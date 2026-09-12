Il mercatino di Natale di Bressanone 2026 aprirà giovedì 26 novembre in piazza Duomo, nel cuore dell’Alto Adige, per celebrare i 35 anni dell’appuntamento con casette in legno, artigianato, sapori locali ed eventi pensati per accompagnare residenti e visitatori fino al 6 gennaio 2027. La città si prepara a oltre un mese di luci, musica e iniziative diffuse, con un programma che — accanto alla tradizione del vin brulé, della cioccolata calda e dei prodotti altoatesini — porterà nel centro anche proiezioni, installazioni e percorsi d’arte contemporanea.

Mercatini di Natale Bressanone 2026: date e apertura ufficiale

Il via al mercatino di Natale di Bressanone è fissato per il 26 novembre 2026, con i primi appuntamenti nel centro cittadino già dal pomeriggio: alle 16.30 è prevista la Sfilata degli Angeli, mentre alle 17 si terrà l’inaugurazione ufficiale in piazza Duomo. Dal giorno successivo le casette resteranno aperte tutti i giorni fino al 6 gennaio, con una sola pausa indicata nel calendario: il 25 dicembre.

Per Bressanone, che da anni richiama famiglie, comitive e viaggiatori diretti verso le valli altoatesine, l’edizione del 35° anniversario avrà un tono più ricco del solito. Accanto alle bancarelle con artigianato locale, decorazioni, dolci speziati e prodotti del territorio, la città ha annunciato una serie di iniziative legate al tema della speranza, scelto come filo conduttore del Natale 2026. Un dettaglio che tornerà anche nelle installazioni, nelle musiche e nei momenti quotidiani in centro.

Torre Bianca, Calendario dell’Avvento e tradizioni in piazza Duomo

Tra i luoghi simbolo coinvolti ci sarà la Torre Bianca, uno dei riferimenti visivi più riconoscibili del centro di Bressanone. Ogni giorno, in coincidenza con l’apertura del mercatino natalizio, il carillon proporrà una versione speciale dell’Inno alla gioia, pensata per accompagnare l’arrivo dei visitatori tra le vie addobbate e la piazza principale.

Dal 1° al 24 dicembre tornerà anche il Calendario dell’Avvento: giorno dopo giorno verrà svelata una nuova finestra, secondo un rito semplice, quasi domestico, che negli anni è diventato parte dell’attesa natalizia in città. Non mancheranno poi gli appuntamenti più legati alla tradizione alpina. Il 5 dicembre sfileranno i Krampus, figure mascherate e rumorose che richiamano antiche usanze dell’area tirolese; il giorno dopo, il 6 dicembre, arriverà San Nicola, atteso soprattutto dai bambini.

La chiusura del periodo festivo è prevista per il 6 gennaio 2027, quando la Befana raggiungerà piazza Duomo insieme ai Re Magi e a decine di figuranti in costume. Una scena corale, costruita nel centro cittadino, che farà da ultimo passaggio del calendario natalizio prima dello smontaggio delle casette e del ritorno alla vita ordinaria. Succede sempre così: per qualche settimana la città cambia passo, poi solo allora si torna ai ritmi di gennaio.

OOPS 2 alla Hofburg e Via Illuminativa: luci, musica e solidarietà

Uno degli appuntamenti centrali sarà OOPS 2 – A Light & Music Show for UNICEF, in programma alla Hofburg di Bressanone dal 26 novembre 2026 al 9 gennaio 2027. Le facciate del Palazzo Vescovile diventeranno una grande superficie narrativa grazie alle proiezioni degli artisti francesi Spectaculaires, accompagnate dalle musiche di Giorgio Moroder, nome altoatesino noto a livello internazionale per il suo lavoro nella musica elettronica e nel cinema.

Lo show sarà proposto ogni sera, con esclusione del 24 e 25 dicembre, in due rappresentazioni quotidiane. Il sabato, e anche nelle serate del 6 e 7 dicembre, è previsto un ulteriore spettacolo, per rispondere all’afflusso maggiore atteso nei fine settimana e nei giorni più vicini alle festività. “Sarà un modo per guardare la città con occhi diversi”, spiegano gli organizzatori, sottolineando il legame tra racconto visivo, musica e atmosfera natalizia.

Accanto all’aspetto artistico ci sarà anche un risvolto solidale: per ogni biglietto venduto di OOPS 2, un euro sarà destinato a UNICEF per un progetto dedicato all’accesso all’acqua pulita e ai servizi igienico-sanitari in Zambia. Dal 4 dicembre al 31 gennaio 2027, inoltre, il centro ospiterà Via Illuminativa – Station Hope, un percorso tra installazioni d’arte contemporanea, chiese e spazi pubblici. Non solo mercatino, dunque. Anche una piccola mappa da seguire, passo dopo passo, fuori dalle vie più affollate.

Dove si svolge il mercatino e come arrivare a Bressanone

Il mercatino di Natale di Bressanone si svolge in piazza Duomo, in pieno centro, una posizione comoda soprattutto per chi sceglie il treno. Dalla stazione ferroviaria di Bressanone bastano pochi minuti a piedi per raggiungere l’area delle casette, attraversando le vie cittadine senza dover cercare parcheggio nelle ore di maggiore afflusso.

Chi arriva in auto può uscire dall’autostrada a Chiusa/Val Gardena oppure a Bressanone/Varna, proseguendo poi verso le aree di sosta indicate in città. Tra le opzioni segnalate ci sono l’Autosilo Stufles in via Cesare Battisti, il parcheggio Aquarena in via Brennero, l’autosilo di via Dante e il Parkgarage Bressanone. Per chi cerca una soluzione gratuita è disponibile il parcheggio di Bressanone Sud, lungo la statale: da lì, per raggiungere piazza Duomo, servono circa 20 minuti a piedi.