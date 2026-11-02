È Cagliari Elmas lo scalo che si aggiudica il titolo di miglior aeroporto d’Italia nel 2026, secondo la classifica annuale elaborata da AirHelp, società specializzata nella tutela dei diritti dei passeggeri del trasporto aereo. Il risultato, basato su dati raccolti tra il 1° maggio 2025 e il 30 aprile 2026 e pubblicato l’8 ottobre 2026, offre una fotografia concreta e aggiornata della qualità degli scali italiani — e riserva qualche sorpresa.

Come funziona l’AirHelp Score e perché vale la pena considerarlo

Dietro a ogni classifica c’è un metodo. L’AirHelp Score 2026 ha valutato 279 aeroporti in tutto il mondo, utilizzando tre criteri principali: puntualità dei voli, esperienza passeggeri e qualità dei servizi. Non si tratta di un sondaggio di opinione, ma di un’analisi su dati reali di traffico aereo, il che rende il ranking particolarmente attendibile per chi deve scegliere da quale scalo partire — o semplicemente vuole sapere cosa aspettarsi.

Il peso maggiore nella valutazione spetta alla puntualità dei voli, che incide per il 60% del punteggio complessivo. Una scelta che riflette bene le priorità di chi viaggia: ritardi e cancellazioni restano tra le frustrazioni più diffuse dell’esperienza aeroportuale, capaci di rovinare anche l’inizio di una vacanza ben pianificata.

Cagliari Elmas: i numeri che spiegano il primato

Immagina di imbarcarti su un volo con la ragionevole certezza di partire in orario. A Cagliari Elmas, questa non è un’aspettativa ottimistica: solo il 19% dei voli risulta in ritardo, con un tasso di cancellazioni che si ferma all’1%. Sono cifre che, nel panorama del trasporto aereo italiano ed europeo, fanno la differenza.

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Il riconoscimento non è solo nazionale. Lo scalo sardo ha conquistato la 71ª posizione nella classifica globale dell’AirHelp Score 2026, tra 279 aeroporti analizzati in tutto il mondo. Un risultato che colloca Cagliari Elmas in una fascia di qualità rispettabile su scala internazionale, non soltanto come eccellenza di provincia.

Per un aeroporto di dimensioni medie come quello del capoluogo sardo, raggiungere questo standard operativo richiede una gestione attenta dei flussi, una buona coordinazione con i vettori e una struttura capace di assorbire le variabili del traffico stagionale — che in Sardegna, per ovvie ragioni legate al turismo estivo, è particolarmente intenso.

Bari seconda, Milano Linate terza: il podio degli aeroporti italiani

Dietro Cagliari Elmas si posiziona l’aeroporto di Bari, che conquista il secondo posto nella classifica italiana. Un risultato che conferma la crescita dello scalo pugliese, sempre più centrale nei flussi di traffico verso il Sud Italia e il Mediterraneo orientale. Al terzo posto troviamo Milano Linate, lo scalo cittadino del capoluogo lombardo, apprezzato da anni dai viaggiatori d’affari per la sua posizione comoda e la gestione efficiente dei flussi.

Tre aeroporti di dimensioni e vocazioni molto diverse — uno regionale a forte impronta turistica, uno in rapida espansione nel Mezzogiorno, uno urbano dedicato prevalentemente al traffico domestico e europeo — che condividono però un elemento comune: la capacità di garantire un’esperienza affidabile al passeggero.

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Orio al Serio chiude la classifica italiana

All’estremo opposto del ranking si trova Orio al Serio, lo scalo bergamasco che serve l’area milanese come terzo aeroporto della città. Secondo l’AirHelp Score 2026, è l’aeroporto italiano con le performance peggiori tra quelli valutati. Un risultato che non sorprenderà chi conosce la realtà di uno scalo ad altissima intensità di traffico, dominato dalle compagnie low cost e spesso al limite della capacità operativa — condizioni che rendono strutturalmente più difficile mantenere standard elevati di puntualità e qualità del servizio.

La posizione di Orio al Serio in coda alla classifica non è necessariamente un giudizio definitivo sulla qualità dello scalo in senso assoluto, ma riflette le difficoltà oggettive di gestire volumi di passeggeri molto elevati con infrastrutture sotto pressione.

Cosa cambia, nella pratica, per chi deve scegliere da dove partire

Un ranking come quello di AirHelp ha un valore concreto per il viaggiatore. Se stai pianificando una partenza e hai la possibilità di scegliere tra più scali — come spesso accade nell’area milanese, dove esistono tre aeroporti distinti — sapere quale garantisce maggiore puntualità e migliore esperienza complessiva può davvero fare la differenza, soprattutto su voli in coincidenza o per viaggi con bambini.

Per chi invece parte dalla Sardegna, il primato di Cagliari Elmas è una conferma che vale la pena conoscere. Puoi consultare i dettagli completi della classifica globale direttamente sul sito de Il Sole 24 Ore, che ha analizzato i dati del ranking con un approfondimento dedicato.

Il fatto che il miglior aeroporto d’Italia sia uno scalo regionale, legato a una delle destinazioni turistiche più amate della penisola, dice qualcosa di interessante su come la qualità operativa non sia necessariamente proporzionale alle dimensioni. A volte, meno traffico e più attenzione al dettaglio producono risultati che i grandi hub faticano a replicare.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.