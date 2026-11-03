Quando un film gira per le strade di Roma con un cast come quello di Se ami qualcuno dillo — Edoardo Leo, Claudia Gerini, Giovanna Mezzogiorno e Biagio Venditti — la città smette di essere semplice sfondo e diventa personaggio. Il se ami qualcuno dillo film segna l’esordio alla regia di Marco Bonini, attore romano nato il 20 agosto 1972, che ha adattato per il grande schermo il suo romanzo omonimo pubblicato da Longanesi. Le riprese sono iniziate nel marzo 2026 e il film è già stato presentato alla Festa del Cinema di Roma, nella sezione Alice nella Città, nell’ottobre 2026. Roma, dunque, non è solo la cornice: è il cuore pulsante di questa storia.

Un esordio che nasce dalla pagina scritta

Bonini non è arrivato alla regia per caso. Se ami qualcuno dillo è prima di tutto un romanzo, pubblicato con Longanesi, che l’autore ha poi scelto di portare sullo schermo in prima persona. Questo doppio percorso — scrittore e poi regista della stessa storia — è un passaggio non comune nel cinema italiano contemporaneo, e racconta qualcosa di preciso sull’attaccamento di Bonini al materiale narrativo.

Adattare un proprio romanzo significa fare scelte difficili: cosa tenere, cosa tagliare, come trasformare la voce interiore della prosa in immagini che si muovono. Il fatto che Bonini abbia scelto Roma come set principale non è una decisione logistica, ma quasi inevitabile: la città è parte della sua biografia, e quella familiarità si sente nel modo in cui la macchina da presa si muove tra i suoi quartieri.

Il Mandrione: una Roma fuori dai circuiti turistici

Tra le location confermate delle riprese c’è il Mandrione, un quartiere nella zona sud-est di Roma che pochi film scelgono di raccontare. Non è il Colosseo, non è Campo de’ Fiori: il Mandrione ha un’identità più ruvida, segnata da un viadotto ferroviario ottocentesco che attraversa il tessuto urbano e da una storia popolare che resiste alle trasformazioni della città.

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Per chi vuole seguire le tracce del film, il Mandrione si raggiunge facilmente dalla fermata Pigneto o percorrendo via Casilina verso il raccordo. Il contrasto tra l’architettura degli archi del viadotto e le abitazioni che si sono sviluppate intorno nel corso del Novecento crea un paesaggio visivamente potente, che sullo schermo restituisce una Roma autentica, lontana dalla cartolina.

Questo tipo di scelta registica dice qualcosa di interessante: Bonini non cerca la Roma monumentale, cerca quella vissuta, quella che ha una temperatura emotiva precisa. Ed è esattamente il tipo di ambientazione che si adatta a una storia che, già dal titolo, parla di sentimenti non detti, di parole che rimangono sospese.

Un cast che conosce Roma come le proprie tasche

La scelta del cast non è casuale. Edoardo Leo è uno degli attori romani più riconoscibili del cinema italiano degli ultimi anni, capace di muoversi con naturalezza tra commedia e dramma. Claudia Gerini ha una lunga storia con i set romani, avendo costruito gran parte della sua carriera proprio in questa città. Giovanna Mezzogiorno porta una qualità più introspettiva, mentre Biagio Venditti completa un ensemble che sembra pensato per rispecchiare la complessità emotiva del materiale originale.

Vederli muoversi in quartieri come il Mandrione — invece dei soliti scorci da cartolina — è una promessa precisa: questo è un film che vuole raccontare Roma senza idealizzarla, e i suoi protagonisti sembrano scelti proprio per questa capacità di stare dentro la città senza recitarla.

La Festa del Cinema come primo banco di prova

La presentazione del se ami qualcuno dillo film alla Festa del Cinema di Roma, nella sezione Alice nella Città dedicata alle nuove voci del cinema internazionale, ha dato al progetto una visibilità immediata e un contesto preciso. Alice nella Città è una sezione che guarda ai film con un occhio particolare verso le storie capaci di parlare a generazioni diverse, e la scelta di inserire qui l’esordio di Bonini suggerisce un film che non si rivolge a un pubblico di nicchia.

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Ottobre a Roma, durante la Festa del Cinema, è anche uno dei momenti migliori per visitare la città: la luce autunnale sul Tevere, le temperature che scendono senza diventare rigide, i quartieri del centro meno affollati rispetto all’estate. Chi ha seguito la premiere ha avuto l’occasione di vivere la città in uno dei suoi momenti più cinematografici dell’anno.

Roma come destinazione cinematografica, non solo turistica

Il se ami qualcuno dillo film si inserisce in una tradizione consolidata di cinema romano che usa la città come specchio emotivo delle storie che racconta. Non si tratta di turismo cinematografico nel senso convenzionale — non ci sono set ricostruiti da visitare, né percorsi ufficiali — ma di qualcosa di più sottile: la possibilità di guardare un film e riconoscere angoli di una città che si conosce, o scoprire quartieri che non si sarebbero mai cercati su una guida.

Il Mandrione, in questo senso, è una destinazione che vale una deviazione. Chi visita Roma e vuole uscire dai percorsi standard può raggiungerlo in meno di mezz’ora dal centro, camminare sotto il viadotto, osservare come la città cambia faccia a pochi chilometri dal Colosseo. Non è un’esperienza da brochure, ma è un’esperienza vera.

Per approfondire la produzione e le dichiarazioni del regista, il comunicato originale è disponibile su ANSA.

In attesa dell’uscita nelle sale, Se ami qualcuno dillo è già riuscito a fare quello che i film migliori sanno fare: trasformare una città reale in un luogo narrativo, e restituirla allo spettatore con occhi nuovi. Roma, dal Mandrione in poi, aspetta di essere riletta.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.