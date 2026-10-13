A pochi chilometri dal porto di Split, separata dal continente da un braccio di mare percorribile in traghetto in meno di un’ora, l’isola di Šolta occupa uno spazio tutto suo nel panorama della Dalmazia centrale. Non è la più grande, non è la più famosa, non è quella che finisce sulle copertine delle riviste patinate — eppure chi conosce la isola Šolta in Croazia sa che proprio questa discrezione è il suo punto di forza più autentico.

L’isola di fronte a Split che quasi nessuno sceglie per prima

Šolta sorge di fronte a Split, nel cuore della Dalmazia centrale, e questa posizione geografica è al tempo stesso il suo vantaggio e il suo paradosso. Chi sbarca nel porto di Split ha davanti a sé un ventaglio di isole tra cui scegliere — Brač, Hvar, Vis — e spesso Šolta sparisce in quel menu, sorpassata da destinazioni con un marketing più aggressivo.

Eppure la traversata in traghetto è breve, le acque che si aprono man mano che ci si allontana dalla costa sono di quella tonalità di blu-verde che fa venire voglia di tuffarsi prima ancora di arrivare, e l’isola che si profila all’orizzonte ha una sagoma morbida, fatta di colline boscose e piccoli borghi arroccati che scendono verso il mare senza fretta.

Teuta, Diocleziano e una storia che precede il turismo

Šolta non è soltanto paesaggio. La sua storia affonda le radici in epoche lontane: l’isola era conosciuta come l’isola della regina Teuta, sovrana degli Illiri, e porta con sé il peso di una presenza umana antichissima su questo tratto di Adriatico. In seguito, il legame con il potere romano si fece ancora più stretto: Šolta era associata ai vivai ittici dell’imperatore Diocleziano, lo stesso che aveva scelto Split — allora Spalato — come sede del suo palazzo imperiale.

Questa stratificazione storica non si traduce in un museo a cielo aperto nel senso convenzionale del termine, ma si percepisce nel carattere dell’isola: nei muri in pietra, nella disposizione dei villaggi, nel rapporto antico tra gli abitanti e il mare.

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I borghi dell’isola: pietra, silenzio e qualche barca nel porto

Il centro principale dell’isola è Grohote, un villaggio nell’entroterra che conserva l’impianto tipico dei centri dalmati: vicoli stretti, case in pietra calcarea, una chiesa, qualche bar dove il tempo scorre a una velocità diversa. Ma è lungo la costa che Šolta rivela le sue facce più suggestive.

Stomorska, a est, è un piccolo porto di pescatori con case colorate affacciate direttamente sull’acqua — il tipo di posto dove si ordina il pesce del giorno senza guardare il menu, perché quello che c’è dipende da cosa è tornato con le barche la mattina. Maslinica, all’estremità occidentale, è forse il villaggio più pittoresco: un porticciolo raccolto, un castello del Seicento che domina l’ingresso, e un’atmosfera da cartolina che però non si è ancora trasformata in scenografia per turisti.

Rogač è invece il porto principale dove arrivano i traghetti da Split — il punto di ingresso da cui tutto comincia.

Le baie e il mare: perché vale la pena esplorare la costa

Immagine generata con AI

La costa di Šolta è frastagliata, ricca di insenature poco frequentate raggiungibili a piedi, in bicicletta o via mare. Le acque sono cristalline nel senso letterale del termine: la scarsa pressione turistica e la relativa assenza di infrastrutture pesanti hanno preservato una qualità dell’acqua che altrove, sulle isole più celebrate, è difficile trovare in alta stagione.

Chi noleggia un’imbarcazione — o si unisce a un tour in barca da Split — può esplorare la costa meridionale dell’isola, dove le baie si aprono una dopo l’altra, separate da promontori rocciosi coperti di macchia mediterranea. Non è raro trovare calette praticamente deserte anche nei mesi di luglio e agosto.

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Šolta e la tradizione poetica croata

C’è un aspetto di Šolta che va oltre il paesaggio e la storia: l’isola è stata musa di alcuni tra i più grandi poeti croati, che in questi luoghi hanno trovato ispirazione e rifugio. È un dato che dice qualcosa sul carattere del posto — non la mondanità di Hvar, non la spettacolarità scenica di Vis, ma qualcosa di più raccolto, adatto alla riflessione e alla scrittura.

Questa dimensione letteraria non è un dettaglio secondario: contribuisce a definire l’identità di un’isola che ha sempre preferito la profondità alla superficie, il silenzio alla visibilità.

Come raggiungere Šolta e quando andarci

Il collegamento principale è il traghetto da Split, con partenza dal porto della città. La traversata è breve e comoda, il che rende Šolta accessibile anche come escursione di un giorno — anche se chi ci va tende a voler restare più a lungo.

Il periodo migliore va dalla tarda primavera all’inizio dell’autunno: giugno e settembre offrono un equilibrio ideale tra clima favorevole e affollamento contenuto. Luglio e agosto sono comunque gestibili, perché Šolta non ha la capacità ricettiva delle isole più grandi e il numero di visitatori rimane proporzionato.

Per chi vuole approfondire la destinazione prima di partire, il portale ufficiale dell’Ente Nazionale Croato per il Turismo offre una panoramica aggiornata sull’isola.

Šolta è il tipo di posto che non si vende da solo — non ha grandi campagne pubblicitarie, non ha resort di lusso che la promuovono sui social. Funziona per passaparola, per scoperta personale, per quella sensazione di aver trovato qualcosa che non era stato ancora consumato dal turismo. E in un Adriatico sempre più affollato, questo vale già moltissimo.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.