, e questo fa differenza

Uno degli aspetti che distingue davvero Koufonissi dalla maggior parte delle mete cicladiche è la quasi totale assenza di stabilimenti balneari attrezzati. Le spiagge sono libere. Non nel senso che si trovano a costo zero dopo aver pagato un lettino — sono libere davvero, senza ombrelloni numerati, senza braccianti che ti indicano il posto, senza liste d’attesa per una sdraio.

Solo vicino ad alcune taverne si trovano pochi lettini, spesso come servizio accessorio per chi pranza o cena lì. Per il resto, si porta il proprio telo e si sceglie il proprio angolo di sabbia. In un momento in cui molte isole greche — e non solo — stanno discutendo di regolamentare le spiagge per ridurre la pressione turistica, questo modello informale ha un valore preciso.

Immagine generata con AI

Le spiagge si raggiungono a piedi o in scooter seguendo i sentieri che attraversano la macchia mediterranea. Alcune sono più riparate, adatte anche quando il vento meltemi soffia più deciso; altre sono esposte e ampie, con fondali bassi e acqua limpida che cambia colore con la luce del giorno.

Il paese: piccolo, curato, con tutto quello che serve

Il centro abitato di Koufonissi — chiamato semplicemente Chora, come in molte isole greche — è un nucleo compatto di case bianche, vicoli stretti e un porto che d’estate si anima senza mai diventare caotico. Ci sono negozi, ristoranti, qualche bar dove si beve caffè greco al mattino e qualcosa di più lungo la sera.

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L’atmosfera è informale e genuina. Non si trovano boutique di lusso né lounge bar con cocktail a prezzi da capitale europea. Si trovano invece taverne con il pesce del giorno scritto su una lavagna, gelati artigianali, qualche negozio di souvenir che vende cose fatte a mano. È un paese che funziona, che ha una vita propria anche fuori stagione, e che non si è costruito interamente attorno al turismo.

Questo non significa che sia rimasto indietro. La Chora è curata, pulita, con un’estetica cicladica autentica — non ricostruita per le fotografie — che rende ogni angolo naturalmente fotogenico senza bisogno di scenografie artificiali.

Quando andare e per quanto tempo

La stagione ideale per Koufonissi si estende da fine maggio a settembre, con luglio e agosto che portano il maggior afflusso di visitatori. Anche nei mesi di punta, però, le dimensioni contenute dell’isola e la natura libera delle spiagge fanno sì che l’esperienza rimanga diversa rispetto a mete più strutturate.

Chi preferisce un ritmo ancora più tranquillo può puntare su giugno o settembre: il mare è già caldo, la luce è ottima e i prezzi tendono ad essere più accessibili. In queste finestre stagionali si respira meglio l’atmosfera quotidiana dell’isola, si trova posto più facilmente nelle taverne e si ha la sensazione — rara, nelle Cicladi — di avere lo spazio per sé.

Per quanto riguarda la durata del soggiorno, tre o quattro notti sono sufficienti per esplorare tutto con calma. Chi vuole rallentare davvero può restare una settimana senza annoiarsi, alternando spiagge diverse ogni giorno e lasciando che il ritmo dell’isola prenda il sopravvento. Koufonissi non è una tappa da spuntare — è un posto in cui stare.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.