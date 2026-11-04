Gili Meno è l’isola di mezzo, quella che i viaggiatori scelgono quando vogliono davvero staccare: niente motorini, niente discoteche, poche centinaia di abitanti e spiagge dove il tempo sembra scorrere più lento. Eppure, anche qui, c’è qualcosa che sorprende chi si allontana dalla riva. Nascosto nell’entroterra, a pochi minuti a piedi dai resort affacciati sull’acqua turchese, il lago salato di Gili Meno — conosciuto con il nome indonesiano di Danau Asin — è uno di quei posti che non ti aspetti e che, proprio per questo, rimane impresso.

Cos’è il Danau Asin e perché si trova sull’isola

Il nome Danau Asin significa semplicemente “lago salato”, e descrive con precisione quello che è: uno specchio d’acqua interno, di natura salmastra, che non ha nulla di artificiale. Il lago è collegato al mare attraverso una rete di canali sotterranei, il che spiega la sua salinità — né completamente dolce né pienamente marina, ma in un equilibrio intermedio che i geologi definirebbero brackish. Questo tipo di connessione idrica sotterranea è piuttosto rara e rende il lago salato di Gili Meno una formazione naturale di un certo interesse, non solo paesaggistico.

L’estensione è di circa 8 ettari, abbastanza da rendere l’esperienza di circumnavigarlo a piedi una piccola escursione, non una semplice occhiata. Si trova nella parte centro-occidentale dell’isola, in una zona che molti turisti attraversano senza fermarsi davvero.

Come arrivarci: dieci minuti che cambiano la prospettiva

Raggiungere il lago è semplice. Dalla spiaggia principale bastano circa dieci minuti a piedi, oppure cinque minuti in cidomo, il caratteristico calesse trainato da cavalli che su Gili Meno rappresenta ancora oggi il mezzo di trasporto più diffuso. Non esistono auto né scooter sull’isola, e questa assenza di motori contribuisce a rendere l’avvicinamento al lago un’esperienza già di per sé diversa dal solito.

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Non servono guide né biglietti d’ingresso: il lago è accessibile e si raggiunge seguendo i sentieri interni dell’isola, tra abitazioni locali, galletti che attraversano la strada e alberi da frutto. È proprio in questa semplicità che sta buona parte del suo fascino.

Le mangrovie e la fauna che abita il lago salato di Gili Meno

Ciò che colpisce di più arrivando al Danau Asin non è tanto l’acqua in sé, quanto la vegetazione che la circonda. Le mangrovie formano una barriera densa e intricata lungo le rive, con le loro radici aeree che scendono nell’acqua come dita aperte. Questo ecosistema, spesso sottovalutato rispetto alla barriera corallina, è in realtà fondamentale per l’equilibrio dell’isola: protegge la costa dall’erosione, filtra l’acqua e offre rifugio a decine di specie.

Chi si avvicina con calma — e qui la calma non è difficile da trovare — può osservare aironi, martin pescatori e piccoli granchi che si muovono tra le radici. Non è uno spettacolo da safari, ma è autentico: basta fermarsi, abbassare la voce e aspettare. Il lago salato di Gili Meno funziona così: premia chi rallenta.

La tradizione della raccolta del sale

Il Danau Asin non è sempre stato solo un luogo da contemplare. In passato, durante la stagione secca, le comunità locali utilizzavano il lago come sito tradizionale per la produzione del sale. L’acqua salmastra evaporava lasciando depositi di cristalli che venivano raccolti e usati nella vita quotidiana. Questa pratica è parte della memoria dell’isola, un legame concreto tra la geografia del luogo e le abitudini di chi ci ha vissuto per generazioni.

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Oggi quella tradizione si è in gran parte interrotta, ma la conoscenza di questo passato cambia il modo in cui si guarda il lago. Non è solo un angolo di natura bella da fotografare: è uno spazio che ha nutrito un’economia locale, che ha scandito il ritmo delle stagioni per le famiglie di Gili Meno.

Quando visitarlo e come integrarlo nell’itinerario sull’isola

Il momento migliore per visitare il lago è la mattina presto, quando la luce è bassa e radente, gli uccelli sono attivi e il caldo non è ancora opprimente. In quelle ore il riflesso delle mangrovie sull’acqua è particolarmente nitido, e l’isola non si è ancora svegliata del tutto.

Gili Meno si percorre interamente in circa due ore a piedi lungo il perimetro: integrare la visita al Danau Asin in questo giro è naturale. Si può partire dalla spiaggia orientale, passare per il lago nella prima mattina e poi proseguire verso nord, dove l’isola è ancora più silenziosa. Chi preferisce organizzarsi con un cidomo può chiedere al conducente di fermarsi al lago e aspettare: è una pratica comune e i tempi sull’isola lo permettono.

Per approfondire la storia naturale e culturale del lago, il blog ufficiale di Bask Gili Meno offre una buona panoramica di partenza.

Gili Meno è spesso descritta come la “sorella tranquilla” delle tre isole Gili, e il lago salato Danau Asin è forse l’immagine più fedele di questa tranquillità: non spettacolare nel senso turistico del termine, ma capace di restituire qualcosa di raro — la sensazione di essere in un posto che non ha bisogno di fare rumore per valere la pena di essere visitato.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.