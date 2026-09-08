Wizz Air ha lanciato oggi, 8 settembre 2026, una promo flash con sconti fino al 15% su una selezione di voli dall’Italia verso l’Europa, pensata per chi vuole organizzare un viaggio tra il 1° ottobre e il 10 dicembre 2026, anche in vista di Halloween. L’offerta, valida solo per la giornata di oggi secondo quanto comunicato dalla compagnia, arriva nel momento in cui molti viaggiatori iniziano a cercare mete brevi, accessibili e un po’ fuori rotta. Zucche, nebbia d’autunno, castelli e cimiteri vittoriani: il tema, stavolta, è il gotico europeo, tra Romania e Regno Unito.

Wizz Air, promo flash per viaggiare in autunno

La promozione di Wizz Air riguarda una selezione di collegamenti disponibili per partenze comprese tra ottobre e dicembre 2026, con riduzioni fino al 15% applicate alle tariffe indicate sul sito della compagnia. Come spesso accade per questo tipo di offerte, i prezzi possono variare in base alla disponibilità dei posti, all’orario di acquisto e ai servizi aggiuntivi scelti dal passeggero.

Il periodo scelto, tra l’inizio di ottobre e i primi giorni di dicembre, intercetta una fascia di viaggio diversa dall’estate: weekend lunghi, partenze leggere, città meno affollate rispetto all’alta stagione. E poi c’è Halloween, che negli ultimi anni ha spostato una parte del turismo europeo verso luoghi legati a leggende, architetture medievali e racconti popolari. Non solo feste in maschera, insomma.

Per chi parte dall’Italia, alcune rotte segnalate permettono di raggiungere mete dove il racconto gotico non è solo decorazione turistica. Bucarest, Cluj-Napoca e Londra offrono tre interpretazioni diverse dello stesso immaginario: il mito di Dracula, le chiese medievali della Transilvania, i cimiteri e i vicoli vittoriani della capitale britannica. Tre viaggi brevi, ma con un’identità precisa.

Da Bologna a Bucarest, porta d’ingresso verso Dracula

Da Bologna si può volare a Bucarest con tariffe indicate a partire da 34 euro, secondo la selezione collegata alla promozione. La capitale romena, con il suo centro storico fatto di palazzi Belle Époque, locali affacciati su strade strette e tracce dell’architettura socialista, è spesso il primo approdo per chi vuole poi salire verso i Carpazi.

Il punto più cercato, in questo periodo dell’anno, resta il Castello di Bran, raggiungibile da Bucarest in circa un’ora e mezza d’auto, traffico permettendo, oppure con tour organizzati in partenza dalla capitale. La fortezza, associata nell’immaginario collettivo alla leggenda del Conte Dracula, è uno dei luoghi più visitati della Romania, anche se il legame storico con Vlad Țepeș è stato più volte discusso dagli studiosi.

Per Halloween 2026, il castello ospita eventi serali dal 24 al 30 ottobre, oltre alla giornata di domenica 1° novembre, con percorsi notturni, allestimenti a tema e una festa in maschera nel parco reale. “Il fascino del luogo sta anche nel buio dei corridoi, non solo nella leggenda”, raccontano spesso le guide locali ai visitatori. E in effetti, solo arrivando davanti alle mura, si capisce perché Bran sia diventato una tappa quasi obbligata.

Da Roma Fiumicino a Cluj-Napoca, il gotico della Transilvania

Da Roma Fiumicino la rotta per Cluj-Napoca parte da tariffe indicate a circa 45 euro, sempre in base alla disponibilità dei voli inclusi nella promozione. Meno battuta rispetto a Bucarest, Cluj è una città universitaria, vivace, con un centro storico compatto e una posizione utile per esplorare la Transilvania interna.

Il cuore della città è Piața Unirii, dove si trova la Chiesa di San Michele, costruita a partire dal 1316. La sua torre neogotica, alta circa 80 metri, domina la piazza e viene considerata tra gli edifici religiosi gotici più rilevanti della Romania, seconda per dimensioni alla Chiesa Nera di Brașov.

Attorno, il centro conserva palazzi barocchi, cortili interni, passaggi stretti e facciate consumate dal tempo. Qui il gotico non è soltanto un’etichetta da weekend di fine ottobre: è pietra, urbanistica, stratificazione. Da Cluj, poi, si può proseguire verso borghi fortificati, castelli e villaggi sassoni, scegliendo itinerari più lenti. Non tutto va visto in una corsa, e forse è questo il punto.

Da Milano Malpensa a Londra, tra Highgate e Whitechapel

Da Milano Malpensa si può raggiungere Londra con voli indicati a partire da 46 euro, una delle rotte più immediate per chi cerca un Halloween urbano, fatto di storia, letteratura e passeggiate serali. La capitale britannica ha un rapporto antico con l’immaginario gotico: basta guardare le guglie di Westminster Abbey o certe strade umide al tramonto, quando le luci dei pub cominciano ad accendersi.

Il luogo più vicino a questa atmosfera resta però Highgate Cemetery, nel nord della città. Tra angeli di pietra, tombe vittoriane, edera e cripte monumentali, il cimitero è diventato nel tempo una meta per appassionati di storia e architettura funeraria. Negli anni Settanta, poi, la leggenda del cosiddetto “vampiro di Highgate” contribuì ad alimentarne la fama, tra cronaca locale e racconto popolare.

Per chi preferisce un itinerario guidato, Londra offre anche i Jack the Ripper Ghost Walks, tour serali nei vicoli di Whitechapel sulle tracce degli omicidi attribuiti a Jack lo Squartatore. Le guide ricostruiscono luoghi, ipotesi investigative e contesto sociale della Londra di fine Ottocento, senza sciogliere un mistero rimasto aperto. È una passeggiata nel buio, certo. Ma soprattutto dentro una città che sa ancora usare le proprie ombre.