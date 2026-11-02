Trent’anni non sono pochi, soprattutto quando si parla di un appuntamento che ogni anno richiama famiglie, bambini e appassionati del Natale da tutta Italia. Dal 8 novembre 2026 al 6 gennaio 2027, il Villaggio di Natale Flover di Bussolengo torna a illuminare la provincia di Verona con la sua trentesima edizione: un traguardo significativo per un’attrazione che, dalla sua apertura nel 1996, ha accolto complessivamente oltre 8 milioni di visitatori. Un numero che racconta, meglio di qualsiasi aggettivo, quanto questo posto abbia saputo costruire un legame autentico con il suo pubblico.

Un villaggio di Natale a Bussolengo che ha attraversato tre decenni

Quando il Villaggio di Natale Flover aprì i battenti nel 1996, l’idea era semplice: creare uno spazio dedicato all’atmosfera natalizia alle porte di Verona, in una zona già vocata al verde e al giardinaggio. In trent’anni, quell’intuizione si è trasformata in un appuntamento fisso nel calendario delle famiglie venete e non solo. Il villaggio di Natale di Bussolengo è diventato un riferimento stagionale capace di reggere il confronto con le grandi manifestazioni natalizie europee, non per dimensioni o marketing, ma per la continuità e la cura con cui è stato costruito nel tempo.

La sede è Via Pastrengo 14, nel comune di Bussolengo, a pochi minuti da Verona: una posizione strategica che lo rende facilmente raggiungibile da chi si trova nel capoluogo scaligero o transita lungo le principali arterie del Nord-Est.

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Cosa si trova all’interno: dalla Casa di Babbo Natale alla Dispensa di Mamma Natale

L’allestimento del villaggio ruota attorno a scenografie immersive pensate soprattutto per i più piccoli, ma capaci di catturare anche gli adulti. Tra le attrazioni confermate per questa edizione ci sono la Casa di Babbo Natale — uno degli elementi più attesi, dove il simbolo del Natale diventa protagonista di uno spazio dedicato — e la Dispensa di Mamma Natale, un angolo narrativo che gioca sull’immaginario della tradizione natalizia domestica, tra profumi, colori e dettagli curati.

Il programma include animazioni e spettacoli per famiglie, pensati per scandire le giornate di visita con momenti di intrattenimento dal vivo. Non si tratta di un semplice mercatino: l’impostazione è quella di un’esperienza tematica strutturata, dove lo spazio fisico diventa parte del racconto.

Ingresso gratuito e orari: le informazioni pratiche per organizzare la visita

Uno degli aspetti che distingue il villaggio di Natale di Bussolengo da molte altre iniziative simili è l’ingresso gratuito. In un periodo in cui le esperienze natalizie tendono a moltiplicare i costi — dai biglietti d’ingresso ai mercatini con prezzi fuori scala — poter accedere a un allestimento di questa portata senza pagare un ticket rappresenta un vantaggio concreto, soprattutto per le famiglie numerose.

Gli orari di apertura sono dalle 9:00 alle 19:30 tutti i giorni, per tutta la durata della manifestazione: dall’8 novembre fino all’Epifania del 6 gennaio 2027. Una finestra temporale lunga quasi due mesi, che permette di scegliere il momento più adatto — un weekend di novembre per anticipare l’atmosfera, o i giorni intorno al Natale per viverla nel pieno della stagione.

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Chi arriva da Verona ha a disposizione un collegamento diretto e rapido via strada: la città scaligera è a pochi chilometri, e Bussolengo è ben servita anche per chi proviene dall’autostrada. Vale la pena considerare una visita combinata, magari abbinando il villaggio a una passeggiata in centro a Verona, che in questo periodo ospita i suoi tradizionali mercatini natalizi lungo le piazze storiche.

Perché il trentesimo anniversario vale una visita

Le edizioni anniversario hanno sempre un peso specifico diverso. Per il Villaggio di Natale Flover, i trent’anni non sono solo un numero da celebrare con qualche allestimento extra: sono la conferma che un formato funziona quando è costruito con coerenza. Otto milioni di visitatori in tre decenni significano generazioni diverse che si sono avvicendate tra le stesse scenografie, portando prima i propri genitori e poi i propri figli.

È questo tipo di continuità che trasforma un evento stagionale in qualcosa di più simile a una tradizione. E le tradizioni, soprattutto quelle legate al Natale, hanno una forza narrativa che difficilmente si costruisce in poco tempo. Il villaggio di Natale di Bussolengo ha avuto trent’anni per farlo, e i numeri suggeriscono che ci sia riuscito.

Per chi è in zona — o anche solo di passaggio tra Verona e il Lago di Garda — vale la pena fermarsi almeno una mattina. Maggiori dettagli sull’edizione 2026–2027 sono disponibili sul sito di Verona Sera, che ha seguito la manifestazione fin dalle prime edizioni. L’appuntamento è a Via Pastrengo 14, tutti i giorni fino al 6 gennaio, dalle 9 alle 19:30, senza biglietto d’ingresso.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.