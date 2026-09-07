Il 7 settembre, in tutto il mondo, le Nazioni Unite celebrano la Giornata internazionale dell’Aria pulita per i cieli blu per riportare al centro il tema dell’inquinamento atmosferico, una minaccia che pesa sulla salute delle persone, sulle città e anche sul modo in cui si viaggia. È una ricorrenza giovane, istituita dall’Assemblea generale dell’ONU nel 2019 e celebrata per la prima volta nel 2020, ma parla di un gesto antico e quotidiano: respirare. Finché i dati sulle polveri sottili non superano le soglie, spesso, il problema resta sullo sfondo. Poi arrivano i bollettini, le limitazioni al traffico, le centraline in rosso. E l’aria torna visibile.

Giornata dell’aria pulita, perché il 7 settembre riguarda anche le città

La Giornata internazionale dell’Aria pulita nasce con un obiettivo preciso: ricordare che la qualità dell’aria non è un tema separato dalla vita quotidiana, ma un bene comune da proteggere con politiche pubbliche, investimenti industriali e scelte individuali. Secondo l’UNEP, il Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente, la lotta all’inquinamento atmosferico e quella alla crisi climatica continuano troppo spesso a viaggiare su binari diversi, con competenze divise e tempi non coordinati.

Il punto, spiegano da anni le agenzie ambientali internazionali, è tenere insieme più interventi: energie rinnovabili, trasporti meno emissivi, edifici efficienti, controlli sulle industrie e città progettate per ridurre traffico e combustioni. “L’aria pulita non è un lusso”, è il messaggio rilanciato dall’ONU nelle campagne dedicate alla ricorrenza. Una frase semplice, quasi secca. Ma nelle metropoli dove smog e caldo si sommano, da Milano a Delhi, suona meno astratta di quanto sembri.

Dove si respira meglio: le mete indicate dal rapporto IQAir 2025

Il World Air Quality Report 2025 di IQAir, basato sul monitoraggio di 9.446 città, indica alcune aree dove la concentrazione media di PM2,5 resta su livelli molto bassi, offrendo anche una mappa utile per chi guarda ai viaggi con maggiore attenzione ambientale. Il dato che colpisce arriva dal Sudafrica: Nieuwoudtville, piccolo centro del Namaqualand, ha registrato una media annua di appena 1 microgrammo per metro cubo di PM2,5, il valore più basso tra le città monitorate.

Non è una capitale, né una meta da turismo urbano di massa. Nieuwoudtville è conosciuta soprattutto per i suoi paesaggi naturali e per le fioriture stagionali che attirano visitatori in periodi precisi dell’anno. Proprio questo la rende un caso interessante: lontana dalle grandi direttrici del traffico, con pressioni industriali ridotte e un contesto ambientale favorevole. Il rapporto, naturalmente, fotografa una media annuale. Non racconta tutto di un luogo, ma dice molto sull’aria che si respira.

Islanda, Estonia e Andorra: l’Europa che resta sotto la soglia OMS

In Europa, secondo il rapporto IQAir 2025, solo alcuni Paesi hanno rispettato la soglia annuale indicata dall’Organizzazione mondiale della sanità per il PM2,5: Islanda, Estonia e Andorra. Sono destinazioni diverse tra loro, eppure accomunate da densità contenute, ampie aree verdi o naturali e, in molti casi, politiche urbane orientate a limitare le fonti di emissione. Non basta questo, certo. Ma aiuta.

Reykjavik, per esempio, consente di alternare un soggiorno cittadino a spostamenti verso coste, aree geotermiche e spazi aperti, con una pressione urbana diversa rispetto alle grandi capitali europee. Tallinn offre un centro compatto, percorribile a piedi, e una presenza diffusa di parchi e zone verdi. Andorra la Vella, incastonata nei Pirenei, permette invece di passare dalle strade del centro ai sentieri di montagna in poco tempo. Per chi viaggia, sono dettagli pratici. Per chi misura l’aria, sono anche pezzi di un equilibrio fragile.

Oceania, Caraibi e territori insulari tra le aree meno inquinate

Anche l’Oceania continua a distinguersi nei dati sulla qualità dell’aria: nel 2025, secondo IQAir, il 61% delle città monitorate nella regione ha rispettato la linea guida dell’OMS. Tra le mete citate rientra Hobart, in Tasmania, spesso scelta come punto di partenza per itinerari naturalistici, insieme a isole e territori del Pacifico dove le medie annuali di PM2,5 risultano tra le più basse. Qui, però, il turismo va letto con cautela: meno inquinamento locale non significa impatto nullo, soprattutto quando servono lunghi voli per raggiungere la destinazione.

Nel quadro globale compaiono anche Polinesia Francese, Nuova Caledonia, Barbados, Grenada, Bermuda, Porto Rico, Isole Vergini Americane, Réunion, Panama, oltre ad Australia, Islanda, Estonia, Andorra e Nieuwoudtville. Luoghi molto diversi per clima, accessibilità e modello turistico. Il filo comune è una qualità dell’aria mediamente migliore rispetto alle aree più industrializzate e trafficate. Ma la scelta, per un viaggiatore, non si esaurisce nella classifica: contano anche i mezzi usati per arrivare, gli spostamenti sul posto, il rispetto dei territori. Piccole decisioni, sì. Non risolvono da sole il problema. Però lo spostano, almeno un poco, dalla teoria alla pratica.