Il 2 agosto 2027 il cielo sopra il Mediterraneo e il Nord Africa cambierà volto per poco più di sei minuti. L’eclissi solare totale 2 agosto 2027 è già considerata uno degli eventi astronomici più attesi del secolo: una congiunzione rara, lenta, quasi teatrale, in cui la Luna oscura completamente il disco solare regalando a chi si trova nel posto giusto un’oscurità improvvisa in pieno giorno, stelle visibili a mezzogiorno e un orizzonte colorato di rosso su tutti i lati. Chi inizia a pianificare adesso ha ancora tempo per scegliere bene dove posizionarsi.

Perché questa eclissi è diversa dalle altre

Non tutte le eclissi totali sono uguali. La durata della totalità — cioè il tempo in cui il Sole è completamente coperto — varia da pochi secondi a qualche minuto. L’eclissi solare totale del 2 agosto 2027 raggiunge una totalità di 6 minuti e 23 secondi, un valore eccezionale che la colloca tra le più lunghe dell’intero XXI secolo. Per fare un confronto, molte eclissi totali durano meno di due minuti: avere a disposizione oltre sei minuti significa poter osservare la corona solare, i prominences (le protuberanze solari) e il fenomeno dell’anello di diamanti con una calma che raramente è concessa.

La magnitudine massima dell’eclissi è 1,0365, calcolata nel punto di massima copertura che si trova ad Arris, in Algeria, dove la totalità raggiunge il suo picco esatto alle 10:04:04 ora locale. La larghezza della fascia di totalità sfiora i 258 chilometri: un corridoio insolitamente ampio, che aumenta considerevolmente le possibilità di trovare un punto di osservazione libero da nuvole.

Il percorso dell’ombra: dall’Atlantico all’Arabia

L’ombra della Luna attraverserà il pianeta seguendo una traiettoria che parte sull’Oceano Atlantico, tocca la Spagna meridionale, attraversa il Marocco e poi si sposta verso est abbracciando Algeria, Tunisia e Libia prima di raggiungere l’Egitto e proseguire verso la Penisola Arabica.

Questo significa che chi si trova in una qualsiasi di queste nazioni — all’interno della fascia di totalità — vedrà lo stesso spettacolo. La scelta della destinazione dipende quindi da fattori pratici: accessibilità, condizioni meteorologiche storiche in agosto, infrastrutture turistiche, e naturalmente il desiderio di abbinare l’evento astronomico a un viaggio vero e proprio.

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La Spagna meridionale, ad esempio, offre connessioni aeree facili dall’Italia e una rete turistica consolidata. L’Egitto permette di osservare l’eclissi con le piramidi o i templi di Luxor sullo sfondo — una combinazione visivamente potente. L’Algeria, con il punto di massima totalità ad Arris, è tecnicamente la scelta più precisa per chi vuole il massimo della durata.

Algeria: il punto di massima totalità

Arris si trova nell’Aurès, una regione montuosa dell’Algeria orientale, lontana dal caos delle grandi città. Il paesaggio è aspro, con altopiani e canyon che in agosto offrono cieli spesso limpidi — un dettaglio non secondario quando si pianifica l’osservazione di un’eclissi. La regione è relativamente meno frequentata dal turismo di massa internazionale rispetto all’Egitto o alla Spagna, il che potrebbe tradursi in meno affollamento nei giorni dell’evento.

Chi sceglie l’Algeria per l’eclissi solare totale 2 agosto 2027 dovrebbe considerare di estendere il viaggio verso il Sahara algerino — uno dei deserti più estesi e meno visitati al mondo — o verso i siti romani di Timgad e Djémila, entrambi patrimonio UNESCO, che si trovano nella stessa area geografica. Non è necessario scegliere tra astronomia e archeologia: qui si può fare entrambe le cose.

Sul piano logistico, l’Algeria richiede una pianificazione più attenta rispetto ad altre destinazioni: il visto è obbligatorio per i cittadini italiani, i collegamenti aerei diretti dall’Italia esistono ma non sono frequentissimi, e le strutture ricettive nell’entroterra sono più limitate rispetto alle grandi città costiere come Algeri o Orano. Chi intende andare ad Arris farà bene a organizzarsi con largo anticipo, specialmente per l’alloggio.

Egitto e Spagna: le alternative più accessibili

Per chi preferisce una destinazione con infrastrutture più consolidate, l’Egitto rappresenta un’opzione concreta. Il percorso dell’eclissi attraversa il paese in una fascia che include zone ben collegate turisticamente. Agosto è un mese caldo in Egitto — molto caldo — ma i cieli sono quasi sempre sereni, il che è esattamente ciò che serve per un’osservazione ottimale.

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La Spagna meridionale è probabilmente la scelta più comoda per i viaggiatori italiani: voli frequenti, nessun visto, strutture ricettive di ogni tipo. La fascia di totalità taglia alcune zone dell’Andalusia e delle coste meridionali, rendendo possibile abbinare l’eclissi a un soggiorno già pianificato. La durata della totalità sarà leggermente inferiore rispetto al punto di massimo in Algeria, ma comunque straordinaria.

Per approfondire la traiettoria esatta e verificare se una specifica città o area ricade nella fascia di totalità, il sito Helioclipse offre mappe interattive aggiornate con tutti i dati astronomici verificati.

Come prepararsi: logistica e osservazione

Osservare un’eclissi totale richiede poca attrezzatura ma molta organizzazione. Durante le fasi parziali — quando il Sole è solo parzialmente coperto — è indispensabile usare occhiali omologati per l’osservazione solare: guardare il Sole senza protezione adeguata causa danni permanenti alla retina. Solo durante la totalità, quando il disco solare è completamente oscurato, è sicuro guardare a occhio nudo.

Per l’eclissi solare totale 2 agosto 2027 conviene arrivare nella zona scelta almeno un giorno prima, per testare il punto di osservazione, verificare la visuale sull’orizzonte e avere un piano alternativo in caso di nuvole. Avere un secondo sito di osservazione a una distanza di alcune decine di chilometri può fare la differenza: con una fascia di totalità larga 258 km, c’è spazio per manovrare.

I telescopi e i binocoli con filtri solari permettono di vedere dettagli straordinari durante le fasi parziali, ma anche a occhio nudo la corona solare durante la totalità è un’esperienza che difficilmente si dimentica. Il calo improvviso della temperatura, il silenzio degli animali, la luce arancione sull’orizzonte: sono elementi che nessuna fotografia riesce a restituire completamente.

Mancano ancora mesi all’evento, ma il tempo per organizzarsi bene — soprattutto se si punta su destinazioni come l’Algeria o su strutture in zone remote — si accorcia più in fretta di quanto sembri. Un’eclissi totale di questa durata non si ripresenterà facilmente: vale la pena trattarla come il viaggio che merita di essere.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.