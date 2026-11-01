C’è una città in Basilicata che ha dato i natali a uno dei più grandi poeti della latinità, che ha visto passare legioni romane, cavalieri normanni e principi rinascimentali, e che in autunno si risveglia con il profumo dell’olio nuovo e il sapore di una tradizione enogastronomica tenuta viva con cura. Si chiama Venosa, e chi ancora non la conosce probabilmente non ha ancora capito quanto questa regione sappia sorprendere. Venosa, Basilicata: un binomio che merita molto più spazio di quanto il turismo di massa gli abbia finora concesso.

Una città nata sotto il segno di Venere — e di Orazio

La storia di Venosa comincia in modo tutt’altro che ordinario. Fondata dai Romani nel 291 a.C. con il nome di Venusia, in onore della dea Venere, la città acquisì rapidamente un ruolo strategico di primo piano grazie al passaggio della Via Appia, l’arteria che collegava Roma a Brindisi e che per secoli fu la spina dorsale della penisola.

Ma il dato che rende Venosa davvero unica nel panorama culturale italiano è un altro: qui nacque Quinto Orazio Flacco, il poeta latino che con le sue Odi, le Satire e le Epistole ha segnato per sempre la letteratura occidentale. Passeggiare per il centro storico di Venosa con questo in mente cambia la prospettiva: non è solo un borgo medievale ben conservato, è il luogo da cui è partita una delle voci più influenti dell’antichità.

Questo patrimonio letterario non è un dettaglio marginale. È il filo che attraversa tutta l’identità della città, e che la distingue da decine di altri borghi lucani pur bellissimi.

→ Leggi anche: Otto giorni nella Valle dell'Amarone: dove il Veneto svela i suoi vini più affascinanti

Strati di storia che si leggono ancora nella pietra

Venosa non si limita a raccontare la sua origine romana a parole. Lo fa attraverso ciò che è rimasto sotto e sopra terra: domus, terme e un anfiteatro emersi dagli scavi dell’area archeologica, che permettono di immaginare come doveva apparire la città ai tempi di Orazio. Non molti borghi italiani possono vantare una continuità così tangibile con il mondo antico.

Poi arrivano i secoli medievali, densi e stratificati. Venosa ha conosciuto il dominio dei Longobardi, dei Normanni, degli Angioini, degli Aragonesi e infine, nel Rinascimento, della potente famiglia Gesualdo. Ogni passaggio ha lasciato segni architettonici e culturali che si sovrappongono senza annullarsi, creando quella complessità visiva e storica che rende il centro storico un luogo in cui si cammina letteralmente attraverso il tempo.

Non a caso, Venosa figura tra I Borghi più belli d’Italia, il riconoscimento che seleziona le realtà urbane italiane capaci di coniugare qualità architettonica, identità culturale e vivibilità. Non è un titolo che si conquista con la sola bellezza di facciata.

L’autunno trasforma Venosa in una capitale del gusto

Se la storia è il motivo per cui si arriva a Venosa, l’autunno è la stagione giusta per farlo. La luce cambia, i ritmi rallentano, e la città rivela una vocazione enogastronomica che in altri mesi resta più in ombra.

Venosa è ufficialmente riconosciuta come Città dell’Olio, un marchio che non è solo un’etichetta promozionale ma riflette una tradizione olivicola profonda, radicata nel territorio della provincia di Potenza. L’autunno è il momento della raccolta, e con esso arriva l’olio extravergine nuovo, quello con il sapore più intenso e il colore più verde, quello che si mette sul pane come se fosse la cosa più naturale del mondo — e in effetti lo è, da queste parti.

→ Leggi anche: Oltre Venezia: il Veneto autentico secondo il New York Times — Prosecco, città palladiane e Treviso

Il calendario autunnale di Venosa si arricchisce anche di appuntamenti dedicati proprio a questi sapori. Il 17 e 18 ottobre 2026 si tiene in città la Fiera dei Sapori del Sud Italia, un evento che porta nella piazza di un borgo già ricco di storia i prodotti, i produttori e le storie gastronomiche del Mezzogiorno. È un’occasione concreta per assaggiare, acquistare e capire cosa significa mangiare con radicamento territoriale.

Come organizzare una visita che abbia senso

Venosa si presta bene a un weekend lungo, specialmente se si arriva da Napoli o da Bari, le città più vicine con buoni collegamenti stradali verso la Basilicata interna. Due giorni permettono di visitare l’area archeologica con calma, esplorare il centro storico senza fretta e dedicare almeno mezza giornata al territorio circostante, che ha la sua parte di interesse paesaggistico.

Per chi vuole abbinare cultura e gastronomia, il consiglio è di pianificare la visita intorno alla stagione della raccolta delle olive — indicativamente tra ottobre e novembre — o in coincidenza con la Fiera dei Sapori di metà ottobre. In quel periodo la città è più animata del solito, ma senza i numeri del turismo estivo che in certi borghi italiani rende difficile persino camminare.

Vale la pena anche semplicemente sedersi in uno dei locali del centro storico e ordinare qualcosa di locale: non serve una guida stellata per capire che questa è una cucina costruita su ingredienti di qualità e su ricette che non cercano di stupire, ma di nutrire davvero.

Per approfondire il profilo enogastronomico della città, il sito di Città del Vino offre una scheda utile sul territorio e sulla sua identità produttiva.

Venosa non è una destinazione che si impone con grandi numeri o campagne di comunicazione aggressive. Si rivela piano, a chi ha la pazienza di percorrere strade secondarie e la curiosità di cercare qualcosa che non si trova nei circuiti più battuti. In autunno, quando la Basilicata prende i colori dell’ocra e del rame e l’aria porta il profumo dell’olio appena franto, questa città che ha dato i natali a Orazio diventa uno di quei posti in cui si capisce perché vale la pena viaggiare lentamente.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.