C’è un lago in Alto Adige che non ha bisogno di aggettivi per stupire. Basta guardarlo: le acque del lago di Carezza, incastonato tra i boschi di abeti della Val d’Ega e le pareti verticali del massiccio del Latemar, cambiano colore con il variare della luce, disegnando riflessi che vanno dal verde smeraldo al turchese profondo, passando per sfumature che sembrano rubate a una tavolozza di pittore. Non è un effetto speciale, non è un filtro fotografico: è semplicemente quello che succede quando la geologia, la vegetazione e l’acqua si combinano in modo quasi improbabile.

Il Karersee e il nome che racconta tutto

In ladino — la lingua romanza parlata nelle vallate dolomitiche — il lago di Carezza viene chiamato arcoboàn, che significa letteralmente “lago dell’arcobaleno”. È un nome che dice già tutto, e che i popoli locali hanno scelto molto prima che arrivassero i turisti con le macchine fotografiche. In tedesco si chiama Karersee, e anche questa denominazione è antica, legata alla toponomastica della Val d’Ega, nel cuore dell’Alto Adige.

Il lago si trova nel territorio di Nova Levante, in provincia di Bolzano, all’interno di uno degli angoli più spettacolari delle Dolomiti. Quello che lo rende immediatamente riconoscibile — oltre ai colori — è il contorno: una corona di abeti rossi altissimi e, sullo sfondo, le torri rocciose del Latemar, il massiccio che si specchia nelle acque del lago nelle giornate di cielo sereno. Quando la riflessione è perfetta, il confine tra roccia reale e roccia riflessa quasi scompare.

Perché l’acqua cambia colore: la spiegazione che non toglie nulla alla meraviglia

La domanda che si pone chiunque si avvicini alla riva è sempre la stessa: perché quei colori? La risposta ha a che fare con la composizione chimica dell’acqua, con le particelle in sospensione, con la profondità variabile del fondale e con l’angolazione della luce solare nelle diverse ore del giorno. Il lago è di origine glaciale, alimentato da sorgenti sotterranee che filtrano attraverso le rocce dolomitiche, e questa filtrazione naturale contribuisce alla particolare trasparenza e al cromatismo delle acque.

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Non si tratta di “sette colori” in senso stretto — come talvolta si legge — ma di un continuum di sfumature che cambia letteralmente di ora in ora. All’alba, con la luce radente, prevalgono i toni dorati e arancio. A metà mattina, con il sole alto, emergono i verdi intensi. Nel pomeriggio, quando le nuvole filtrano la luce, le acque diventano quasi grigio-acciaio, con riflessi argentati sulle cime del Latemar. Ogni visita, in sostanza, è diversa dalla precedente.

La leggenda della ninfa Odina: una storia che vale la pena conoscere

Le Dolomiti sono piene di leggende, e il lago di Carezza ha la sua: quella della ninfa Odina. Secondo la tradizione locale, Odina viveva nelle acque del lago e la sua bellezza era tale da attirare l’attenzione di un mago delle vette vicine, che si innamorò di lei e cercò in ogni modo di conquistarla. Per avvicinarsi alla ninfa senza spaventarla, il mago si travestì prima da mercante, poi da eremita, ma Odina lo riconobbe ogni volta e fuggì tra le acque.

Alla fine, disperato, il mago gettò nel lago tutti i suoi strumenti magici — tra cui un arcobaleno che aveva catturato per sedurre la ninfa — e le acque assorbirono quei colori per sempre. È una leggenda che ha la struttura tipica del folklore alpino: la natura indomabile, la magia sconfitta, e un paesaggio che porta i segni di quella storia. Che ci si creda o meno, aggiunge uno strato di significato a un posto che già di per sé ne ha molti.

Quando andare e come organizzare la visita

Il lago di Carezza è accessibile durante quasi tutto l’anno, ma le stagioni cambiano profondamente l’esperienza. In estate, da giugno ad agosto, la vegetazione è nel pieno del verde e le giornate lunghe permettono di godere della luce nelle ore migliori — primo mattino e tardo pomeriggio. È anche il periodo più frequentato, quindi arrivare presto fa la differenza sia per trovare parcheggio sia per vivere il lago in relativa tranquillità.

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In autunno — e novembre, in particolare, porta già i primi segni dell’inverno alpino — i larici si tingono di giallo intenso e il contrasto con le rocce grigie del Latemar diventa quasi irreale. È una delle palette cromatiche più belle che le Dolomiti sappiano offrire, e il lago di Carezza ne è uno dei palcoscenici più efficaci. Il numero di visitatori si riduce sensibilmente rispetto all’estate, e l’atmosfera cambia tono.

In inverno, quando le temperature scendono abbastanza, il lago può parzialmente ghiacciarsi, e la neve sui rami degli abeti crea un paesaggio completamente diverso. Non sempre accessibile nelle condizioni più rigide, ma quando lo è, regala una versione silenziosa e quasi privata del posto. In primavera, infine, lo scioglimento delle nevi alimenta le sorgenti e le acque raggiungono livelli particolarmente alti, con colori che tendono al turchese vivido.

Il lago si raggiunge facilmente dalla strada statale della Val d’Ega, che collega Bolzano al Passo di Costalunga. Esiste un’area di sosta nelle vicinanze, e da lì una breve passeggiata pianeggiante porta direttamente alla riva. Per chi vuole prolungare l’escursione, i sentieri del Parco Naturale del Monte Corno offrono percorsi di diversa difficoltà con viste sul lago e sul Latemar da angolazioni meno frequentate. Per informazioni aggiornate su accessibilità e sentieri, il punto di riferimento è il sito ufficiale della Val d’Ega.

Il lago di Carezza non è un posto da “fare” in fretta, da fotografare dal bordo della strada e ripartire. È uno di quei luoghi che restituisce qualcosa in proporzione al tempo che gli si dedica: fermarsi, camminare intorno alla riva, aspettare che la luce cambi, guardare come il Latemar si sposta nel riflesso quando passa una nuvola. La Val d’Ega offre anche strutture ricettive a Nova Levante e nei dintorni, il che rende possibile pernottare in zona e tornare al lago in orari diversi — scelta che, per un posto così dipendente dalla luce, ha davvero senso.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.