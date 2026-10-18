Immagina di attraversare le Fiandre belghe in bicicletta, tra strade piatte e boschi ordinati, e di imbatterti all’improvviso in un paesaggio che non ti aspetti: dune di sabbia chiara che si alzano fino a trenta metri, laghi di un blu quasi irreale, e file di pini che proiettano ombre lunghe sul terreno sabbioso. È quello che succede a Lommel, nel Limburgo settentrionale, dove il Sahara di Lommel — in belgio lo chiamano proprio così, Sahara Lommel — occupa circa 193 ettari di paesaggio desertico incastonato nel cuore dell’Europa. Una riserva naturale che non assomiglia a niente di ciò che ci si aspetta dal Belgio, e proprio per questo vale il viaggio.

Un deserto nel cuore delle Fiandre: cosa si vede davvero

La prima cosa che colpisce, arrivando al Sahara di Lommel, è il silenzio. Non quello dei boschi fitti, dove il vento si perde tra le foglie, ma il silenzio aperto delle distese sabbiose, dove il suono si disperde prima di arrivare da qualche parte. Le dune di sabbia bianca si alternano a specchi d’acqua che riflettono il cielo con una nitidezza quasi fotografica, e i boschi di pini si insinuano ai margini come una cornice naturale che separa questo paesaggio dal resto del mondo.

L’area si estende su circa 200 ettari di terreno sabbioso, rendendola una delle riserve naturali più particolari dell’Europa nordoccidentale. Non si tratta di un deserto nel senso climatico del termine: le precipitazioni belghe ci sono, eccome. Ma la composizione del suolo, la morfologia delle dune e la luce che rimbalza sulla sabbia chiara creano un effetto visivo che ha fatto guadagnare a questo posto la sua reputazione di paesaggio fuori dal comune.

Lommel, non a caso, è considerata il posto più caldo delle Fiandre durante i mesi estivi. La sabbia accumula calore, l’aria si scalda, e per qualche ora si può quasi dimenticare di essere in Belgio.

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La torre di osservazione e i percorsi nel Bosland

Uno degli elementi più distintivi del sito è la torre di osservazione alta trenta metri, che permette di abbracciare con lo sguardo l’intera riserva. Da lassù il contrasto tra le dune dorate, le macchie verdi dei pini e il blu dei laghi diventa ancora più evidente, e si capisce meglio la scala di questo paesaggio che, visto dal basso, può sembrare quasi intimo.

Il Sahara di Lommel fa parte del Parco Nazionale Bosland, una delle aree naturali protette più estese del Belgio, che comprende foreste, brughiere e zone umide distribuite su tutto il Limburgo settentrionale. Questo significa che la riserva non è un’isola isolata, ma il punto di partenza — o di arrivo — di percorsi più lunghi che si addentrano nella natura fiamminga.

Le attività consentite all’interno e nei dintorni del sito includono:

Escursioni a piedi , con sentieri che attraversano le dune e i boschi circostanti

, con sentieri che attraversano le dune e i boschi circostanti Ciclismo , grazie alla rete di piste ciclabili tipica del Belgio, che connette Lommel agli altri comuni del Limburgo

, grazie alla rete di piste ciclabili tipica del Belgio, che connette Lommel agli altri comuni del Limburgo Equitazione , per chi vuole esplorare il paesaggio a cavallo

, per chi vuole esplorare il paesaggio a cavallo Visite in famiglia, con percorsi accessibili anche ai bambini

Il sito è stato votato come uno dei luoghi più belli della Lage Kempen, la regione delle Campine, un’area che spesso i viaggiatori italiani non considerano quando pianificano un viaggio in Belgio, concentrandosi su Bruges, Gand o Bruxelles. Un errore che vale la pena correggere.

Quando andare e come organizzare la visita

La stagione più fotogenica per visitare il Sahara di Lommel è quella che va dalla tarda primavera all’inizio dell’autunno. In estate la sabbia si scalda, la luce è intensa, e i laghi assumono quella colorazione brillante che si vede nelle fotografie. In autunno, invece, i pini restano verdi mentre il paesaggio circostante cambia tonalità, creando un contrasto cromatico interessante e meno frequentato dai visitatori.

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L’inverno ha il suo fascino — le dune innevate sono uno spettacolo raro — ma le giornate corte e le temperature rigide rendono la visita più impegnativa. La primavera è una via di mezzo equilibrata: meno folla, luce morbida, temperature gradevoli.

Per chi arriva dall’Italia, Lommel è raggiungibile in treno passando per Bruxelles e poi proseguendo verso Hasselt, la capitale del Limburgo, da dove si può continuare con i mezzi locali o a noleggio. In auto, il percorso dall’Italia settentrionale attraverso il Brennero e poi verso il Belgio richiede una giornata di viaggio, ma permette di organizzare soste lungo il Reno o nelle Ardenne belghe. Il sito ufficiale del turismo di Lommel, visitlommel.be, fornisce informazioni aggiornate su accessi e percorsi consigliati.

Perché Lommel merita un posto nell’itinerario belga

Il Belgio dei grandi canali, dei campanili medievali e della birra trappista è già noto. Ma il Belgio delle Campine — quella fascia di territorio piatto, sabbioso e boscoso che si estende tra Anversa e il confine olandese — è ancora poco esplorato dal turismo italiano. Lommel ne è il cuore più sorprendente.

Visitare il Sahara di Lommel non richiede un’organizzazione complessa: si può inserire in un itinerario più ampio che tocchi Hasselt, Tongeren o Maaseik, oppure abbinarlo a una giornata ad Anversa, che dista meno di un’ora in auto. Non è una destinazione che richiede giorni interi, ma è il tipo di posto che si ricorda più a lungo di molti altri: perché ti trova impreparato, perché non corrisponde a nessuno stereotipo, e perché ha quella qualità rara dei paesaggi che sembrano non appartenere al posto in cui si trovano.

Dune di sabbia bianca, laghi fermi, pini e silenzio, nel mezzo del Belgio. Alcune delle cose migliori da vedere in Europa non stanno nelle guide più conosciute — stanno esattamente dove non te le aspetti.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.