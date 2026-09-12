La principessa del Galles Kate Middleton è tornata nei giorni scorsi al Royal Marsden Hospital di Londra, l’ospedale oncologico dove era stata curata per un tumore, per incontrare pazienti e personale sanitario e per ringraziare medici e infermieri delle cure ricevute durante il percorso di malattia.

Kate Middleton al Royal Marsden: la visita ai pazienti oncologici

La visita, riferiscono i media britannici, si è svolta nella sede del Royal Marsden nel centro di Londra e non era stata annunciata in anticipo. Kate, arrivata con un’agenda riservata e pochi accompagnatori, ha incontrato alcuni dirigenti dell’ospedale e si è fermata nei reparti per parlare con i pazienti ricoverati, ascoltando storie, domande e paure legate alle terapie.

Secondo quanto riportato da testate come The Independent, la principessa si è seduta accanto ad alcuni malati, scegliendo un tono diretto, quasi domestico. A un padre affetto da tumore al cervello, Kate avrebbe detto che la sua forza era “una fonte di ispirazione”. Una frase semplice, raccolta dai presenti, che ha dato alla visita un carattere meno formale rispetto ai consueti appuntamenti della famiglia reale.

Il ritorno in ospedale ha avuto anche un valore personale. Proprio al Royal Marsden, centro di riferimento per la cura dei tumori nel Regno Unito, la principessa aveva ricevuto assistenza durante la malattia resa pubblica nel 2024, quando aveva spiegato in un videomessaggio di essere sottoposta a un ciclo di chemioterapia preventiva.

Il ringraziamento al personale dopo le cure per il tumore

Durante l’incontro con medici, infermieri e vertici della struttura, Kate Middleton ha espresso riconoscenza per le cure ricevute, definendole, secondo i resoconti britannici, “incredibili”. Non una formula di circostanza, hanno lasciato intendere fonti vicine all’ospedale, ma un ringraziamento legato a mesi complicati, vissuti lontano da gran parte degli impegni pubblici.

La principessa, che nel gennaio 2025 aveva annunciato di essere in remissione, ha parlato con il personale del peso fisico e psicologico delle terapie oncologiche. In queste occasioni, ha spiegato chi era presente, Kate ha insistito sul ruolo dell’assistenza quotidiana: non solo i trattamenti, ma anche le parole dette nel momento giusto, l’attenzione ai familiari, la gestione dell’attesa.

Il Royal Marsden Hospital è uno degli istituti oncologici più conosciuti del Regno Unito e ha un lungo legame con la famiglia reale. La visita della principessa si inserisce in questo rapporto, ma arriva in una fase diversa: non solo come patrona o membro senior della monarchia, bensì come ex paziente che torna nei corridoi dove, fino a poco tempo fa, era lei a ricevere cure.

La raccolta fondi e la Three Peaks Challenge

Il rientro al Royal Marsden segue anche l’iniziativa benefica legata alla Three Peaks Challenge, completata a giugno in 24 ore, con l’obiettivo di raccogliere fondi per un nuovo centro dedicato al benessere e al recupero dei pazienti oncologici. La sfida, tra le più note nel Regno Unito, prevede la salita delle tre vette più alte di Scozia, Inghilterra e Galles: Ben Nevis, Scafell Pike e Snowdon.

Parlando con il personale dell’ospedale, Kate avrebbe definito quella raccolta fondi “il mio piccolo modo” per dire grazie. Il progetto sostenuto riguarda un centro specializzato nel benessere olistico e nel recupero dopo le cure, un ambito che la principessa ha più volte collegato alla qualità della vita dei pazienti, anche quando la fase medica più intensa sembra conclusa.

L’attenzione non è solo sulla guarigione clinica. Nei percorsi oncologici, spiegano da anni molte associazioni britanniche, pesano anche la fatica, l’ansia delle visite di controllo, la ripresa del lavoro e della vita familiare. Kate, nel suo percorso pubblico degli ultimi mesi, ha scelto di parlare proprio di questa zona meno visibile della malattia. Con prudenza, ma senza nasconderla.

Il ritorno graduale agli impegni pubblici

Dopo l’annuncio della remissione nel gennaio 2025, la principessa del Galles ha ripreso gli impegni pubblici con gradualità, alternando presenze istituzionali a periodi più riservati. Kensington Palace, nelle comunicazioni degli ultimi mesi, ha mantenuto una linea cauta: nessuna agenda piena, nessuna corsa a recuperare il tempo perduto, ma appuntamenti selezionati e legati anche ai temi della salute, dell’infanzia e della famiglia.

La visita al Royal Marsden di Londra conferma questa scelta. Non un evento di grande protocollo, piuttosto un incontro costruito attorno a persone e luoghi che hanno avuto un ruolo nel suo percorso. Alcuni pazienti, secondo i media britannici, hanno reagito con sorpresa nel vederla entrare nelle stanze; altri le hanno raccontato le proprie cure, in una conversazione breve ma intensa.

Per Kate Middleton, il ritorno nell’ospedale dove è stata curata segna un passaggio pubblico delicato. La malattia resta una vicenda privata, ma il modo in cui viene raccontata — con visite, ringraziamenti e sostegno alla ricerca — è ormai parte del suo profilo istituzionale. E, in quel corridoio del Royal Marsden, il messaggio è apparso chiaro: la gratitudine, prima ancora del cerimoniale.