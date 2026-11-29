Ci sono posti in Europa che sembrano esistere fuori dal tempo ordinario, dove il vento non si ferma mai, le pecore superano gli abitanti in numero e il cielo cambia colore tre volte in un’ora. Le isole Faroe sono esattamente questo: un arcipelago di diciotto isole sospeso tra la Norvegia e l’Islanda, nell’Atlantico del Nord, che negli ultimi anni ha smesso di essere una destinazione di nicchia per diventare uno dei viaggi più cercati da chi vuole qualcosa di radicalmente diverso da un mare tropicale o da una capitale europea. Sette giorni qui non bastano mai del tutto, ma bastano per capire perché chi ci va difficilmente riesce a non tornarci.

Quando partire e come organizzarsi prima di tutto

La stagione migliore per visitare le isole Faroe va da maggio a settembre. In questi mesi le ore di luce sono abbondanti, i sentieri di trekking sono generalmente percorribili e le probabilità di avvistare i puffin — i caratteristici pulcinella di mare dal becco arancione — sono molto alte. Al di fuori di questa finestra, le condizioni meteorologiche possono diventare severe e alcuni percorsi risultano chiusi o pericolosi.

Il punto d’ingresso principale è l’aeroporto di Vágar, l’unico scalo internazionale dell’arcipelago. Da diverse città europee esistono collegamenti diretti o con scalo breve, e la durata del volo dall’Italia è generalmente contenuta in poche ore. Una volta atterrati, il modo più efficace per muoversi è noleggiare un’auto: le isole sono collegate da strade, tunnel sottomarini e traghetti, e avere un mezzo proprio permette di fermarsi dove si vuole, senza dipendere da orari rigidi.

Vágar e la cascata di Gásadalur: il primo impatto

Il primo giorno sull’isola di Vágar serve già a capire con cosa si ha a che fare. La cascata di Múlafossur, che precipita direttamente verso l’oceano sopra il villaggio di Gásadalur, è una delle immagini più fotografate delle Faroe — e in effetti, vederla dal vivo è un’altra cosa rispetto a qualsiasi fotografia. Il villaggio conta pochissimi abitanti e fino a non molti anni fa era raggiungibile solo a piedi attraverso un passo di montagna; oggi un tunnel lo collega al resto dell’isola, ma l’isolamento si sente ancora.

→ Leggi anche: Isola dei Cappuccini: il rifugio della Sardegna tra storia e natura

Nei dintorni di Vágar si trovano anche il lago di Sørvágsvatn — conosciuto per l’effetto ottico che lo fa sembrare sospeso sopra il mare — e diversi sentieri percorribili anche da chi non ha esperienza specifica di trekking d’alta quota. È un’isola che si esplora bene in un giorno e mezzo, tenendo conto dei cambi di meteo improvvisi.

Immagine generata con AI

Mykines e i puffin: il cuore selvatico dell’arcipelago

Se c’è un posto nelle isole Faroe che vale da solo il viaggio, quello è Mykines. L’isola più occidentale dell’arcipelago è raggiungibile in traghetto o in elicottero da Vágar, e ospita una delle colonie di puffin più accessibili d’Europa. Tra maggio e agosto questi uccelli nidificano sulle scogliere e si lasciano avvicinare a distanze sorprendenti, quasi indifferenti alla presenza umana.

Il trekking fino al faro di Mykineshólmur — che richiede di attraversare un ponte sospeso sopra l’oceano — è uno dei percorsi più iconici dell’intero arcipelago. Non è tecnicamente difficile, ma il vento può essere intenso e il terreno erboso può risultare scivoloso. È fondamentale prenotare il traghetto con anticipo, specialmente in alta stagione, perché i posti disponibili sono limitati e le cancellazioni per maltempo sono frequenti.

Streymoy e Tórshavn: la capitale che non ti aspetti

L’isola di Streymoy è la più grande dell’arcipelago ed è dove si trova Tórshavn, la capitale. Con meno di ventimila abitanti, è una delle capitali più piccole d’Europa, e questo si vede: il centro storico di Tinganes, con le sue casette dai tetti in erba affacciate sul porto, si visita in meno di un’ora. Ma Tórshavn non è solo una tappa veloce: ha ristoranti dove si mangia bene, qualche museo che racconta la storia e la cultura faroese, e un’atmosfera tranquilla che invita a rallentare.

Da Streymoy si raggiungono facilmente le cascate di Fossá, tra le più alte delle Faroe, e diversi punti di partenza per trekking di media difficoltà verso le creste che dominano l’oceano. L’isola è anche il punto di connessione con il resto dell’arcipelago, grazie ai tunnel sottomarini che la collegano alle isole vicine.

→ Leggi anche: Fairy Pools di Skye: le piscine naturali delle Highlands che sembrano uscite da una fiaba

Eysturoy e le isole minori: trekking tra i picchi

Immagine generata con AI

L’isola di Eysturoy ospita i punti più elevati delle Faroe, tra cui lo Slættaratindur, la vetta più alta dell’arcipelago. Il trekking qui richiede un livello di preparazione maggiore, ma offre panorami che si aprono su tutta la catena di isole. Anche chi preferisce percorsi meno impegnativi troverà sentieri ben segnalati con viste spettacolari sui fiordi.

Le isole Faroe nel loro insieme si prestano a una logica di esplorazione graduale: ogni isola ha un carattere proprio, un paesaggio che cambia, un ritmo diverso. Dedicare almeno un giorno e mezzo a Eysturoy e alle isole raggiungibili in traghetto — come Kalsoy, con il suo faro sul promontorio di Kallur — permette di capire quanto varia sia la geografia di questo piccolo arcipelago.

Cosa mettere nello zaino e come prepararsi al meteo

Il meteo delle Faroe è imprevedibile per definizione. Pioggia, vento, nebbia e sole possono alternarsi nello stesso pomeriggio, e questo non è un modo di dire. Abbigliamento impermeabile e a strati è indispensabile, così come scarpe da trekking con suola antiscivolo. I sentieri sono spesso su erba bagnata o roccia umida, e le condizioni cambiano rapidamente con l’altitudine.

Per chi vuole approfondire la pianificazione del viaggio, il sito ufficiale dell’ente del turismo delle Faroe offre informazioni aggiornate su sentieri, traghetti e condizioni stagionali. È una risorsa utile soprattutto per verificare quali percorsi richiedono prenotazione obbligatoria — una misura introdotta per proteggere i luoghi più fragili dal sovraffollamento.

Sette giorni nelle isole Faroe non sono un viaggio comodo nel senso convenzionale del termine: richiedono flessibilità, disponibilità a cambiare programma quando il meteo lo impone, e una certa tolleranza per l’imprevedibile. Ma è esattamente questo che le rende così difficili da dimenticare — la sensazione di essere in un posto che non ha ancora deciso di compiacere nessuno, e che proprio per questo rimane autentico.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.