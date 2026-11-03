A soli 600 metri dall’Old Town di Dubrovnik, separata dal mare aperto da uno stretto di acqua che i traghetti locali attraversano in circa dieci minuti, l’isola di Lokrum è una delle presenze più particolari dell’intero Adriatico. Conosciuta anche come Lacroma, è disabitata, protetta come riserva naturale, e custodisce al suo interno un monastero benedettino, giardini esotici e un lago salato. Non è una spiaggia qualsiasi. È un posto che ha una sua logica interna, quasi autonoma rispetto alla città che si vede dall’altra parte dell’acqua.

Lokrum, l’isola di fronte a Dubrovnik che non segue le regole del turismo ordinario

La maggior parte dei visitatori che arrivano a Dubrovnik si concentra sulle mura, sui vicoli di pietra bianca, sui ristoranti del porto. Lokrum rimane spesso sullo sfondo, visibile ma non sempre raggiunta. Eppure è lì, a dieci minuti di barca, e offre qualcosa che la città murata non può dare: silenzio, vegetazione fitta, e la sensazione di essere usciti dal circuito.

L’isola fa parte dell’arcipelago di Dubrovnik ed è classificata come riserva naturale. Non ci vivono residenti permanenti. Non ci sono hotel, né negozi nel senso convenzionale del termine. Quello che si trova, invece, è un ecosistema ben conservato, con boschi di pini e lecci, sentieri che attraversano la macchia mediterranea, e angoli dove ci si può sedere a guardare il mare senza che qualcuno cerchi di venderti qualcosa.

Il monastero benedettino e i chiostri medievali

Al centro dell’isola si trovano i resti del monastero benedettino, uno degli elementi architettonici più rilevanti di Lokrum. I chiostri medievali sono ancora in piedi, con quella geometria austera che caratterizza l’architettura religiosa dell’Adriatico orientale. Camminare tra le colonne del chiostro, con la vegetazione che cresce intorno e il silenzio interrotto solo dal vento, è un’esperienza che ha poco a che fare con la visita turistica standard.

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Il complesso monastico racconta secoli di presenza religiosa sull’isola, e anche se oggi non ospita più monaci, la struttura conserva una sua integrità. Vale la pena dedicargli tempo, non solo una rapida occhiata. I giardini esotici annessi al monastero sono un’altra sorpresa: piante provenienti da climi diversi, introdotte nel corso dei secoli, che convivono con la flora mediterranea autoctona in un equilibrio insolito.

Il lago salato e i pavoni: due dettagli che rendono Lokrum unica

Uno degli elementi più curiosi dell’isola è il suo lago salato, chiamato localmente con un soprannome che richiama il Mar Morto per via della sua composizione. È collegato al mare aperto attraverso canali sotterranei, e le sue acque hanno una salinità e una temperatura particolari. D’estate diventa uno dei posti preferiti per fare il bagno in modo più protetto rispetto alle scogliere esterne.

E poi ci sono i pavoni. Liberi di muoversi sull’isola, presenti in numero sufficiente da rendersi visibili senza essere invadenti. Li si incontra lungo i sentieri, nei pressi del monastero, nelle radure. Non è uno zoo, non è uno scenario costruito: i pavoni fanno parte del paesaggio di Lokrum da così tanto tempo che sembrano semplicemente appartenere all’isola. Per chi arriva con bambini, questo dettaglio tende a diventare il ricordo principale della giornata.

Come organizzare la visita in modo sensato

Lokrum si raggiunge con i traghetti che partono dal porto vecchio di Dubrovnik. La traversata è breve — circa dieci minuti — e i battelli operano con una certa frequenza durante la stagione turistica. È consigliabile verificare gli orari dell’ultimo traghetto in partenza dall’isola prima di addentrarsi troppo nei sentieri: Lokrum è disabitata, e restare dopo la chiusura del servizio non è un’opzione praticabile.

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Per la visita in sé, mezza giornata è il tempo minimo ragionevole. Una giornata intera permette di esplorare con calma i sentieri che portano alle scogliere sul lato meridionale dell’isola, visitare il monastero, fare un bagno nel lago salato e sedersi a osservare il tramonto con Dubrovnik sullo sfondo. Portare acqua e qualcosa da mangiare è una buona idea, dato che i servizi sull’isola sono limitati.

Il periodo migliore per visitare l’isola di Lokrum a Dubrovnik è la primavera o l’inizio dell’autunno. In estate l’isola è comunque meno affollata della città murata, ma il caldo può essere intenso e i traghetti più frequentati. A maggio o settembre la vegetazione è rigogliosa, le temperature sono gestibili e si ha più probabilità di trovare i sentieri quasi deserti.

Perché vale la deviazione, anche con poco tempo a Dubrovnik

Dubrovnik è una città che richiede energia. Le mura, il centro storico, la folla — soprattutto nei mesi estivi — possono essere stancanti. Lokrum funziona come contrappeso: è abbastanza vicina da non richiedere pianificazione complessa, abbastanza diversa da offrire un cambio di ritmo reale. Non è una destinazione che si aggiunge a forza in un itinerario già pieno. È, semmai, un buon motivo per non riempire troppo la giornata a Dubrovnik.

Chi vuole approfondire la storia e la natura dell’isola può consultare il sito ufficiale dell’ente turistico croato, Croatia.hr, che raccoglie informazioni aggiornate sull’accessibilità e le caratteristiche della riserva.

Lokrum non è la destinazione più spettacolare della Croazia. Non ha spiagge di sabbia fine né resort. Ma ha qualcosa che molte isole più celebrate non riescono a offrire: la coerenza tra quello che sembra e quello che è. Un’isola disabitata, con un monastero medievale, un lago salato, i pavoni che camminano liberi tra i sentieri, e il profilo di Dubrovnik all’orizzonte. A dieci minuti di barca.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.