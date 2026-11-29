Dieci giorni in Sardegna bastano per cominciare a capire perché quest’isola continui a tornare nelle conversazioni di chi viaggia sul serio. Un itinerario Sardegna 10 giorni da nord a sud non è solo una questione di spiagge — anche se le spiagge ci sono, e sono tra le più belle del Mediterraneo — ma un percorso attraverso paesaggi, storia nuragica, cucina radicata nel territorio e borghi che non hanno bisogno di aggettivi per farsi ricordare. Serve un’auto a noleggio, un po’ di flessibilità e la disponibilità a rallentare.

Perché partire da Olbia e muoversi verso sud

La maggior parte degli itinerari da nord a sud inizia dall’aeroporto di Olbia, nel quadrante nord-orientale dell’isola, che è anche il principale scalo per i voli dall’Italia continentale. È una scelta logistica sensata: permette di esplorare il nord nei primi giorni, quando l’energia è alta e il noleggio auto è già in mano, per poi scendere progressivamente verso Cagliari senza dover tornare indietro.

Olbia stessa merita una mezza giornata. La basilica di San Simplicio, in granito grigio, è uno degli edifici romanici più significativi dell’isola e si trova a pochi passi dal centro. Il porto vecchio, con i traghetti che entrano ed escono dal golfo, dà subito l’idea di essere su un’isola con un carattere proprio.

Il nord-est: dal Golfo Aranci all’Arcipelago della Maddalena

I primi tre o quattro giorni si spendono bene tra Golfo Aranci, la Gallura e Palau. Golfo Aranci è una piccola stazione balneare con un lungomare tranquillo e acque già notevolmente trasparenti — utile come base prima di addentrarsi verso nord. Da Palau si prende il traghetto per l’Arcipelago della Maddalena, un sistema di isole e isolotti protetto da un parco nazionale, dove il colore del mare passa dal verde smeraldo al blu profondo nel giro di pochi metri.

Vale la pena dedicare almeno una giornata intera all’arcipelago, possibilmente con un’escursione in barca per raggiungere le spiagge meno accessibili via terra. Le acque bianche e turchesi di questo tratto di costa sono tra le immagini più associate alla Sardegna, e in questo caso la realtà non delude l’aspettativa.

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Verso ovest: Alghero e la costa catalana della Sardegna

Dopo il nord-est, la direzione naturale è verso ovest. Alghero è una delle tappe più caratteristiche dell’intero itinerario: città murata sul mare, con un centro storico in cui si parla ancora — almeno in parte — un dialetto catalano, retaggio della dominazione aragonese. Le torri medievali che si affacciano sul Mediterraneo, i vicoli stretti con i balconi fioriti e il mercato del pesce al mattino sono dettagli che rendono Alghero molto più interessante di una semplice base balneare.

Nelle vicinanze si trovano le Grotte di Nettuno, raggiungibili via mare o scendendo la scalinata scolpita nella roccia della Capo Caccia — una delle falesie più scenografiche dell’isola. A sud di Alghero, il borgo di Bosa merita una deviazione: case colorate lungo il fiume Temo, un castello medievale in cima alla collina, e una tradizione vinicola legata alla Malvasia di Bosa, un vino ambrato che si trova difficilmente fuori dall’isola.

Il centro e i nuraghi: la Sardegna che non ti aspetti

Scendendo verso il centro-sud, l’itinerario cambia registro. Barumini ospita Su Nuraxi, il complesso nuragico più celebre dell’isola e Patrimonio dell’Umanità UNESCO dal 1997. Si tratta di una torre centrale affiancata da un villaggio di capanne in pietra, costruito tra il secondo e il primo millennio avanti Cristo. Visitarlo significa confrontarsi con una civiltà autoctona che non ha equivalenti nel resto d’Italia — e questo, da solo, giustifica la deviazione rispetto alla costa.

Il paesaggio del Campidano, la pianura che si apre intorno a Barumini, è molto diverso dal nord dell’isola: meno spettacolare visivamente, ma utile per capire la Sardegna agricola, quella dei formaggi ovini, del pane carasau e dei salumi di cinghiale che si trovano nei mercati locali.

Il sud: Cagliari, Nora e Sant’Antioco

Gli ultimi due o tre giorni appartengono al sud. Cagliari è una città vera, con quartieri distinti e una vita urbana che spesso sorprende chi arriva aspettandosi solo un punto di partenza per le spiagge. Il Castello, il quartiere medievale in cima alla collina, offre una vista sull’intera città e sul golfo. Il quartiere di Villanova, con le sue chiese barocche e i mercatini, è il posto giusto per cercare prodotti locali senza scendere a compromessi con il turismo di massa.

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A breve distanza da Cagliari si trovano le rovine di Nora, un sito archeologico fenicio-romano affacciato direttamente sul mare — in alcuni punti i resti sono sommersi dall’acqua, il che crea un effetto visivo difficile da dimenticare. Ancora più a ovest, Sant’Antioco è un’isola collegata alla terraferma da un istmo, con un centro abitato su una collina che conserva una tophet fenicia e catacombe paleocristiane.

La cucina del sud è diversa da quella del nord: qui si trovano piatti a base di pesce più frequentemente, come la bottarga di muggine di Cabras — anche se Cabras è tecnicamente nel centro-ovest — e zuppe di pesce legate alla tradizione dei villaggi di pescatori.

Quando andare e come organizzarsi

Un itinerario Sardegna 10 giorni funziona meglio in primavera avanzata o a settembre, quando le temperature sono alte ma non estreme e le strade costiere sono percorribili senza le code di agosto. L’auto a noleggio è indispensabile: i trasporti pubblici coprono le città principali ma lasciano fuori molte delle tappe più interessanti, specialmente nel centro dell’isola.

Pianificare in anticipo dove dormire nelle settimane di alta stagione è fondamentale, soprattutto per le notti in Arcipelago della Maddalena e ad Alghero, dove la disponibilità si esaurisce rapidamente. Per il resto, l’isola si presta a un ritmo abbastanza libero — e quella libertà di movimento, in fondo, è parte del viaggio.

La Sardegna non è una destinazione che si consuma in fretta. Dieci giorni permettono di attraversarla senza correre, di fermarsi davanti a un panorama senza sentire il peso delle tappe successive, di mangiare con calma in una trattoria senza occhio al cronometro. Questo itinerario da nord a sud è uno schema di partenza: poi, come sempre, è l’isola stessa a indicare la strada.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.