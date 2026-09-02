Nel lago Williston, in Columbia Britannica, un’isola galleggiante coperta di alberi è comparsa tra luglio e agosto 2026 per poi sparire nel giro di poche settimane, attirando l’attenzione di residenti, tecnici e viaggiatori perché le immagini satellitari hanno confermato un fenomeno naturale raro, inizialmente scambiato da alcuni per una possibile ricostruzione generata con intelligenza artificiale.

L’isola comparsa nel lago Williston

Per alcuni giorni, nel grande Williston Reservoir, circa 100 chilometri a ovest della diga W.A.C. Bennett, è stata visibile una massa verde abbastanza estesa da sembrare, a tutti gli effetti, una piccola isola. Non un banco di detriti qualunque, dunque, ma una superficie compatta, con alberi e vegetazione già sviluppati, apparsa in un tratto remoto dell’entroterra canadese.

Il bacino, tra i più vasti della British Columbia, è circondato da foreste, strade rare e aree poco abitate. Anche per questo la vicenda ha preso presto la forma del racconto insolito: qualcuno ha parlato di “isola fantasma”, altri hanno ipotizzato una bufala costruita online. Solo dopo le verifiche con dati satellitari, la storia ha trovato un primo punto fermo.

Secondo le rilevazioni disponibili, l’isola misteriosa risultava visibile nelle immagini del 21 luglio 2026. Le stime ricavate dalle osservazioni parlano di circa 140 metri di lunghezza e 70 metri di larghezza, per una superficie vicina ai 10 mila metri quadrati. Abbastanza grande, insomma, da non passare inosservata neppure in un lago di quelle dimensioni.

Le immagini satellitari e la scomparsa

Il passaggio successivo è quello che ha alimentato la curiosità. Nelle nuove immagini satellitari del 5 agosto, della formazione non risultava più traccia nello stesso punto. Una sparizione rapida, almeno per chi osservava dall’alto, che ha spinto molti a chiedersi se l’isola fosse sprofondata, si fosse spezzata o fosse stata trascinata altrove.

Gli esperti, in base alle prime interpretazioni del fenomeno, escludono letture misteriose. Non c’entrano magie, né anomalie senza spiegazione. Più semplicemente, nel lago Williston può formarsi materiale galleggiante a partire da tronchi, rami, sedimenti e materia organica accumulati lungo le rive. Con il tempo, su questa base instabile possono attecchire semi portati dal vento o dall’acqua.

La presenza di vegetazione matura suggerisce che la struttura non si sia formata in pochi giorni. Al contrario, avrebbe iniziato a compattarsi molto prima dell’avvistamento, rimanendo forse ancorata o bloccata in una zona costiera del bacino. Poi, in un momento favorevole, si sarebbe staccata. E in quel momento è diventata visibile come una vera zattera naturale.

Perché un’isola può galleggiare

Il meccanismo, spiegano i tecnici che studiano fenomeni simili, è legato all’intreccio tra materiale vegetale, radici e sedimenti leggeri. Tronchi e rami creano una base, il limo riempie gli spazi, le radici delle piante consolidano la massa. Col passare delle stagioni, quella che all’inizio è una semplice accumulazione può assumere l’aspetto di un piccolo terreno mobile.

Nel caso del Williston Reservoir, un elemento rilevante sarebbe stato il livello dell’acqua. Il bacino, secondo le ricostruzioni circolate in Canada, non raggiungeva quote così alte da circa 14 anni. L’aumento dell’acqua potrebbe avere sollevato una porzione di sponda o di materiale già compatto, trasformandola in una piattaforma capace di spostarsi sulla superficie.

Fenomeni del genere non sono esclusivi del Canada. In varie parti del mondo sono state documentate isole galleggianti naturali, alcune stabili per lunghi periodi, altre mobili e destinate a disgregarsi. Anche in Italia esiste un caso noto: nel lago di Posta Fibreno, nel Lazio, la vegetazione galleggiante chiamata “La Rota” si muove lentamente in base a vento, correnti e livello dell’acqua.

Dove potrebbe essere finita

La domanda, ora, è semplice: dove si trova l’isola scomparsa? L’assenza nelle immagini satellitari non significa per forza che sia affondata. Una possibilità è che il vento l’abbia spinta verso una riva più riparata, magari dentro un’insenatura difficile da distinguere dall’alto. In un bacino ampio e frastagliato come il lago Williston, non sarebbe una sorpresa.

Un’altra ipotesi è che la massa si sia progressivamente sfaldata durante lo spostamento. Onde, correnti e urti contro tronchi o sponde possono rompere queste strutture, separando alberi, radici e sedimenti. “Potrebbe essersi dispersa in più parti”, hanno spiegato in sostanza alcuni osservatori locali, invitando alla prudenza finché non ci saranno nuovi rilievi.

Resta il fascino di una foresta mobile apparsa per breve tempo nel cuore della Columbia Britannica e poi assorbita di nuovo dal paesaggio. Forse è ancora nel bacino, nascosta tra le rive del Williston Reservoir. O forse si è già disfatta, pezzo dopo pezzo, tornando a essere ciò che era all’inizio: legno, terra, radici e acqua.