La longevity sta cambiando nel 2026 il modo in cui italiani, aziende del food & beverage e investitori guardano all’alimentazione, perché l’idea di vivere più a lungo in buona salute non riguarda più solo farmaci, benessere e cosmetica, ma entra nella spesa quotidiana, nei ristoranti e nelle scelte di consumo di più generazioni.

La longevity entra nel carrello della spesa

Non è più una nicchia per specialisti o un discorso da convegno medico. La longevity, cioè l’insieme di abitudini, prodotti e servizi legati all’invecchiamento in salute, è diventata uno dei temi più osservati anche dall’industria alimentare. Supermercati, catene della ristorazione, hotel e produttori stanno ripensando formule, ingredienti e comunicazione, con un’attenzione crescente a proteine, fibre, alimenti funzionali e riduzione degli zuccheri.

Secondo le stime di Market Research Future, il mercato globale collegato alla longevity vale oggi circa 45 miliardi di dollari e potrebbe superare gli 87 miliardi di dollari nell’arco di un decennio. Una cifra che spiega perché il tema abbia attirato gruppi internazionali dell’ospitalità, come Accor, e imprenditori abituati a leggere in anticipo i consumi, tra cui Renzo Rosso. Non solo cliniche e integratori, dunque. Anche colazioni, menu, snack e bevande.

La spinta arriva da più fronti. Nei Paesi sviluppati la quota di popolazione anziana continuerà a crescere e, secondo le proiezioni citate dagli operatori del settore, potrebbe arrivare al 24% entro il 2100. Ma ridurre tutto agli over 65 sarebbe un errore. In realtà, spiegano gli analisti, il punto è un altro: la salute futura è entrata nel presente delle decisioni d’acquisto.

Un tema che riguarda anche trentenni e millennials

Il dato che più sorprende le aziende è la dimensione transgenerazionale del fenomeno. Da un’analisi YouGov emerge che il 30% degli italiani ritiene necessario investire sulla propria longevità già tra i 30 e i 40 anni. Non domani, non dopo la pensione. Prima, quando si scelgono la cena, l’abbonamento in palestra o il prodotto da mettere nello zaino per l’ufficio.

Il 51% degli intervistati, secondo la stessa rilevazione, dichiara di pensare spesso o sempre alla salute a lungo termine nelle scelte quotidiane di acquisto. L’attenzione è alta tra i Boomers, con una quota del 56%, ma resta molto vicina anche tra i Millennials, al 54%. È qui che la narrazione cambia: non più “prodotti per anziani”, ma alimenti e servizi pensati per chi vuole mantenere energia, equilibrio e prevenzione lungo tutto il corso della vita.

Un sondaggio commissionato da Cerba HealthCare Italia conferma questa direzione: per gli italiani la corretta nutrizione è considerata uno dei principali strumenti per vivere meglio e più a lungo, superata solo dall’attività fisica e dal controllo dello stress. Tradotto nel linguaggio dei consumi, significa etichette lette con più attenzione, ricerca di ingredienti riconoscibili, interesse per la prevenzione. E anche qualche diffidenza in più verso promesse troppo facili.

Il peso degli over 50 sui consumi alimentari

C’è poi un fattore demografico che le imprese non possono ignorare: il peso degli over 50 sulla spesa. Secondo le stime di Teha Group, nel 2020 questa fascia di popolazione generava il 73,1% della spesa per food & beverage e il 56,2% di quella per hotel e ristoranti. Entro il 2050 le quote potrebbero salire rispettivamente all’81,6% e al 66,6%. Numeri secchi, ma molto concreti per chi produce, distribuisce o serve cibo.

Teha Group ha creato la Community Longevity+, con l’obiettivo di diventare in Italia una piattaforma di riferimento per innovazione e tecnologie legate a questo ambito. Il ragionamento è semplice: se una parte crescente della popolazione vive più a lungo, lavora più a lungo e consuma più a lungo, cambiano formati, linguaggi e priorità. Non basta scrivere “healthy” su una confezione. Serve credibilità.

Anche il consumo fuori casa si sta adattando. Hotel e ristoranti iniziano a proporre menu più bilanciati, colazioni meno standardizzate, percorsi benessere che includono la componente alimentare. In alcuni casi è marketing, certo. In altri è una risposta a clienti che chiedono piatti più leggeri, informazioni nutrizionali chiare, alternative senza eccessi. Il confine, come spesso accade, lo deciderà il mercato.

Dalla cura occasionale alla prevenzione quotidiana

«La longevità sta diventando un nuovo paradigma di consumo, capace di attraversare generazioni, categorie merceologiche e canali distributivi», ha affermato Marco Zanardi, presidente di Retail Institute Italy. Secondo Zanardi, il cambiamento sposta la nutrizione «dalla logica della cura occasionale a quella della prevenzione quotidiana». Una frase che fotografa bene il passaggio in corso: non si compra solo per risolvere un problema, ma per provare a evitarlo.

Per le aziende del food & beverage, questo significa investire in ricerca, filiere più trasparenti e prodotti capaci di parlare a pubblici diversi. Un trentacinquenne attento alle performance, una coppia di cinquantenni che viaggia, un pensionato che vuole mantenere autonomia: bisogni differenti, stessa parola chiave. Vivere bene più a lungo.

Resta aperta una questione di fondo: distinguere innovazione reale e semplice etichetta commerciale. Gli esperti invitano alla cautela, perché nessun alimento, da solo, garantisce longevità. Contano dieta complessiva, movimento, sonno, stress, controlli medici e condizioni sociali. Eppure il segnale è chiaro. La longevity nell’alimentazione non è una moda per vecchi: è un nuovo terreno di competizione economica, culturale e sanitaria.