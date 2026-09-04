Gli acquirenti stranieri hanno spinto il lago Trasimeno nella top 5 delle mete italiane più cercate per comprare casa nel 2026, secondo i dati di Gate-away.com, con le richieste cresciute del 30,68% in un anno nell’area umbra, scelta per prezzi più accessibili, borghi vivibili e collegamenti con il Centro Italia.

Il Trasimeno entra tra le mete italiane più cercate dagli stranieri

Il Trasimeno non è più soltanto una destinazione di vacanza lenta, tra battelli, colline e borghi affacciati sull’acqua. Nei dati diffusi da Gate-away.com, portale specializzato nel monitoraggio della domanda estera di immobili in Italia, il lago umbro si piazza al quinto posto tra le aree più richieste dagli acquirenti internazionali, alle spalle di nomi già consolidati come Lago di Como, Salento, Valle d’Itria e Lunigiana. Un risultato che, per l’Umbria, pesa anche sul piano dell’immagine.

La crescita delle richieste, pari al 30,68% rispetto all’anno precedente, racconta un cambio di passo. Non si tratta più di un interesse episodico, legato magari a una vacanza estiva o a un passaparola tra conoscenti. Secondo la piattaforma, chi guarda al mercato immobiliare del Trasimeno cerca una casa in una zona riconoscibile, ma non ancora satura, con prezzi lontani da quelli delle località italiane più esposte alla domanda internazionale. E qui, in effetti, il confronto con Como viene quasi naturale: stesso richiamo del lago, ma dinamiche economiche molto diverse.

Stati Uniti in testa: chi compra casa sul lago umbro

A guidare la domanda sono gli Stati Uniti, primo mercato estero per l’area con il 24% delle richieste. Seguono il Regno Unito e una quota significativa di utenti che risultano già in Italia al momento della ricerca, pari al 12,87%: un dato che lascia intuire un comportamento frequente, quello di chi visita l’Umbria, si ferma qualche giorno e solo allora comincia a valutare davvero l’acquisto. “Molti arrivano per una vacanza e poi chiedono informazioni sulle case”, spiegano spesso gli operatori locali, descrivendo un interesse che nasce sul posto, davanti a un casolare o a una piazza di paese.

Nella classifica dei mercati compaiono anche Brasile, Germania e Belgio, segno di una domanda più larga rispetto al tradizionale asse anglosassone. Il profilo non è uniforme: ci sono pensionati in cerca di un’abitazione per lunghi periodi, famiglie che valutano una seconda casa e piccoli investitori orientati all’ospitalità. A unirli, secondo le prime indicazioni del portale, è la ricerca di un contesto meno affollato rispetto alle mete italiane già molto battute. Campagna, lago, servizi. E una posizione centrale.

Castiglione del Lago guida la domanda immobiliare

Il comune più cercato è Castiglione del Lago, che da solo raccoglie il 42,78% delle richieste nell’area e risulta anche il centro più richiesto dell’intera Umbria. Il dato non sorprende chi conosce il territorio: il borgo ha un fronte lago riconoscibile, una rete di servizi più ampia rispetto ai paesi minori e una collocazione utile per raggiungere sia la Toscana sia Perugia. Dietro Castiglione compaiono Marsciano, Panicale, Magione, Passignano sul Trasimeno, Città della Pieve, Tuoro sul Trasimeno, Deruta, Piegaro e Corciano.

La distribuzione delle ricerche segnala però un interesse esteso, non concentrato su un solo centro. Chi guarda al comprensorio del Trasimeno prende in considerazione borghi collinari, case isolate, appartamenti nei centri abitati e strutture da riconvertire. Il valore medio degli immobili richiesti si attesta a 255.194 euro, mentre quasi il 73% delle richieste riguarda case sotto i 250 mila euro. Sono cifre che spiegano una parte del successo: il Trasimeno offre ancora margini di accesso che altrove, soprattutto nei mercati lacustri più noti, si sono ridotti da tempo.

La tipologia più cercata resta il casolare, con il 19,48% delle preferenze, seguito da appartamenti, ville e agriturismi. Non è solo una questione di metratura. Nel mirino ci sono immobili con spazio esterno, vista, possibilità di ristrutturazione e un rapporto diretto con il paesaggio. Una casa “con carattere”, direbbero gli agenti immobiliari della zona, magari con un ulivo in giardino e una strada bianca da percorrere piano. Anche questo conta, nel racconto che l’Umbria riesce a vendere all’estero.

Umbria protagonista, da Todi a Orvieto fino ad Assisi

Il successo del lago Trasimeno si inserisce in una tendenza più ampia che riguarda l’intera regione. Nella classifica umbra elaborata da Gate-away.com, Castiglione del Lago precede Todi, Orvieto, Marsciano, Gubbio, Massa Martana, Sellano, Perugia, Assisi e Panicale. La provincia di Perugia concentra circa il 74% delle richieste regionali, con un valore medio degli immobili richiesti pari a 271.521 euro. Numeri che confermano il ruolo centrale del territorio per chi, dall’estero, immagina una casa in Italia lontana dai circuiti più costosi.

Le altre mete della top 5 mantengono comunque una forte capacità di attrazione. Il Lago di Como resta il riferimento per gli immobili di fascia alta, sostenuto da una visibilità internazionale consolidata. Il Salento continua a richiamare chi cerca masserie, campagne e mare, mentre la Valle d’Itria tiene insieme architettura tipica e paesaggio rurale. La Lunigiana, tra Toscana e Liguria, si conferma invece una scelta per chi punta su borghi meno esposti. In questo quadro, il Trasimeno entra con una fisionomia propria: meno vetrina, più vita quotidiana. Ed è forse proprio lì che molti compratori stranieri stanno guardando.