Il 8 dicembre 2026 una locomotiva a vapore tornerà a percorrere le linee storiche del Friuli Venezia Giulia, trascinando con sé carrozze di legno d’altri tempi e una manciata di borghi che, in questo periodo dell’anno, si trasformano in qualcosa di difficile da descrivere senza scivolare nella retorica. Il Treno dei Presepi e dei Mercatini di Natale — organizzato da Fondazione FS Italiane attraverso FS Treni Turistici Italiani — è uno di quei viaggi che vale la pena fare non solo per la destinazione, ma per il tragitto stesso: il treno presepi mercatini natale friuli è diventato negli anni un appuntamento atteso, capace di unire l’esperienza del viaggio su rotaia storico con l’immersione nelle tradizioni natalizie di una regione spesso sottovalutata dai grandi flussi turistici.

Da Gemona del Friuli a Sacile: un percorso che vale il viaggio

Il treno parte da Gemona del Friuli e arriva a Sacile, attraversando un paesaggio che in dicembre si presenta con i suoi colori più austeri e affascinanti: le Prealpi Carniche sullo sfondo, i campi della pianura friulana che si distendono verso ovest, i paesi raccolti attorno alle loro chiese. Non è un itinerario pensato per la velocità — e non potrebbe esserlo, trattandosi di una locomotiva a vapore che tira carrozze Centoporte, le iconiche vetture in legno a cento porte che furono protagoniste delle ferrovie italiane nel Novecento.

Salire su queste carrozze significa già fare un passo fuori dal presente. I sedili in legno, i finestrini che si aprono a scorrimento, il ritmo cadenzato delle ruote sui binari: tutto contribuisce a creare un’atmosfera che i treni moderni, per quanto comodi, non riescono a replicare. È un dettaglio che chi viaggia con bambini tende ad apprezzare in modo particolare — e non è un caso che l’evento sia strutturato per essere accessibile alle famiglie.

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La sosta a Poffabro, uno dei borghi più caratteristici del Friuli occidentale

Tra le tappe confermate del percorso c’è Poffabro, un borgo nel comune di Frisanco, in provincia di Pordenone, che durante il periodo natalizio ospita una delle esposizioni di presepi più note della regione. Le case in pietra del centro storico diventano cornice naturale per le natività: ogni angolo, ogni finestra, ogni loggiato può diventare sede di un presepe artigianale. È il tipo di allestimento che si integra con l’architettura invece di sovrapporsi ad essa — e questo fa la differenza rispetto ai mercatini natalizi standardizzati che si trovano in molte città italiane.

Poffabro è raggiungibile facilmente solo se si sa dove andare: per chi arriva con il treno storico, la sosta organizzata elimina il problema della logistica e permette di dedicare il tempo alla visita, senza pensare a parcheggi o coincidenze. In questo senso, il treno presepi mercatini natale friuli non è solo un mezzo di trasporto, ma un modo di strutturare l’esperienza in modo coerente.

I biglietti costano 15 euro per gli adulti: ecco come funziona

Il costo del viaggio andata e ritorno è di 15 euro per gli adulti. Per i bambini tra i 4 e i 12 anni il biglietto è ridotto a 7,50 euro, sempre andata e ritorno. I bambini fino a 4 anni viaggiano gratuitamente, senza posto riservato. Sono cifre contenute, soprattutto considerando che si tratta di un treno storico a vapore — un’esperienza che in altri contesti europei viene proposta a prezzi ben più alti.

Per informazioni e prenotazioni è attivo il Sacile Infopoint, contattabile al numero +39 0434 737292 oppure via email all’indirizzo info.sacile@promoturismo.fvg.it. È consigliabile muoversi per tempo: questo tipo di eventi tende a esaurire i posti disponibili con settimane di anticipo, soprattutto nelle date vicine all’Immacolata, quando la domanda è più alta.

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Per ulteriori dettagli sull’evento e sulle attrazioni del territorio è possibile consultare il sito ufficiale Turismo FVG, che raccoglie le informazioni aggiornate sul programma.

Perché il Friuli in dicembre funziona meglio di quanto si pensi

Il Friuli Venezia Giulia non è la prima regione che viene in mente quando si pensa ai mercatini di Natale italiani. Trentino, Alto Adige, Valle d’Aosta: sono loro a dominare l’immaginario. Eppure proprio questa marginalità turistica è uno dei punti di forza del Friuli in inverno: meno folla, prezzi più accessibili, una tradizione artigianale e gastronomica che non ha ancora ceduto del tutto alla standardizzazione.

I borghi del Friuli occidentale — la zona che questo treno attraversa — conservano un’identità architettonica precisa, fatta di pietre locali, portici, fontane e chiese romaniche. In dicembre, con le luci natalizie e il vapore della locomotiva che si dissolve nell’aria fredda, il paesaggio acquisisce una qualità visiva difficile da trovare altrove. Non è una questione di scenografia costruita apposta: è semplicemente quello che succede quando un territorio con una propria coerenza storica incontra una stagione che rallenta i ritmi.

Chi sta cercando un’alternativa ai soliti weekend di dicembre — qualcosa che abbia sostanza oltre all’estetica da cartolina — il treno presepi mercatini natale friuli offre esattamente questo: un’esperienza che si regge su elementi concreti, dal mezzo di trasporto alla destinazione, senza bisogno di aggiungere enfasi che non servono. Il viaggio parte l’8 dicembre 2026: vale la pena segnarsi la data.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.