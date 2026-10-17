Benidorm, la città spagnola della Costa Blanca che ha costruito la sua fama su grattacieli, spiagge affollatissime e un turismo di massa tra i più intensi d’Europa, è stata designata European Green Leaf 2028 — il riconoscimento europeo che premia le città di medie dimensioni per i loro modelli di sostenibilità urbana. La notizia è arrivata nell’ottobre 2026 e ha sorpreso molti: difficile immaginare che proprio Benidorm, icona del turismo da grandi numeri, potesse diventare un punto di riferimento per la Benidorm città verde europea del futuro.

Un riconoscimento che arriva dall’Europa, deciso a Guimarães

La designazione non è caduta dall’alto per ragioni politiche o promozionali. Una giuria di esperti di sostenibilità ha valutato 27 centri urbani europei, riunendosi a Guimarães, in Portogallo, per deliberare quale città meritasse il titolo di European Green Leaf 2028. Benidorm ha convinto questa giuria con un modello che combina turismo di massa, protezione ambientale e uso efficiente delle risorse.

Insieme a Benidorm, anche Saragozza ed Estarreja hanno ricevuto riconoscimenti nell’ambito degli European Green Capital e Green Leaf Awards 2028, confermando che la stagione 2028 sarà segnata da un’attenzione particolare verso città che scelgono modelli urbani più responsabili. Ma è Benidorm a fare più rumore, proprio per il contrasto — apparente — tra la sua reputazione e il premio ottenuto.

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Il dato che cambia la prospettiva: il 61% del territorio protetto

Chi conosce Benidorm solo attraverso le immagini della skyline di grattacieli o delle spiagge della Playa de Levante e della Playa de Poniente potrebbe restare sorpreso da un numero: il 61% del territorio comunale è sottoposto a protezione ambientale. Non è una cifra marginale. Significa che oltre la metà dell’area su cui insiste il comune è sottratta all’edificazione e alla pressione urbanistica.

Questo dato, verificato dalle fonti che hanno riportato la designazione, è probabilmente il cuore dell’argomento che ha convinto la giuria europea. Benidorm non è cresciuta in modo indiscriminato: ha concentrato l’intensità turistica in una porzione limitata del suo territorio, lasciando intatta — e tutelata — la maggior parte del paesaggio naturale circostante. È un modello di densità controllata, per certi versi controintuitivo ma efficace: costruire in verticale e in modo compatto può, paradossalmente, proteggere più suolo di quanto non faccia uno sviluppo orizzontale e disperso.

Turismo e sostenibilità: perché Benidorm rompe uno schema consolidato

Il dibattito sul turismo di massa e il suo impatto ambientale è al centro dell’agenda politica europea da anni. Città come Barcellona, Venezia, Dubrovnik hanno affrontato — e stanno ancora affrontando — le conseguenze di flussi difficili da gestire. Benidorm, che accoglie ogni anno milioni di visitatori in uno spazio urbano relativamente contenuto, viene spesso citata come esempio estremo di questo fenomeno.

Eppure il riconoscimento come Benidorm città verde europea per il 2028 introduce una lettura diversa: non ogni forma di turismo intensivo è necessariamente incompatibile con la tutela ambientale. Il modello di Benidorm, secondo la valutazione della giuria, dimostra che turismo, protezione dell’ambiente e uso efficiente delle risorse possono coesistere quando c’è una pianificazione urbana coerente e una visione di lungo periodo.

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Non si tratta di assolvere il turismo di massa da tutte le sue criticità — rumore, consumo d’acqua, produzione di rifiuti restano sfide reali in qualsiasi destinazione ad alta frequentazione. Ma il caso Benidorm suggerisce che la scala del problema non è l’unico parametro rilevante: contano anche le scelte di governance, la gestione del territorio e la capacità di integrare la sostenibilità nella pianificazione urbana concreta.

Cosa significa il titolo per chi viaggia verso la Costa Blanca

Il riconoscimento entrerà in vigore nel 2028, ma il suo effetto sulla narrazione di Benidorm è già visibile. Per i viaggiatori italiani che considerano la Costa Blanca come destinazione — e sono molti, visti i collegamenti diretti da diversi aeroporti italiani verso Alicante — il titolo aggiunge una dimensione nuova a una meta che molti conoscono già come destinazione balneare accessibile e ben organizzata.

Non cambia la natura della città: Benidorm resterà una destinazione ad alta densità, con il suo profilo urbano inconfondibile e le sue spiagge frequentatissime. Ma il riconoscimento europeo certifica che dietro quella facciata esiste un impegno misurabile verso la sostenibilità, valutato da una giuria indipendente su 27 candidati provenienti da tutta Europa. Per chi vuole approfondire i criteri e le città premiate, Eurofocus di Adnkronos ha pubblicato il dettaglio completo delle città vincitrici degli European Green Capital e Green Leaf Awards 2028.

Che Benidorm diventi davvero un modello replicabile per altre destinazioni ad alta pressione turistica è una domanda aperta. Ma il fatto che una giuria di esperti europei abbia scelto proprio questa città — e non una destinazione di nicchia o un borgo poco frequentato — manda un segnale preciso: la sostenibilità non è un privilegio delle mete tranquille, e il turismo di massa può, almeno in certi casi, imparare a fare i conti con l’ambiente senza smettere di essere sé stesso.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.