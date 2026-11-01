La stagione 2026-2027 è già in corso, e per molti sciatori italiani la notizia è arrivata prima del previsto: alcune delle stazioni più amate delle Alpi hanno già alzato le sbarre degli impianti, trasformando settembre e ottobre in mesi da ski pass anziché da sola escursione. Chi stava ancora aspettando l’inverno “vero” per pensare alle piste sci aperte in Italia si è trovato in ritardo. Perché la montagna, quest’anno, non ha aspettato dicembre.

Senales: la stagione più lunga d’Italia è già partita

Il ghiacciaio di Val Senales — Alpin Arena Senales — ha aperto i battenti il 19 settembre 2026, con una stagione che si estende fino al 9 maggio 2027. Quasi otto mesi di sci continuativo, su un ghiacciaio che si trova stabilmente sopra i tremila metri e che garantisce neve anche quando le quote più basse sono ancora verdi.

Per chi non conosce la zona, Senales si trova in Alto Adige, nella Val Venosta. Il comprensorio glaciale offre piste adatte sia ai principianti sia a chi vuole allenarsi in preseason: non è una destinazione da cartolina con borghi medievali e vin brulé, ma una stazione tecnica, frequentata da squadre nazionali e sciatori che vogliono ritrovare le gambe prima che il resto delle Alpi si svegli. È, in sostanza, la risposta italiana alle grandi aperture estive austriache.

Fine ottobre e novembre: quando si accende davvero la stagione

Se Senales rappresenta l’anticamera dell’inverno, le aperture di fine ottobre e novembre segnano il momento in cui le piste sci aperte in Italia diventano un’opzione concreta per la maggior parte degli sciatori.

Solda/Sulden, altra realtà altoatesina, apre il 31 ottobre 2026: uno dei comprensori più suggestivi della Lombardia-Alto Adige, ai piedi dell’Ortler, con dislivelli importanti e un’atmosfera ancora poco affollata rispetto ai grandi nomi del circo bianco.

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Il 21 novembre è invece la data attorno a cui si concentrano alcune delle aperture più attese. Madonna di Campiglio, uno dei nomi più riconoscibili dello sci italiano, alza gli impianti in quella data: Trentino, Dolomiti di Brenta, una stazione che sa coniugare tecnica e mondanità senza che l’una soffochi l’altra. La stessa data vale per Diavolezza-Bernina, comprensorio svizzero ma raggiungibile facilmente dall’Italia attraverso l’Engadina.

Poi arriva la fine di novembre, che in questa stagione si presenta come un calendario fitto:

27 novembre : aprono Latemar Dolomites, Madesimo e Merano 2000

: aprono Latemar Dolomites, e 28 novembre: tocca a 3 Cime Dolomiti, nel cuore delle Tre Cime di Lavaredo

Tre comprensori diversissimi per carattere. Madesimo, in Valchiavenna, è una stazione lombarda con una lunga tradizione e piste che scendono fino a quota relativamente bassa — ideale per chi arriva da Milano in poche ore. Merano 2000 è compatta, adatta alle famiglie, con un’accessibilità che la rende una scelta intelligente per i weekend. Le 3 Cime Dolomiti, invece, sono paesaggio puro: sciare lì significa avere davanti uno dei panorami più fotografati d’Europa, con le Tre Cime che incombono a ogni curva.

Quanto dura la stagione: le chiusure da tenere a mente

Pianificare un viaggio sugli sci significa anche capire quando i comprensori chiudono, non solo quando aprono. Per la stagione 2026-2027, alcune date di chiusura sono già fissate e vale la pena segnarle.

Ponte di Legno e Adamello Ski chiudono entrambi il 2 maggio 2027: una finestra lunga, che trasforma questi comprensori lombardi in una scelta valida anche per la primavera. Chi ama sciare con il sole alto e le temperature miti troverà in queste date un’opportunità concreta.

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Per chi invece guarda oltre confine con un occhio alle destinazioni raggiungibili dall’Italia, Stubai chiude il 17 maggio 2027 e Hintertux addirittura il 18 luglio 2027 — quest’ultimo è un ghiacciaio austriaco aperto praticamente tutto l’anno, che rappresenta l’estremo opposto del calendario rispetto alle aperture autunnali italiane.

Come orientarsi tra le aperture: qualche criterio pratico

Con così tante date e comprensori diversi, la domanda pratica è: da dove si comincia? Dipende da cosa si cerca.

Se l’obiettivo è sciare prima possibile, Senales è l’unica risposta italiana già da settembre. Per chi invece vuole aspettare condizioni più complete — più piste aperte, più impianti funzionanti, più neve fresca — fine novembre è il momento in cui la maggior parte delle stazioni raggiunge una configurazione accettabile.

Chi pianifica un weekend lungo tra novembre e dicembre farà bene a tenere d’occhio le aperture progressive: molti comprensori aprono con un numero ridotto di piste e ampliano l’offerta man mano che la stagione avanza. Verificare direttamente sul sito della stazione — o su aggregatori come Skiinfo.it — lo stato degli impianti prima di partire è sempre la mossa giusta, soprattutto nelle prime settimane.

Un altro fattore spesso sottovalutato è la quota: i comprensori glaciali o ad alta quota tendono ad avere neve più affidabile nelle fasi iniziali della stagione, mentre quelli a quote intermedie dipendono maggiormente dalle condizioni meteorologiche e dall’innevamento artificiale. Non è un giudizio di valore — l’innevamento programmato è diventato parte integrante della gestione moderna delle stazioni — ma è un’informazione utile per calibrare le aspettative.

La stagione invernale 2026-2027 si presenta, almeno sulla carta, come un calendario generoso: aperture anticipate, stazioni distribuite su tutto l’arco alpino italiano, e chiusure che in alcuni casi arrivano a primavera inoltrata. Che si parta a fine ottobre o si aspetti dicembre, l’offerta di piste sci aperte in Italia è già abbastanza ampia da giustificare di tirare fuori gli sci dall’armadio senza rimandare ulteriormente.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.