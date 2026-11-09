Il 23 ottobre 2026, nella Sala Spadolini del Ministero della Cultura, è arrivata una notizia che ha sorpreso in pochi e soddisfatto molti: Monreale, piccola città alle porte di Palermo con una delle cattedrali normanne più straordinarie d’Europa, è stata proclamata Monreale Capitale Italiana del Libro 2027. Un riconoscimento che porta la Sicilia al centro del dibattito culturale nazionale, e che racconta qualcosa di più di un semplice premio: racconta come una comunità ha scelto di parlare al mondo attraverso le parole scritte.

Il progetto che ha convinto la giuria: «Monreale legge il mondo»

Tra le 31 candidature presentate per la designazione 2027, quella di Monreale ha prevalso con un progetto dal titolo preciso e ambizioso: Monreale legge il mondo. Non è una formula generica. Il titolo rispecchia l’asse tematico attorno a cui ruota l’intera proposta: plurilinguismo, inclusione e patrimonio culturale.

È una scelta coerente con la storia della città. Monreale è un luogo dove le civiltà si sono sovrapposte per secoli — normanna, araba, bizantina — e quella stratificazione è ancora visibile nei mosaici dorati del Duomo, nei chiostri, nelle decorazioni architettoniche che mescolano stili e linguaggi. Trasformare questa identità plurale in un progetto legato alla lettura e al libro non è un’operazione forzata: è quasi naturale.

Il riconoscimento è stato consegnato dal Ministro della Cultura Alessandro Giuli, che ha presieduto la cerimonia ufficiale. Le altre città finaliste — Chiaramonte (PZ), Iglesias (SU), Nuoro e Pomigliano — avevano presentato candidature solide, a dimostrazione di quanto il format della Capitale Italiana del Libro stia diventando uno strumento reale di valorizzazione territoriale, non solo una targa da appendere al municipio.

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Perché vale la pena andare a Monreale, indipendentemente dal titolo

Il premio è una buona ragione per mettere Monreale in lista. Ma ce ne sono altre, più concrete, che esistevano già prima del 23 ottobre 2026.

La città si trova nella città metropolitana di Palermo, a pochi chilometri dal capoluogo siciliano, raggiungibile facilmente anche senza auto. Il centro è dominato dalla Cattedrale di Monreale, costruita nel XII secolo per volere di Guglielmo II di Sicilia: il ciclo di mosaici all’interno è uno dei più grandi al mondo, con una superficie decorata che supera i seimila metri quadrati. Non è un’iperbole: è una delle cose più imponenti che si possano vedere in Italia, e rimane spesso sottovalutata rispetto ad altri siti siciliani più celebri.

Accanto alla cattedrale, il Chiostro dei Benedettini è un altro punto fermo: duecentoventiotto colonne binate, capitelli scolpiti, un giardino interno che invita a rallentare. La combinazione dei due monumenti giustifica da sola una mezza giornata di visita, ma Monreale ha anche una vita di paese che scorre attorno a queste architetture, con mercati, bar, botteghe artigiane.

Cosa significa per i visitatori il titolo di Capitale del Libro nel 2027

Il riconoscimento di Monreale come Capitale Italiana del Libro 2027 è amministrato dal Centro per il Libro e la Lettura, l’ente governativo che gestisce questa designazione annuale. In pratica, significa che nel corso del 2027 la città ospiterà un programma di eventi, iniziative culturali e attività legate alla lettura, con il plurilinguismo e l’inclusione come fili conduttori.

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Per chi pianifica un viaggio in Sicilia per il prossimo anno, questo si traduce in un calendario più ricco del solito: presentazioni, letture pubbliche, incontri con autori, probabilmente festival dedicati. Non è ancora possibile conoscere il programma dettagliato — siamo a novembre 2026 e i dettagli operativi verranno comunicati nei prossimi mesi — ma il tema di Monreale legge il mondo suggerisce un’apertura verso lingue e culture diverse, coerente con la vocazione storica della città.

Chi visita Monreale in estate o in primavera troverà comunque il vantaggio della vicinanza a Palermo: le due città si complementano bene in un itinerario di tre o quattro giorni, con Monreale che offre il respiro più lento e il patrimonio monumentale, e Palermo il ritmo urbano, i mercati storici come Ballarò e la Vucciria, la cucina di strada.

Una candidatura che parla di un’Italia culturale meno ovvia

Guardare la lista dei finalisti — Chiaramonte, Iglesias, Nuoro, Pomigliano — dice qualcosa di interessante sul tipo di Italia che partecipa a questo tipo di competizioni. Non sono le grandi città già cariche di riconoscimenti internazionali. Sono realtà medie o piccole, spesso del Sud o delle isole, che usano la cultura come leva per costruire identità e attrattività.

Monreale ha vinto con un progetto che mette al centro il plurilinguismo in un momento in cui il tema è tutt’altro che astratto: le comunità italiane sono sempre più composite, e un borgo normanno che ha costruito la sua storia sull’incontro tra culture diverse ha qualcosa di concreto da dire. Il titolo di Capitale Italiana del Libro non è solo un riconoscimento per ciò che Monreale è stata: è anche una scommessa su ciò che può diventare.

Se state pensando a un viaggio in Sicilia per il 2027, vale la pena tenere d’occhio il programma che verrà costruito attorno a Monreale legge il mondo. Non perché sia un «evento da non perdere» per definizione, ma perché un luogo che ha già molto da offrire architettonicamente potrebbe, per una volta, avere ancora di più da dire.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.