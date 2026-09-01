Ryanair ha lanciato oggi, 1 settembre 2026, lo “Speciale rientro a scuola”, una promozione valida dall’Italia e dagli altri Paesi del network per chi vuole prenotare entro il 3 settembre una fuga tra il 4 settembre e il 31 ottobre 2026, con uno sconto del 20% sui voli pensato per riempire le settimane di fine estate e inizio autunno. L’offerta, visibile sul sito della compagnia, riguarda diverse rotte europee e si inserisce in un periodo in cui molti viaggiatori cercano partenze brevi, spesso nel fine settimana, con tariffe più leggere rispetto all’alta stagione. Tra le proposte disponibili spuntano collegamenti da Catania, Venezia-Treviso e Rimini verso città adatte a un city break di pochi giorni.

Ryanair, come funziona lo Speciale rientro a scuola

La promozione Ryanair per il rientro a scuola prevede uno sconto del 20% sui voli prenotati entro il 3 settembre 2026, con partenze comprese tra il 4 settembre e il 31 ottobre 2026. La finestra è breve, quindi chi vuole approfittarne deve muoversi in fretta: la compagnia irlandese, come avviene spesso per le offerte lampo, lega i prezzi alla disponibilità dei posti e alle singole tratte.

Il periodo scelto non è casuale. Dopo il picco di agosto, molte città europee tornano più accessibili, gli alberghi abbassano in parte le tariffe e le temperature rendono più semplice camminare per ore tra musei, quartieri residenziali e mercati. Non si tratta di pacchetti turistici, ma di voli scontati: bagagli, posti assegnati e altri servizi restano soggetti alle condizioni indicate in fase di acquisto.

Da Catania a Varsavia: partenza a settembre da 25 euro

Tra le rotte più interessanti segnalate nella promozione c’è il volo Catania-Varsavia del 4 settembre, disponibile, secondo le tariffe indicate, a partire da 25 euro. Dalla Sicilia alla Polonia, il salto è netto: si passa dal caldo di fine estate dell’isola a una capitale che negli ultimi anni ha cambiato volto, senza perdere il peso della sua storia.

Il punto di partenza resta lo Stare Miasto, il centro storico ricostruito dopo la Seconda guerra mondiale e inserito nel 1980 nella lista dei Patrimoni UNESCO. Ma Varsavia non si esaurisce lì. Sulla riva destra della Vistola, il quartiere Praga conserva cortili interni, piccole cappelle, vecchie fabbriche riconvertite e spazi culturali frequentati da studenti, artisti e residenti. “È la zona dove si vede meglio la città di oggi”, raccontano spesso le guide locali ai visitatori che arrivano per la prima volta.

Per chi cerca una pausa più lenta, il Parco Skaryszewski, sempre nell’area di Praga, offre viali alberati, laghetti e panchine frequentate soprattutto da famiglie del posto. A settembre, con giornate ancora miti, Varsavia si presta a un viaggio breve: due o tre giorni bastano per alternare memoria, musei e quartieri meno battuti.

Da Venezia-Treviso a Praga: ottobre a partire da 28 euro

La seconda proposta riguarda il collegamento Venezia-Treviso-Praga, con partenza il 1° ottobre e tariffa indicata da 28 euro. La capitale ceca resta una delle mete europee più richieste, ma l’autunno consente di viverla con un passo diverso, lontano almeno in parte dai flussi più densi che attraversano il Ponte Carlo e la Piazza della Città Vecchia.

Chi conosce già il centro può spingersi verso Vinohrady, quartiere elegante con palazzi Art Nouveau, caffè di zona, ristoranti di quartiere e giardini dove i residenti si fermano nel tardo pomeriggio. È una Praga meno da cartolina, più quotidiana. E proprio per questo interessante.

Un’altra tappa possibile è la collina di Petřín, raggiungibile a piedi o con la funicolare, da cui si osserva la città dall’alto senza necessariamente restare nei punti più affollati. Lungo la Moldava, invece, il ritmo cambia ancora: battelli, piste ciclabili, coppie sedute sui muretti e turisti che cercano l’inquadratura giusta al tramonto. Per gli amanti dell’arte contemporanea, le opere di David Černý, disseminate in vari punti della città, aggiungono un percorso alternativo fatto di sculture ironiche e provocatorie.

Da Rimini a Colonia: city break sul Reno da 34 euro

La terza idea porta in Germania: il volo Rimini-Colonia del 5 settembre è proposto da Ryanair a partire da 34 euro. Colonia, affacciata sul Reno, è spesso associata al suo Duomo, una delle grandi cattedrali gotiche d’Europa, ma la città offre molto anche fuori dal perimetro più turistico attorno alla stazione centrale.

Il quartiere di Ehrenfeld, ex area industriale, è oggi una zona di street art, locali indipendenti, laboratori creativi e piccole sale da concerto. Ci si arriva facilmente con i mezzi pubblici e, una volta lì, conviene camminare senza troppa fretta: muri dipinti, insegne di vecchie officine, bar frequentati da studenti e lavoratori raccontano una Colonia più ruvida, meno ordinata, ma viva.

Diversa l’atmosfera nel Belgisches Viertel, quartiere di boutique, botteghe, caffè e ristoranti raccolti tra strade dal ritmo tranquillo. Per una pausa verde c’è il Rheinpark, lungo il fiume, adatto a una sosta nelle giornate di settembre. E poi la Kölsch, la birra locale servita nei bicchieri cilindrici chiamati Stange: nei locali tradizionali arriva al tavolo quasi senza chiederla, finché il sottobicchiere non viene appoggiato sopra il bicchiere. Anche questo, in fondo, è un modo per capire una città.