Salgono a bordo di carrozze che profumano di storia, attraversano viadotti affacciati sul Mediterraneo e si fermano davanti a teatri greci ancora in piedi dopo duemila anni. I treni storici in Sicilia non sono una rievocazione nostalgica fine a se stessa: sono uno dei modi più concreti e sorprendenti per vedere l’isola da una prospettiva che le strade statali non offrono mai. Il programma organizzato dalla Fondazione FS per l’autunno e l’inverno 2026 propone 12 viaggi su rotaie d’epoca, con partenze da cinque città e un calendario che va dall’11 ottobre al 20 dicembre 2026.

Locomotive d’epoca e carrozze Centoporte: cosa significa salire su questi treni

Prima ancora degli itinerari, vale la pena capire di cosa si tratta materialmente. I convogli messi in campo dalla Fondazione FS non sono treni moderni con un’estetica retrò applicata sopra: sono composizioni formate da locomotive storiche e carrozze d’epoca autentiche, tra cui le celebri Centoporte e le Terrazzini. Le prime devono il loro nome all’abbondanza di porte lungo i fianchi — una per ogni scompartimento — e sono tra le vetture più iconiche della storia ferroviaria italiana. Le seconde, le Terrazzini, hanno una piattaforma aperta alle estremità che permette di affacciarsi direttamente sul paesaggio mentre il treno è in movimento: un’esperienza difficile da replicare in qualsiasi altro contesto di viaggio.

Viaggiare su questi convogli significa anche rallentare. Le velocità sono quelle di un’altra epoca, e questo — che a prima vista potrebbe sembrare un limite — diventa in realtà il punto di forza dell’intera proposta. La Sicilia interna, quella dei viadotti ferroviari ottocenteschi, dei fondovalle coltivati a grano e degli uliveti che salgono fino alle creste, si svela proprio a quella velocità lì.

Cinque città di partenza per attraversare la Sicilia autentica

I treni storici sicilia partono da Palermo, Messina, Catania, Siracusa e Caltanissetta: una distribuzione geografica che copre quasi ogni angolo dell’isola e che rende il programma accessibile da più punti di arrivo, indipendentemente da dove si soggiorna. Non si tratta quindi di un’unica tratta ripetuta dodici volte, ma di itinerari pensati per connettere realtà molto diverse tra loro.

→ Leggi anche: Treni di Natale 2026: i viaggi più emozionanti tra borghi innevati e mercatini alpini

Gli itinerari toccano borghi, siti archeologici e paesaggi costieri. Significa che in un solo viaggio si può passare dall’entroterra argilloso delle Madonie a una stazione affacciata sul mare, oppure attraversare la Sicilia centro-meridionale con le sue distese ocra che in autunno prendono una luce quasi irreale. La varietà è uno degli aspetti più interessanti del programma: non esiste un unico “tipo” di paesaggio siciliano, e questi treni sembrano progettati proprio per dimostrarlo.

Perché l’autunno è il momento giusto per i treni storici in Sicilia

Il calendario — dall’11 ottobre al 20 dicembre 2026 — non è casuale. L’autunno e il primo inverno sono probabilmente le stagioni più sottovalutate per visitare la Sicilia. Le temperature si abbassano fino a valori gradevoli per camminare e visitare, le folle estive si diradano, e la luce del pomeriggio assume quella qualità dorata che trasforma anche una stazione di paese in un soggetto fotografico. I borghi dell’interno, che d’estate rischiano di sembrare vuoti, in autunno riprendono la loro vita quotidiana e offrono un’autenticità difficile da trovare nei mesi di punta.

Aggiungere a tutto questo un viaggio su un treno storico significa costruire un’esperienza di viaggio che ha una sua coerenza: lenta, attenta, legata al territorio. Non si arriva, si scorre attraverso.

Cosa aspettarsi lungo le tratte: borghi, archeologia e costa

Gli itinerari del programma collegano, secondo quanto comunicato dalla Fondazione FS, centri abitati, aree archeologiche e paesaggi costieri. La Sicilia è uno degli scenari più densi d’Italia da questo punto di vista: nel raggio di poche decine di chilometri si trovano siti greci, arabi, normanni e barocchi che convivono in una stratificazione storica unica nel Mediterraneo.

→ Leggi anche: Dolce Vita Orient Express: sei itinerari italiani nel 2027

Le tratte ferroviarie storiche dell’isola attraversano spesso zone che le autostrade ignorano completamente. La linea che sale verso l’interno da Agrigento, quella che costeggia il versante tirrenico, i binari che scendono verso la costa ionica: ognuno di questi percorsi offre angolazioni sul paesaggio che non si trovano su nessuna guida turistica, perché non sono pensate per i turisti ma sono semplicemente lì, eredità di un sistema ferroviario costruito quando i treni erano l’unico modo per muoversi.

Borghi dell’interno : centri come Enna, Leonforte, Nicosia o Caltagirone — raggiungibili o vicini ad alcune delle tratte storiche — mostrano un’architettura e una vita di paese lontana dai circuiti più battuti.

: centri come Enna, Leonforte, Nicosia o Caltagirone — raggiungibili o vicini ad alcune delle tratte storiche — mostrano un’architettura e una vita di paese lontana dai circuiti più battuti. Siti archeologici : la Valle dei Templi, Selinunte, Segesta e Siracusa sono tra i riferimenti dell’archeologia mediterranea e si trovano in aree servite dalle stazioni di partenza del programma.

: la Valle dei Templi, Selinunte, Segesta e Siracusa sono tra i riferimenti dell’archeologia mediterranea e si trovano in aree servite dalle stazioni di partenza del programma. Paesaggi costieri: la costa nord e quella sud offrono caratteri molto diversi — rocciosa e verde la prima, sabbiosa e aperta la seconda — e i treni storici permettono di osservarle senza il filtro del parabrezza.

Come informarsi e pianificare il viaggio

Per consultare il calendario completo dei 12 appuntamenti, verificare le date di ogni singola partenza e trovare le informazioni su prenotazioni e biglietti, il riferimento ufficiale è il sito della Fondazione FS dedicato ai treni storici in Sicilia. È il canale più aggiornato e l’unico da cui è possibile ottenere dati verificati su disponibilità e modalità di acquisto, che possono variare da un itinerario all’altro.

Vale la pena monitorare il programma con un certo anticipo: esperienze di questo tipo tendono ad esaurire i posti nelle date più richieste, soprattutto nei weekend di novembre quando il clima è ancora favorevole e i ponti festivi moltiplicano i viaggiatori.

Dodici viaggi, cinque punti di partenza, un’isola che da un finestrino d’epoca sembra ancora più grande di quanto si ricordasse. I treni storici in Sicilia proposti dalla Fondazione FS fino al 20 dicembre 2026 non sono semplicemente un modo per spostarsi: sono il viaggio stesso, con tutto il tempo necessario per guardare fuori.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.