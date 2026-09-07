Il Gorgonzola Dop è diventato tra il 2016 e il 2025 il prodotto alimentare italiano con il maggiore aumento di consultazioni su Wikipedia, secondo un’analisi sulle pagine dedicate a 99 prodotti Dop e Igp italiani, grazie alla crescita dell’interesse online dei consumatori e al lavoro di comunicazione avviato dal Consorzio di tutela dopo Expo 2015 a Milano.

Gorgonzola Dop, il primato nelle ricerche online

Il dato colpisce perché riguarda un prodotto molto riconoscibile, certo, ma non nuovo al grande pubblico: il Gorgonzola Dop ha fatto segnare un incremento del 1.531% nelle consultazioni online tra il 2016 e il 2025. La rilevazione, basata sulle pagine Wikipedia dedicate a 99 specialità italiane certificate — cinque per ogni regione, selezionate anche in base all’anno di registrazione — lo colloca davanti agli altri prodotti Dop e Igp presi in esame.

Nel 2016 la pagina del formaggio Gorgonzola registrava in media 378 ricerche al mese. Nel 2025, invece, la media è salita a 6.161 consultazioni mensili, con punte oltre quota 9.300 visite in alcuni periodi del 2020 e del 2023. Numeri da prodotto popolare, ma anche da marchio che negli ultimi anni ha imparato a farsi trovare meglio. Anche online, dove spesso nasce il primo dubbio del consumatore.

Il Gorgonzola Dop, quinta produzione certificata italiana per importanza, si muove in un mercato nel quale reputazione, riconoscibilità e correttezza delle informazioni pesano quasi quanto la distribuzione sugli scaffali. “Le persone cercano risposte semplici, ma vogliono capire cosa stanno comprando”, spiegano dal mondo consortile. E in rete, tra ricette, imitazioni e spiegazioni sommarie, il confine può diventare sottile.

Dal dopo Expo 2015 alla strategia digitale del Consorzio

Al Consorzio per la tutela del Gorgonzola Dop il risultato non è arrivato come una sorpresa. Dopo Expo 2015, a Milano, la presenza digitale del marchio è diventata una delle direttrici del lavoro di promozione: non solo visibilità, quindi, ma anche presidio delle informazioni, traduzioni, campagne mirate e attenzione alle piattaforme dove si forma l’opinione dei consumatori.

In quegli anni, il tema era chiaro: spiegare che il Gorgonzola non è un nome generico, ma una denominazione d’origine protetta legata a regole precise, a un territorio e a un disciplinare. Una differenza non sempre percepita all’estero, e talvolta neppure in Italia. Da qui la scelta di investire su contenuti più accurati, anche su canali non controllati direttamente dal Consorzio, dove l’informazione circola con maggiore libertà.

Il lavoro, raccontano fonti del settore, è stato graduale. Prima la verifica dei contenuti più consultati, poi le campagne internazionali, quindi l’attenzione alle domande ricorrenti. Non una vetrina, insomma. Piuttosto un presidio. Perché una pagina vista migliaia di volte al mese può orientare acquisti, correggere errori e, in certi casi, evitare che un nome protetto venga usato in modo improprio.

Le domande dei consumatori: marchio Dop, latte e imitazioni

Le ricerche degli utenti mostrano un interesse molto concreto. Chi arriva sulla pagina Wikipedia del Gorgonzola Dop cerca spesso il significato del marchio Dop, vuole sapere perché il nome non possa essere usato per qualunque formaggio erborinato, oppure domanda che tipo di latte venga impiegato nella produzione. Domande semplici, da banco del supermercato o da cucina di casa.

La risposta centrale riguarda proprio la natura della denominazione: Gorgonzola non indica una categoria generica di formaggi, ma una produzione riconosciuta e tutelata dall’Unione europea. Per questo, usare quel nome per un qualsiasi erborinato può diventare scorretto. In alcuni casi, ricordano gli operatori della filiera, l’utilizzo improprio rischia anche di configurare una frode in commercio.

È un punto delicato, perché il successo di un prodotto porta con sé imitazioni, scorciatoie linguistiche e una certa confusione. “Non basta che un formaggio abbia le venature blu per chiamarsi Gorgonzola”, è il ragionamento ripetuto spesso dagli addetti ai lavori. Dietro quel nome ci sono latte, zone di produzione autorizzate, controlli e un disciplinare. Dettagli tecnici, sì. Ma decisivi.

Produzione in crescita e identità da proteggere

Il primato digitale arriva in una fase favorevole anche sul fronte produttivo. Nei mesi scorsi il Gorgonzola Dop ha superato quota 5,4 milioni di forme, un livello che conferma il peso della filiera nel panorama agroalimentare italiano. Il dato rafforza l’immagine di un prodotto capace di tenere insieme tradizione, industria casearia e mercati esteri, senza perdere il legame con l’origine.

La crescita delle consultazioni online, letta insieme ai volumi produttivi, racconta una trasformazione più ampia: il consumatore non si limita più a comprare, ma cerca, confronta, verifica. A volte lo fa davanti allo scaffale, telefono in mano. Altre volte dopo aver visto una ricetta o un video. In quel momento, una voce chiara su Dop, origine e caratteristiche del prodotto può fare la differenza.

Per il Consorzio di tutela, la sfida resta quella di accompagnare questa curiosità senza ridurla a slogan. Il Gorgonzola Dop è entrato stabilmente nelle ricerche degli italiani e degli utenti stranieri, ma proprio la popolarità impone più attenzione: proteggere il nome, spiegare il disciplinare, distinguere il prodotto autentico dagli usi impropri. Una battaglia meno visibile di quella sugli scaffali. Però, ormai, passa anche da una pagina web.