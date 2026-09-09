Ryanair ha lanciato per ottobre 2026 una promozione sui voli low cost da diverse città italiane, con tariffe da 19,99 euro e alcune tratte individuate sotto i 15 euro, prenotabili entro l’11 settembre per viaggiare tra l’11 settembre e il 31 ottobre, mentre molti italiani cercano una meta breve tra mare, città d’arte ed eventi legati all’autunno.

Voli low cost a ottobre: la finestra per prenotare

La nuova offerta di Ryanair arriva in uno dei mesi più cercati da chi vuole partire senza affrontare i prezzi dell’alta stagione. Ottobre resta una via di mezzo: giornate più corte, certo, ma anche città meno affollate, temperature spesso gestibili e un calendario fitto di appuntamenti, da Halloween ai festival di luce, fino alle prime atmosfere da foliage. La compagnia indica tariffe a partire da 19,99 euro, ma in alcune combinazioni, verificando date e aeroporti, compaiono biglietti anche sotto questa soglia. Come sempre, il prezzo finale dipende da disponibilità, bagagli, scelta del posto e servizi aggiuntivi: il biglietto base, da solo, racconta solo una parte del viaggio.

Da Milano Linate a Palma: mare d’autunno e tariffe sotto i 15 euro

Per chi non ha ancora voglia di riporre costume da bagno e occhiali da sole, la tratta Milano Linate-Palma di Maiorca è una delle più interessanti tra quelle emerse nella promozione: in alcune date di ottobre il volo compare a meno di 15 euro. Palma, in quel periodo, vive una stagione più lenta rispetto ad agosto, con temperature diurne che si aggirano di solito tra i 22 e i 24 gradi, abbastanza miti per pranzare all’aperto, camminare sul lungomare o organizzare un’uscita in barca lungo la costa.

Non bisogna però aspettarsi una replica piena dell’estate. Il mare di Maiorca a ottobre può essere fresco, specie al mattino o dopo giornate ventilate, e chi soffre il freddo potrebbe limitarsi a prendere il sole senza tuffarsi. Resta il vantaggio di trovare spiagge più tranquille, tavolini liberi nei bar del centro e una città che, lontana dai picchi turistici, lascia più spazio ai tempi normali del viaggio. Un fine settimana, se scelto bene, può bastare per alternare la Cattedrale di Palma, una passeggiata nel quartiere antico e qualche ora vista mare.

Da Bologna a Praga: zucche, luci e autunno nel cuore della città

Chi cerca un clima più autunnale può guardare alla rotta Bologna-Praga, proposta in alcune date a meno di 17 euro. La capitale ceca in ottobre cambia ritmo: le vie del centro si riempiono di giacche leggere, i caffè tornano ad avere quell’aria raccolta da mezza stagione e i parchi, a cominciare da Stromovka, iniziano a tingersi di giallo e arancio. È il momento giusto per visitare il Castello di Praga senza la pressione dei mesi estivi, oppure per salire su una crociera sulla Moldava al tramonto, quando ponti e palazzi si riflettono nell’acqua con una luce più bassa.

Nel calendario cittadino spicca la mostra delle zucche all’Orto Botanico di Praga, in programma nel 2026 dal 9 ottobre al 1° novembre. Il tema annunciato porta i visitatori nel mondo preistorico, con composizioni di zucche, attività per bambini e laboratori creativi; il 31 ottobre, poi, è prevista una celebrazione di Halloween con lanterne e installazioni illuminate. A metà mese arriva anche il Signal Festival, dal 15 al 18 ottobre 2026: proiezioni, arte digitale e percorsi luminosi attraversano il centro e l’area di Dejvice, con una parte degli appuntamenti gratuita e altre installazioni inserite nel programma Signal INSIDE. Di sera, cappotto leggero e scarpe comode: serve poco altro.

Da Napoli a Tolosa: weekend francese nella Ville Rose

La terza rotta porta dalla Campania alla Francia: da Napoli a Tolosa, in alcune combinazioni, le tariffe Ryanair scendono sotto i 23 euro. La città, conosciuta come Ville Rose per il colore dei mattoni dei suoi edifici, si presta bene a un fine settimana senza programmi troppo rigidi. Si arriva, si lascia la borsa in hotel e si cammina: da Place du Capitole alle strade del centro, fino al Pont Neuf e alle rive della Garonna, dove in ottobre gli alberi cominciano a cambiare colore.

Tolosa ha il vantaggio di essere vivace ma non dispersiva. In due o tre giorni si possono alternare caffè, mercati, musei e passeggiate, senza trasformare il viaggio in una corsa da una parte all’altra. Il contrasto tra il foliage, l’acqua della Garonna e le facciate in mattoni dà al centro un carattere molto riconoscibile, soprattutto nel tardo pomeriggio. Anche qui, il consiglio è controllare bene gli orari dei voli e il costo dei servizi extra: il prezzo d’ingresso può essere basso, ma il budget reale si costruisce prima di cliccare su “acquista”.