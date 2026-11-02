Tre decenni di incanto natalizio: il Villaggio di Natale di Bussolengo, dove la magia si rinnova alle porte di Verona
Trent’anni non sono pochi, soprattutto quando si parla di un appuntamento che ogni anno richiama famiglie, bambini e appassionati del Natale da tutta Italia. Dal 8 novembre 2026 al 6 gennaio 2027, il Villaggio di Natale Flover di Bussolengo torna a illuminare la provincia di Verona con la sua trentesima edizione: un traguardo significativo per un’attrazione che, dalla sua apertura nel 1996, ha accolto complessivamente oltre 8 milioni di visitatori. Un numero che racconta, meglio di qualsiasi aggettivo, quanto questo posto abbia saputo costruire un legame autentico con il suo pubblico.
Un villaggio di Natale a Bussolengo che ha attraversato tre decenni
Quando il Villaggio di Natale Flover aprì i battenti nel 1996, l’idea era semplice: creare uno spazio dedicato all’atmosfera natalizia alle porte di Verona, in una zona già vocata al verde e al giardinaggio. In trent’anni, quell’intuizione si è trasformata in un appuntamento fisso nel calendario delle famiglie venete e non solo. Il villaggio di Natale di Bussolengo è diventato un riferimento stagionale capace di reggere il confronto con le grandi manifestazioni natalizie europee, non per dimensioni o marketing, ma per la continuità e la cura con cui è stato costruito nel tempo.
La sede è Via Pastrengo 14, nel comune di Bussolengo, a pochi minuti da Verona: una posizione strategica che lo rende facilmente raggiungibile da chi si trova nel capoluogo scaligero o transita lungo le principali arterie del Nord-Est.
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Cosa si trova all’interno: dalla Casa di Babbo Natale alla Dispensa di Mamma Natale
L’allestimento del villaggio ruota attorno a scenografie immersive pensate soprattutto per i più piccoli, ma capaci di catturare anche gli adulti. Tra le attrazioni confermate per questa edizione ci sono la Casa di Babbo Natale — uno degli elementi più attesi, dove il simbolo del Natale diventa protagonista di uno spazio dedicato — e la Dispensa di Mamma Natale, un angolo narrativo che gioca sull’immaginario della tradizione natalizia domestica, tra profumi, colori e dettagli curati.
Il programma include animazioni e spettacoli per famiglie, pensati per scandire le giornate di visita con momenti di intrattenimento dal vivo. Non si tratta di un semplice mercatino: l’impostazione è quella di un’esperienza tematica strutturata, dove lo spazio fisico diventa parte del racconto.
Ingresso gratuito e orari: le informazioni pratiche per organizzare la visita
Uno degli aspetti che distingue il villaggio di Natale di Bussolengo da molte altre iniziative simili è l’ingresso gratuito. In un periodo in cui le esperienze natalizie tendono a moltiplicare i costi — dai biglietti d’ingresso ai mercatini con prezzi fuori scala — poter accedere a un allestimento di questa portata senza pagare un ticket rappresenta un vantaggio concreto, soprattutto per le famiglie numerose.
Gli orari di apertura sono dalle 9:00 alle 19:30 tutti i giorni, per tutta la durata della manifestazione: dall’8 novembre fino all’Epifania del 6 gennaio 2027. Una finestra temporale lunga quasi due mesi, che permette di scegliere il momento più adatto — un weekend di novembre per anticipare l’atmosfera, o i giorni intorno al Natale per viverla nel pieno della stagione.
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Chi arriva da Verona ha a disposizione un collegamento diretto e rapido via strada: la città scaligera è a pochi chilometri, e Bussolengo è ben servita anche per chi proviene dall’autostrada. Vale la pena considerare una visita combinata, magari abbinando il villaggio a una passeggiata in centro a Verona, che in questo periodo ospita i suoi tradizionali mercatini natalizi lungo le piazze storiche.
Perché il trentesimo anniversario vale una visita
Le edizioni anniversario hanno sempre un peso specifico diverso. Per il Villaggio di Natale Flover, i trent’anni non sono solo un numero da celebrare con qualche allestimento extra: sono la conferma che un formato funziona quando è costruito con coerenza. Otto milioni di visitatori in tre decenni significano generazioni diverse che si sono avvicendate tra le stesse scenografie, portando prima i propri genitori e poi i propri figli.
È questo tipo di continuità che trasforma un evento stagionale in qualcosa di più simile a una tradizione. E le tradizioni, soprattutto quelle legate al Natale, hanno una forza narrativa che difficilmente si costruisce in poco tempo. Il villaggio di Natale di Bussolengo ha avuto trent’anni per farlo, e i numeri suggeriscono che ci sia riuscito.
Per chi è in zona — o anche solo di passaggio tra Verona e il Lago di Garda — vale la pena fermarsi almeno una mattina. Maggiori dettagli sull’edizione 2026–2027 sono disponibili sul sito di Verona Sera, che ha seguito la manifestazione fin dalle prime edizioni. L’appuntamento è a Via Pastrengo 14, tutti i giorni fino al 6 gennaio, dalle 9 alle 19:30, senza biglietto d’ingresso.
Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.