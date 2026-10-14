A poco più di 3,5 chilometri dalla costa di Hvar, nel mezzo di un Adriatico che in certi pomeriggi di ottobre prende ancora sfumature di turchese, si trova un’isola che fino al Quattrocento veniva chiamata semplicemente Isola Grande. Il nome diceva tutto. Sveti Klement è la più grande dell’arcipelago delle Pakleni — o Spalmadori, come la tradizione italiana le ha sempre chiamate — e di quell’arcipelago concentra la sostanza più autentica: pini che filtrano la luce, ulivi centenari, spiagge di sabbia fine e un’acqua che non ha bisogno di filtri per sembrare irreale. Parlare dell’isola Sveti Klement in Croazia significa parlare di un posto che non si vende con gli slogan, perché si racconta da solo.

Tra le Pakleni: perché Sveti Klement è diversa dalle altre isole dell’arcipelago

Le isole Pakleni formano un piccolo arcipelago a ovest di Hvar, e chi le conosce bene sa che ognuna ha un carattere preciso. Alcune sono sottili lingue di roccia con qualche baia nascosta, altre ospitano un solo ristorante e una manciata di barche ormeggiate. Sveti Klement si distingue per dimensioni e varietà: è abbastanza grande da offrire paesaggi che cambiano mentre si cammina, abbastanza piccola da non disperdere l’attenzione.

La vegetazione è la prima cosa che colpisce. Pini marittimi e ulivi coprono buona parte della superficie, creando quel tipo di ombra densa e profumata che nelle isole dalmate si riconosce a occhi chiusi. Il sottobosco è silenzioso nel modo giusto — non il silenzio vuoto delle mete fuori stagione, ma quello pieno di un luogo che respira per conto suo. Camminare tra questi alberi, sapendo che il mare è a pochi minuti in qualsiasi direzione, è uno dei piaceri più semplici e meno inflazionati che l’Adriatico croato sa ancora offrire.

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Palmižana: il giardino che trasforma una visita in qualcosa di più

Il nome Palmižana ricorre spesso quando si parla di Sveti Klement, e non a caso. Si tratta di un’area sull’isola — o nelle sue immediate vicinanze — dove un giardino botanico si intreccia con la macchia mediterranea in modo quasi teatrale. Non è un giardino progettato con righello e simmetria: è piuttosto un accumulo generoso di piante rare, cactus, fiori selvatici e alberi da frutto che crescono in un ordine tutto loro, affacciati su una baia che nelle ore centrali del giorno si riempie di barche a vela.

Palmižana è anche il punto di approdo più frequentato dell’isola, e questo la rende il punto di partenza naturale per esplorare il resto. Da lì si diramano sentieri che portano verso le spiagge più raccolte, verso i versanti più silenziosi, verso quei tratti di costa dove l’acqua cristallina non divide i visitatori ma li seleziona — restano quelli disposti a camminare un po’.

Le spiagge: sabbia e acque trasparenti senza dover scegliere tra comfort e natura

Immagine generata con AI

Le spiagge di Sveti Klement hanno una caratteristica che non è scontata in Croazia, dove la costa è spesso rocciosa e bellissima ma non propriamente sabbiosa: qui si trovano spiagge con fondale sabbioso e acque che mantengono una trasparenza notevole anche nelle ore di punta della stagione. Il colore cambia con la profondità — verde smeraldo vicino alla riva, blu più intenso verso il largo — e l’effetto è quello di un ambiente che sembra costruito apposta per stare in acqua a lungo.

Chi arriva in barca ha il vantaggio di poter scegliere la baia in base all’esposizione del momento, cercando riparo dal vento o inseguendo il sole nel pomeriggio. Chi arriva con il taxi boat da Hvar — il collegamento più comune e più pratico — si ritrova a Palmižana e da lì organizza la giornata a piedi. Entrambe le opzioni funzionano; cambia solo il ritmo.

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Quando andare e come organizzare la visita

Sveti Klement si visita bene da maggio a ottobre, con le sfumature stagionali che cambiano l’esperienza in modo significativo. Luglio e agosto portano il massimo delle barche e dei visitatori, ma l’isola ha abbastanza spazio e abbastanza sentieri per non sentirsi mai sopraffatti. Giugno e settembre sono i mesi più equilibrati: il mare è già caldo, la luce è spettacolare e i ritmi sono più distesi.

Ottobre — e oggi, a metà del mese, è ancora possibile — offre qualcosa di diverso: la vegetazione prende colori più caldi, le baie si svuotano, e l’isola torna a essere quella cosa silenziosa e densa che era prima dell’estate. Non è una destinazione per chi cerca movida o strutture elaborate; è una destinazione per chi vuole passare una giornata intera senza guardare l’orologio.

Per informazioni aggiornate sui collegamenti e sui servizi disponibili sull’arcipelago, il profilo geografico su Wikipedia offre un punto di riferimento utile per orientarsi prima della partenza.

Sveti Klement non è l’isola che si scopre per caso scorrendo un feed: è quella che si trova cercando qualcosa di specifico — un posto dove il mare, la vegetazione e la distanza dal continente si combinano senza sforzo. Chi ci arriva con aspettative precise rischia di restare deluso; chi ci arriva con la voglia di stare in un posto bello senza dover giustificare il perché, difficilmente vuole andarsene prima del tramonto.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.