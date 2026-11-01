Otto giorni nella Valpolicella non bastano mai davvero — ma sono abbastanza per capire perché questa striscia di colline a nordovest di Verona sia considerata uno dei territori vinicoli più affascinanti d’Italia. È qui che nasce l’Amarone della Valpolicella, un vino che non si spiega facilmente a chi non l’ha mai assaggiato nel posto giusto: in una cantina scavata nella roccia, con il profumo dell’uva appassita nell’aria e le viti che salgono sui versanti fino a perdersi nel cielo del Veneto.

Un territorio che porta il vino nel nome

La Valpolicella deve il suo nome al latino Vallis polis cellae, che significa letteralmente «la valle delle molte cantine». Non è solo una curiosità etimologica: è una promessa mantenuta da duemila anni. La produzione vinicola in questa zona risale almeno all’epoca romana, e ancora oggi oltre 2.200 viticoltori curano circa 8.400 ettari di vigneto, tra fondovalle e terrazze scolpite sulle pendici dei Monti Lessini.

Il paesaggio è quello che ti aspetti — e al tempo stesso ti sorprende. Filari ordinati che seguono il profilo delle colline, ville venete nascoste tra i cipressi, strade strette che salgono verso borghi dove il tempo sembra rallentare. Ma c’è anche una dimensione meno cartolina, più concreta: quella di un territorio agricolo vivo, dove la vigna è lavoro quotidiano e non solo scenografia per turisti.

Il microclima che rende possibile l’Amarone

Per capire l’Amarone della Valpolicella bisogna prima capire dove nasce. Il terroir di questa zona è modellato da due forze opposte che si bilanciano perfettamente: il Lago di Garda, che mitiga le temperature invernali e impedisce i picchi di freddo più estremi, e le Montagne Lessinie, le cui quote elevate garantiscono escursioni termiche notturne capaci di preservare la freschezza e la complessità aromatica delle uve.

→ Leggi anche: La Valnerina umbra: tra cascate spettacolari e montagne straordinarie, il volto selvaggio dell'Umbria

È questa combinazione — calore di giorno, fresco di notte, suoli calcarei e argillosi — a dare alle uve Corvina, Rondinella e Molinara quella struttura che le rende adatte all’appassimento. Senza questo equilibrio climatico, il processo che trasforma i grappoli in Amarone non funzionerebbe nello stesso modo.

L’appassimento: un metodo che non cambia dal Rinascimento

La caratteristica che distingue l’Amarone da qualsiasi altro vino italiano è il metodo di produzione. Le uve raccolte a fine settembre vengono disposte su graticci di bambù o cassette areate — i cosiddetti arele — e lasciate appassire per tre o quattro mesi in ambienti chiamati fruttai. Durante questo periodo perdono fino al quaranta per cento del loro peso in acqua, mentre gli zuccheri, i polifenoli e gli aromi si concentrano in modo straordinario.

Quello che si ottiene, dopo la fermentazione e un lungo affinamento in botte, è un vino secco, potente, con tannini setosi e una complessità che può evolversi per decenni. Il processo, come ricordano le fonti storiche della zona, è rimasto sostanzialmente invariato dall’epoca rinascimentale: una delle poche tradizioni enologiche italiane che la modernizzazione non ha davvero scalfito. Per approfondire la storia e la geografia del vino, il sito Italy Awaits Travel offre un quadro dettagliato del territorio.

Come organizzare otto giorni in Valpolicella

Verona è il punto di partenza naturale: si trova a circa venti minuti di guida dai vigneti della Valpolicella Classica, ed è una base logistica comoda e ricca di storia. Dedicare i primi giorni alla città — l’Arena, il centro romano, il quartiere di Veronetta — permette di entrare nel contesto veneto prima di addentrarsi tra le colline.

Dalla terza o quarta giornata in poi, conviene spostarsi verso le vallate della Valpolicella Classica: la Val d’Illasi, la Valpantena, la Fumane, la Marano. Ogni zona ha una propria identità e produce vini con sfumature diverse, anche all’interno della stessa denominazione. Un itinerario ben calibrato potrebbe prevedere:

→ Leggi anche: Oltre Venezia: il Veneto autentico secondo il New York Times — Prosecco, città palladiane e Treviso

Una o due visite guidate a cantine con degustazione in cantina, preferibilmente su prenotazione

Una mattina nei fruttai, se la visita cade nel periodo autunnale dell’appassimento (ottobre-dicembre)

Una giornata dedicata ai borghi medievali delle colline — Sant’Ambrogio di Valpolicella, Fumane, Marano — con le loro chiese romaniche e i panorami sui filari

Una sosta all’enoteca del Consorzio o in una bottega locale per confrontare le etichette e acquistare direttamente dai produttori

Un pomeriggio verso il Lago di Garda, che si raggiunge facilmente e completa la comprensione geografica del territorio

Oltre l’Amarone: gli altri vini della valle

Sarebbe un errore concentrarsi solo sull’Amarone della Valpolicella e ignorare gli altri vini che questo territorio produce. Il Ripasso della Valpolicella — ottenuto rifermentando il Valpolicella Classico sulle vinacce dell’Amarone — è spesso il vino con cui si inizia a capire la logica della denominazione: più accessibile per struttura e prezzo, ma già capace di raccontare il carattere del territorio.

Il Recioto della Valpolicella, dolce e vellutato, è invece il vino che storicamente ha preceduto l’Amarone: secondo la tradizione, l’Amarone nacque proprio da un Recioto che aveva continuato a fermentare fino a seccarsi completamente. E poi c’è il Valpolicella Classico nelle sue versioni più giovani e beverine, perfette per accompagnare i piatti della cucina veronese — il risotto all’Amarone, le pastissada de caval, i formaggi stagionati della Lessinia.

Quando andare e cosa aspettarsi

La Valpolicella è visitabile tutto l’anno, ma i mesi più ricchi di atmosfera sono settembre e ottobre, durante la vendemmia: le cantine sono in piena attività, l’aria profuma di mosto, e molte aziende aprono le porte per far toccare con mano ogni fase del lavoro. In autunno inoltrato, quando l’appassimento è in corso, è possibile visitare i fruttai e osservare i grappoli che si trasformano lentamente.

La primavera è invece il momento ideale per chi preferisce le colline più verdi e meno affollate, con i vigneti che riprendono vita dopo l’inverno. L’estate, pur calda, ha il vantaggio delle giornate lunghe e di una serie di eventi enologici distribuiti su tutto il territorio.

Tornare dalla Valpolicella con qualche bottiglia in valigia è quasi inevitabile — ma il vero souvenir di questi otto giorni è più difficile da imballare: è la comprensione di quanto tempo, pazienza e territorio ci voglia per trasformare un grappolo d’uva in un vino capace di durare vent’anni. Quella consapevolezza cambia il modo in cui si stappa una bottiglia, ovunque ci si trovi.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.