Quando un film conquista la candidatura italiana agli Oscar, succede qualcosa di curioso: le città in cui è stato girato smettono di essere semplici sfondo e diventano destinazioni. È esattamente quello che sta accadendo con L’estranea, il thriller psicologico diretto da Paolo Strippoli scelto come rappresentante ufficiale dell’Italia per la corsa all’Academy Award per il Miglior Film Internazionale del 2027. Le location de L’estranea — girate tra Roma e Bari nell’estate del 2025 — sono luoghi reali, riconoscibili, visitabili, e per chi ama il cinema come forma di viaggio, offrono un itinerario insolito attraverso due delle città più affascinanti del paese.

Un film tra Lazio e Puglia: perché queste due città

La scelta di girare tra Roma e Bari non è casuale, e chi conosce entrambe le città capisce subito che si tratta di un contrasto voluto. Da un lato la capitale, con la sua stratificazione storica, i suoi palazzi che sembrano custodire segreti, le strade che cambiano registro da un quartiere all’altro. Dall’altro Bari, città portuale del Sud con un carattere forte, una luce diversa, un ritmo urbano che non assomiglia a nessun altro posto d’Italia.

Strippoli è pugliese, e questo legame con il territorio si sente nella scelta delle ambientazioni. Girare in Puglia significa portare sullo schermo una luce naturale difficile da replicare altrove — quella luce bianca e tagliente che d’estate rende ogni superficie quasi accecante, e che in un thriller psicologico può diventare strumento narrativo quanto la sceneggiatura stessa.

La sceneggiatura, firmata dallo stesso Strippoli insieme a Salvatore De Chirico, ha costruito una storia che si muove tra ambienti domestici e spazi urbani, tra interno ed esterno, tra il privato e il pubblico. Un tipo di narrazione che richiede location capaci di sostenere tensione emotiva: non semplici cartoline, ma luoghi che abbiano peso, memoria, carattere.

Bari: il cuore pugliese del film

Bari è una città che il cinema italiano ha spesso trascurato, preferendo il Salento o la Valle d’Itria quando si tratta di Puglia. L’estranea inverte questa tendenza e porta la macchina da presa nel capoluogo, con le sue contraddizioni visibili: il Borgo Antico con i vicoli stretti e le case basse, il lungomare che si apre improvvisamente sul mare Adriatico, i quartieri novecenteschi con i loro palazzi borghesi.

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È proprio questa tensione architettonica — tra il medievale e il moderno, tra il popolare e il residenziale — a rendere Bari una location perfetta per un thriller che, stando al tono del film, sembra esplorare dinamiche familiari e sociali sotto pressione. I palazzi storici del centro, le piazze che di giorno brulicano di vita e di notte assumono un’atmosfera completamente diversa, i mercati del pesce all’alba: sono tutti elementi che chi visita Bari può vivere in prima persona, con occhi nuovi dopo aver visto il film.

Se stai pianificando un viaggio a Bari sulle tracce delle location de L’estranea, vale la pena dedicare almeno due giorni alla città. Il Borgo Antico si esplora a piedi in poche ore, ma merita di essere vissuto lentamente — mattina e sera, per cogliere come la luce e il silenzio cambino completamente la percezione degli spazi. Il lungomare, da Pane e Pomodoro fino al porto vecchio, offre invece una prospettiva diversa sulla città, più aperta e ventilata.

Roma come scenografia del perturbante

La componente romana del film aggiunge un altro livello di complessità. Roma è una città che il cinema conosce bene — forse troppo bene, tanto che ogni regista deve fare uno sforzo per sottrarsi alle inquadrature già viste mille volte. Strippoli sembra aver scelto una Roma meno turistica, più vissuta, quella dei quartieri che non compaiono nelle guide standard.

In un thriller psicologico, Roma funziona come amplificatore dell’ambiguità. I suoi palazzi con i cortili interni, le scale condominiali, i parchi urbani dove la città sembra improvvisamente dimenticarsi di sé stessa: sono tutti ambienti capaci di generare quella sensazione di straniamento che il titolo del film evoca direttamente. L’estranea — l’estranea, la straniera, colei che non appartiene — è un concetto che Roma sa incarnare meglio di molte altre città, perché è una metropoli in cui ci si può sentire invisibili anche in pieno giorno.

Per chi vuole seguire le tracce del film nella capitale, ha senso muoversi fuori dai percorsi più battuti: i quartieri come il Pigneto, il Prati, l’Ostiense, o le zone residenziali dell’EUR offrono un volto di Roma che il cinema internazionale raramente mostra, ma che i film italiani più attenti al territorio hanno sempre saputo valorizzare.

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Il cast e il festival: perché questo film vale il viaggio

L’estranea ha debuttato alla 83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, uno dei palcoscenici più prestigiosi del cinema mondiale. Il cast è di primo livello: Jasmine Trinca, Romana Maggiora Vergano, Valeria Bruni Tedeschi e Adriano Giannini compongono un ensemble che garantisce la profondità interpretativa richiesta da un thriller di questa natura.

La candidatura agli Oscar 2027 segue un percorso preciso: il 15 dicembre 2026 verrà annunciata la shortlist dei quindici film internazionali ammessi alla fase successiva, mentre il 21 gennaio 2027 saranno resi noti i cinque finalisti per la nomination ufficiale. Seguire questo percorso — e nel frattempo visitare i luoghi dove il film è stato girato — è un modo per vivere il cinema come qualcosa di più di una proiezione in sala.

Per approfondire la produzione e le location ufficiali del film, Italy for Movies offre una scheda dettagliata sul progetto.

Come organizzare un itinerario tra Bari e Roma

Bari e Roma sono collegate in modo efficiente sia in aereo che in treno. Il viaggio in treno ad alta velocità richiede circa tre ore e mezza, il che rende possibile un itinerario combinato nell’arco di un lungo weekend o di una settimana.

Bari : almeno due notti per esplorare il Borgo Antico, il lungomare e i quartieri del centro storico con calma.

: almeno due notti per esplorare il Borgo Antico, il lungomare e i quartieri del centro storico con calma. Roma : due o tre notti, puntando sui quartieri meno convenzionali per ritrovare l’atmosfera del film.

: due o tre notti, puntando sui quartieri meno convenzionali per ritrovare l’atmosfera del film. Considera la stagione: l’estate pugliese è intensa, mentre la primavera e l’autunno offrono condizioni più comode per girare a piedi.

Il turismo cinematografico ha una qualità speciale: trasforma ogni angolo in una possibile scena, ogni palazzo in un personaggio. Seguire le location de L’estranea tra Bari e Roma significa guardare due città italiane con uno sguardo diverso — quello di un film che ha già convinto l’Italia a scommettere su di lui davanti al mondo.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.