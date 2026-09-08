Il caldo, la siccità e gli sbalzi di temperatura hanno colpito nel 2026 la produzione italiana di miele, soprattutto nelle pianure e nelle regioni più aride, spingendo gli apicoltori a chiedere al Masaf un sostegno nella nuova Politica agricola comune perché, secondo le associazioni di settore, i ricavi sono scesi in molti casi tra il 25 e il 50%.

Miele italiano, un’annata divisa tra montagna e pianura

La fotografia scattata dall’Osservatorio nazionale miele non racconta una sola stagione, ma molte stagioni diverse dentro lo stesso Paese. In montagna, dove le temperature sono rimaste più favorevoli e l’umidità ha retto meglio, alcune produzioni di miele sono state buone, anche molto buone. In pianura, invece, e nelle aree più calde come Sicilia e Sardegna, la campagna si è rivelata fragile fin dalle prime fasi.

Il risultato è un bilancio a macchia di leopardo, con raccolti soddisfacenti in alcune zone e quasi assenti in territori vicini, talvolta a pochi chilometri di distanza. A fare la differenza, spiegano gli esperti del settore, sono stati l’altitudine, l’esposizione degli apiari, la disponibilità di acqua, la presenza della varroa — una delle principali malattie delle api — e la rapidità con cui gli apicoltori sono riusciti a spostare le arnie. “Non è stata una campagna uguale per tutti”, ha ammesso un tecnico del comparto, descrivendo una situazione difficile da leggere anche per chi lavora con le api da anni.

La stagione, a dire il vero, era partita con segnali incoraggianti. Le temperature miti della primavera avevano favorito lo sviluppo delle colonie e anticipato alcune fioriture, facendo sperare in una ripresa più solida rispetto ad annate già complicate. Poi, però, sono arrivati gli sbalzi termici, i temporali violenti e le lunghe ondate di calore, che hanno asciugato i terreni e ridotto la durata delle fioriture. Meno fiori, meno nettare. E meno miele nei melari.

Le associazioni chiedono aiuti nella nuova Pac

Nei giorni scorsi Fai, Mic e Unaapi, le principali sigle del settore, hanno scritto al ministero dell’Agricoltura per chiedere un sostegno specifico al reddito degli apicoltori dentro la nuova Pac. Nella lettera, le associazioni parlano di una crisi dovuta a “fattori estranei alla capacità tecnica e imprenditoriale dell’apicoltore”, una formula che traduce in linguaggio istituzionale un problema concreto: anche chi lavora bene, in certe condizioni climatiche, raccoglie poco o nulla.

Secondo le stime indicate dal comparto, la contrazione dei ricavi oscilla tra il 25% e il 50%, con punte più pesanti nelle zone più siccitose. Non si tratta solo di una questione agricola in senso stretto, perché l’apicoltura viene spesso considerata una cartina di tornasole dello stato dell’ambiente: quando le api faticano, qualcosa si è già incrinato nel rapporto tra clima, suolo e biodiversità. “Gli alveari hanno reagito, ma il nettare non c’era”, ha spiegato un apicoltore del Centro Italia, raccontando settimane di controlli quasi quotidiani e raccolti sotto le attese.

Il nodo, ora, è capire se e come la Politica agricola comune potrà riconoscere questa vulnerabilità. Gli apicoltori chiedono strumenti legati al reddito, non solo interventi tecnici o contributi indiretti, perché il danno — insistono le associazioni — colpisce aziende già esposte all’aumento dei costi di gestione, dai carburanti per gli spostamenti fino ai trattamenti sanitari contro le malattie delle api.

Acacia in ripresa, ma restano giacenze e incertezza sui prezzi

In un quadro segnato da raccolti discontinui, la nota più favorevole arriva dal miele di acacia, una varietà centrale per la redditività di molte aziende italiane. Dopo campagne difficili, la produzione ha mostrato una ripresa complessiva, pur con differenze significative tra aree produttive. Per diversi apicoltori è stato il prodotto che ha consentito di limitare le perdite, almeno in parte.

Resta però aperta la partita del mercato. L’Osservatorio nazionale miele segnala la presenza di giacenze della stagione precedente, un fattore che può pesare sulla formazione dei prezzi e sulla capacità delle aziende di recuperare margini. In altre parole, anche quando il miele c’è, non è detto che basti a riequilibrare i conti. Solo allora, davanti ai listini e agli ordini dei confezionatori, si capisce quanto una buona produzione locale possa essere frenata da scorte ancora presenti nei magazzini.

Il tema riguarda anche la percezione dei consumatori. Il miele italiano continua a essere associato a qualità, tracciabilità e legame con il territorio, ma sugli scaffali il prezzo resta un elemento decisivo. E in una fase di consumi prudenti, con le famiglie attente alla spesa quotidiana, ogni aumento può rallentare gli acquisti. Una dinamica semplice, quasi brutale.

Importazioni su del 18%, consumi sotto la media europea

Il dato più netto arriva dall’estero: nel 2025 le importazioni di miele sono salite del 18%, superando le 26mila tonnellate, di cui oltre un quarto proveniente da Paesi extra Ue. La produzione nazionale, nello stesso periodo, si è attestata attorno alle 31mila tonnellate, mentre i consumi restano stabili a circa mezzo chilo a persona all’anno, sotto la media europea di 600 grammi. Numeri che spiegano bene il paradosso del settore.

Da un lato, gli apicoltori italiani faticano a produrre nelle aree più colpite da siccità e caldo. Dall’altro, il mercato continua a chiedere prodotto, e il vuoto lasciato dalla produzione interna rischia di essere riempito sempre più dal miele importato. Non è un passaggio neutro, soprattutto per un comparto che punta su origine, controlli e identità territoriale.

Nel frattempo, anche i confezionatori segnalano tensioni. Il comparto miele di Unione Italiana Food, che lo scorso anno ha registrato un aumento del 4% del giro d’affari, arrivando a 175 milioni di euro, denuncia difficoltà di approvvigionamento. Una crescita, dunque, che convive con problemi reali lungo la filiera. E il 2026, per molte aziende apistiche, rischia di chiudersi con una domanda semplice e scomoda: quanto può resistere il miele italiano se il clima continua a cambiare più in fretta delle misure di sostegno?