Scegliere una città per un city break non significa solo valutare musei, ristoranti o paesaggi: significa anche chiedersi quanto sia facile muoversi una volta arrivati. Time Out ha provato a rispondere a questa domanda raccogliendo le opinioni dirette di chi quelle città le abita, costruendo una classifica dei migliori trasporti pubblici al mondo basata sulla soddisfazione reale dei residenti. I dati emersi per il 2026 disegnano una mappa della mobilità urbana che, per chi viaggia, può fare la differenza tra un’esperienza fluida e una settimana passata a fare i conti con i taxi.

Taipei guida la classifica con il 95% di soddisfazione

Al vertice di questa rilevazione si trova Taipei, la capitale di Taiwan, con un tasso di soddisfazione del 95% tra i propri residenti. Un risultato che non sorprende chi conosce la città: la metropolitana di Taipei — la MRT — è famosa per la puntualità quasi chirurgica, la pulizia delle stazioni e l’integrazione con bus e treni regionali. Per un viaggiatore europeo abituato ai ritardi e alle corse saltate, muoversi a Taipei può sembrare quasi surreale: i treni arrivano ogni pochi minuti, le indicazioni sono in inglese e mandarino, e il sistema di pagamento con card contactless funziona senza intoppi.

Quello che colpisce di Taipei non è solo l’efficienza tecnica, ma la cultura del trasporto pubblico: i residenti lo usano davvero, a tutte le ore, e questo si riflette in una rete pensata per la domanda reale e non per un uso marginale.

Singapore e Hong Kong: Asia in testa alla mobilità globale

Singapore si posiziona seconda con il 93,5% di soddisfazione. La città-stato è da anni considerata un modello di pianificazione urbana, e il suo sistema di trasporti — che combina metropolitana, autobus, tram leggeri e una rete di taxi regolamentata — riflette questa reputazione. Ogni linea è integrata con le altre, i tempi di attesa sono minimi e la copertura geografica è capillare anche nei quartieri periferici. Per chi visita Singapore, questo significa poter raggiungere praticamente qualsiasi destinazione senza noleggiare un’auto.

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Hong Kong segue con il 92,8%. Il suo sistema di trasporti è uno dei più densi al mondo: la MTR (Mass Transit Railway) copre l’intera area metropolitana con una puntualità che si misura in secondi, non in minuti. Ai treni si affiancano i celebri tram a due piani sull’isola di Hong Kong, i traghetti che attraversano il porto e una rete di minibus che raggiunge anche le zone collinari. Per un turista, orientarsi richiede un minimo di pratica, ma una volta capito il sistema diventa quasi un piacere.

Edimburgo prima città europea: il 92,4% dei residenti la promuove

La sorpresa più interessante per il viaggiatore europeo viene da Edimburgo, che con il 92,4% di soddisfazione si afferma come la città europea meglio valutata dai propri abitanti in questa rilevazione. La capitale scozzese punta su una rete di autobus capillare e sul tram che collega il centro storico con l’aeroporto e i quartieri a ovest della città — un collegamento diretto che semplifica notevolmente l’arrivo per chi viaggia senza bagagli pesanti.

Edimburgo è anche una città relativamente compatta, il che significa che molte attrazioni sono raggiungibili a piedi, ma il trasporto pubblico diventa essenziale per esplorare i quartieri più lontani dal Royal Mile o per spostarsi verso Leith e il porto. Il fatto che i residenti la valutino così positivamente è un segnale importante: significa che il sistema funziona anche per gli spostamenti quotidiani, non solo per i percorsi turistici.

Seoul e New York: due modelli diversi di mobilità urbana

Seoul chiude il gruppo di testa con il 91,1% di soddisfazione. La metropolitana di Seoul è una delle più estese al mondo, con linee che attraversano l’intera area metropolitana e si connettono con i treni ad alta velocità verso altre città coreane. Per i visitatori, uno degli aspetti più apprezzati è la disponibilità di Wi-Fi gratuito in tutte le stazioni e sui treni, oltre a un sistema di pagamento unificato che copre metro, bus e persino alcune tratte ferroviarie regionali.

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In una posizione notevole si trova anche New York, citata come la prima città non europea e non asiatica a comparire tra le meglio valutate in questa rilevazione. Un dato che merita una riflessione: la metropolitana di New York è famosa per la sua complessità, le sue imperfezioni e la sua storia travagliata, eppure i residenti la riconoscono come parte essenziale del tessuto urbano. Forse perché, nonostante tutto, resta l’unico modo realistico per muoversi in una città di quella scala senza restare bloccati nel traffico.

Cosa significa tutto questo per chi pianifica un viaggio

Leggere una classifica come questa con gli occhi del viaggiatore cambia le priorità. Una città con trasporti pubblici efficienti non è solo più comoda: è anche più economica da esplorare, perché si riduce la dipendenza da taxi o noleggi, e spesso più sostenibile. Muoversi con la metro di Taipei o con il tram di Edimburgo significa anche entrare in contatto con la vita quotidiana di quella città, osservare i pendolari, capire i ritmi del posto.

Vale la pena notare che l’Italia non compare tra le città meglio valutate in questa rilevazione — un dato che chi abita nelle grandi città italiane probabilmente non trova sorprendente. Le reti di trasporto pubblico urbano in Italia presentano differenze significative tra nord e sud, e la soddisfazione dei residenti tende a essere più bassa rispetto alle metropoli asiatiche o nordeuropee che dominano questa classifica.

Per chi vuole approfondire la metodologia e i criteri utilizzati da Time Out nelle sue rilevazioni sulla vivibilità urbana, il punto di partenza naturale è il sito ufficiale di Time Out Index, dove vengono pubblicati i dati aggiornati sulle città di tutto il mondo. Nel frattempo, se stai pianificando un city break e vuoi davvero muoverti in libertà, le città in cima a questa lista offrono qualcosa di raro: la sensazione che spostarsi sia parte del viaggio, non un ostacolo da superare.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.