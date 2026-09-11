In Abruzzo, tra Lanciano, Pacentro, Scurcola Marsicana, Casalincontrada e Tornareccio, settembre 2026 riporta nelle piazze sagre, feste patronali e rievocazioni storiche per accompagnare la fine dell’estate con riti popolari, prodotti di stagione e appuntamenti legati alla vita dei borghi. È il mese in cui le tavolate tornano all’aperto, ma con l’aria già più fresca della sera, e i centri storici si riempiono di stand, cortei, mercatini e musica. Non solo cibo, dunque. In molti casi, dietro una festa, c’è una memoria collettiva che si rinnova anno dopo anno.

Settembre in Abruzzo tra borghi, tavole condivise e riti di fine estate

Il calendario degli eventi di settembre 2026 in Abruzzo disegna un itinerario che attraversa colline, montagne e piccoli centri, con appuntamenti diversi per tono e tradizione. Si parte dai cortei in costume de Il Mastrogiurato a Lanciano, in programma dal 1 al 6 settembre, e si arriva agli stand profumati di Tornareccio Regina di Miele, il 26 e 27 settembre, passando per feste agricole, riti religiosi e iniziative dedicate alla sostenibilità.

Il tratto comune è la dimensione di paese, quella che si riconosce nei tavoli montati in piazza, nelle cucine provvisorie accanto ai vicoli e nelle voci degli organizzatori che, spesso, lavorano per mesi. “È un modo per far tornare la gente qui, anche solo per una sera”, raccontano spesso i volontari delle pro loco abruzzesi, tra un banco gastronomico e una cassa di prodotti locali. E in quel momento la festa diventa anche racconto del territorio.

Il Mastrogiurato a Lanciano e la Corsa degli Zingari a Pacentro

A Lanciano, in provincia di Chieti, dal 1 al 6 settembre 2026 torna Il Mastrogiurato, una delle rievocazioni storiche più riconoscibili della regione. Il centro cittadino cambia passo: compaiono abiti medievali, vessilli, tamburi, scene di mercato e cortei che richiamano la tradizione delle antiche fiere lancianesi, quando la città era un punto di riferimento per commercianti e viaggiatori.

La manifestazione, secondo il programma diffuso dagli organizzatori, coinvolge vie e piazze del centro con figuranti, cerimonie e momenti pubblici legati alla nomina del Mastrogiurato, figura chiamata in passato a garantire ordine e giustizia durante le fiere. Per chi arriva da fuori, il consiglio pratico è muoversi con un po’ di anticipo: nelle giornate principali il centro si riempie presto, soprattutto verso sera. Le famiglie si fermano ai bordi del percorso, i bambini seguono i tamburi. Una scena ormai familiare.

A Pacentro, in provincia dell’Aquila, il 5 e 6 settembre 2026 si rinnova invece La Corsa degli Zingari, rito legato al culto della Madonna di Loreto. I partecipanti scendono a piedi nudi lungo un percorso ripido e pietroso, una prova dura, fisica, che conserva il carattere di rito di passaggio e richiama residenti, emigranti tornati per l’occasione e turisti. Non è una gara come le altre, e chi assiste lo capisce subito: il silenzio prima della partenza, poi le urla, la polvere, l’arrivo in paese.

A Scurcola Marsicana la sagra della cipolla e a Casalincontrada la Festa della Terra

Il 5 settembre 2026, a Scurcola Marsicana, in provincia dell’Aquila, il centro storico ospita la Sagra della Cipolla di Scurcola, appuntamento dedicato a un prodotto identitario della zona. La cipolla scurcolana è al centro dei piatti preparati negli stand gastronomici, ma anche del mercatino agricolo, dove produttori e visitatori si incontrano senza troppi formalismi, tra cassette, assaggi e ricette tramandate in famiglia.

La festa unisce cucina popolare e musica dal vivo, con una formula semplice che resta la più efficace: mangiare in piazza, acquistare prodotti locali, fermarsi a parlare con chi coltiva quei campi. “La cipolla qui non è solo un ingrediente”, spiegano gli abitanti, “è una cosa nostra”. Detta così, senza enfasi, rende l’idea meglio di qualsiasi slogan.

Dal 14 al 20 settembre 2026, a Casalincontrada, in provincia di Chieti, si svolge la Festa della Terra, appuntamento diverso dalle sagre gastronomiche tradizionali ma inserito nello stesso clima di comunità. Al centro ci sono incontri, laboratori e iniziative sul costruire e abitare sano, con attenzione alla sostenibilità dell’edilizia, ai materiali naturali e agli stili di vita più rispettosi dell’ambiente.

Qui il cibo lascia spazio al confronto, anche se la dimensione conviviale resta. Tecnici, artigiani, cittadini e amministratori si ritrovano per parlare di case, paesaggio e cura del territorio, temi che nei piccoli centri assumono un valore concreto. Non teoria soltanto. Case da recuperare, borghi da mantenere vivi, abitudini da ripensare.

Tornareccio Regina di Miele chiude il mese con degustazioni e territorio

A chiudere il percorso sarà Tornareccio Regina di Miele, in programma il 26 e 27 settembre 2026 a Tornareccio, nel Chietino. Il borgo, noto per la produzione apistica, dedica due giorni al miele abruzzese con stand, degustazioni, concerti, visite guidate, premiazioni, convegni e proiezioni. Un appuntamento che negli anni ha legato sempre di più prodotto e identità locale.

Tra i banchi si incontrano mieli di diversa origine botanica, dal millefiori alle varietà più legate alle fioriture del territorio, con produttori pronti a spiegare differenze, consistenze e usi in cucina. Non mancano momenti tecnici, pensati per valorizzare il lavoro degli apicoltori e il ruolo delle api negli equilibri ambientali. Poi, al calare della sera, il passo cambia: musica, passeggiate nel borgo, assaggi lenti.

Il mese delle feste di settembre in Abruzzo racconta così una regione che entra nell’autunno senza perdere il gusto della piazza. Dai cortei medievali di Lanciano alla corsa rituale di Pacentro, dalla cipolla di Scurcola al miele di Tornareccio, ogni appuntamento conserva un pezzo di memoria locale. E, per chi viaggia, diventa un modo concreto per conoscere l’Abruzzo fuori dalle rotte più scontate.