Fino al 10 dicembre 2026, chi vive a Roma o si trova nella capitale ha un motivo in più per esplorare il Lazio più autentico: i treni gratuiti Roma Lazio del programma Caput Mundi | Ancient Italian Trails collegano la città con la Tuscia e Cassino, portando i viaggiatori verso borghi, cammini antichi e paesaggi che raramente finiscono nelle guide turistiche tradizionali. Zero euro di biglietto, bus integrati inclusi, e un territorio da riscoprire lentamente.

Cosa sono i treni turistici gratuiti e chi li gestisce

Il programma Caput Mundi | Ancient Italian Trails è un’iniziativa del Ministero del Turismo italiano, operativa dal 27 settembre al 10 dicembre 2026. A gestire i convogli sono Fondazione FS e Treni Turistici Italiani, due realtà che negli ultimi anni hanno rilancato il viaggio su rotaia come esperienza lenta e consapevole, non solo come mezzo di trasporto.

In totale sono 18 treni turistici gratuiti previsti lungo due direttrici principali: Roma–Viterbo, che attraversa il cuore della Tuscia, e Roma–Cassino, verso il basso Lazio. Non si tratta di treni ad alta velocità: sono convogli pensati per il turismo lento, con ritmi che permettono di guardare fuori dal finestrino e capire dove si sta andando.

Le destinazioni: Tuscia, Bolsena, Civita di Bagnoregio, Montecassino

La rotta verso Viterbo è quella che apre le porte alla Tuscia, una delle aree del Lazio più ricche di storia etrusca, laghi vulcanici e borghi medievali. Dal treno, con i bus integrati al servizio, si raggiungono destinazioni come Civita di Bagnoregio — il borgo costruito su uno sperone di tufo che si erode lentamente, accessibile solo a piedi attraverso un ponte pedonale — e il lago di Bolsena, il lago vulcanico più grande d’Europa, con le sue acque limpide e i borghi affacciati sulla riva.

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Sulla rotta verso Cassino, invece, il punto di arrivo più significativo è l’Abbazia di Montecassino, fondata da San Benedetto nel VI secolo e ricostruita dopo le distruzioni della Seconda guerra mondiale. Arrivarci in treno e poi in bus, senza automobile, cambia il modo in cui si percepisce il luogo: si sale lentamente, si guarda il paesaggio aprirsi, si arriva con la giusta disposizione d’animo.

Perché il Lazio fuori Roma merita più attenzione

È un territorio che spesso i viaggiatori attraversano senza fermarsi. Eppure il Lazio custodisce una stratificazione storica che va ben oltre il Colosseo e i Fori Imperiali. La Tuscia è rimasta relativamente ai margini del turismo di massa, il che significa borghi ancora abitati con naturalezza, sagre autunnali legate ai prodotti del territorio — castagne, funghi porcini, vino Est! Est!! Est!!! di Montefiascone — e paesaggi che in ottobre e novembre si tingono di colori che difficilmente si dimenticano.

Il programma Caput Mundi si inserisce esplicitamente nella logica del turismo lento e della mobilità sostenibile, collegando le destinazioni ai cammini storici che attraversano questa parte d’Italia. Non è solo un’offerta turistica: è una proposta di viaggio che invita a rallentare, a percorrere a piedi tratti di sentiero, a fermarsi in un borgo senza l’ansia di dover raggiungere il prossimo posto in lista.

Come funziona il servizio: treno più bus, tutto incluso

Il punto di forza logistico del programma è l’integrazione tra treno e bus. Non ci si ferma alla stazione di Viterbo o di Cassino: i collegamenti in autobus sono pensati per portare i passeggeri direttamente nei borghi, risolvendo l’ultimo miglio che spesso scoraggia chi vuole esplorare senza automobile.

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Per quanto riguarda le prenotazioni, il consiglio è di verificare le date e le modalità direttamente sul sito ufficiale del programma o attraverso i canali di Fondazione FS e Treni Turistici Italiani, poiché i posti sui treni turistici gratuiti Roma Lazio sono limitati e la domanda nelle domeniche autunnali tende ad essere alta. Prenotare con anticipo è la scelta più prudente.

Puoi trovare informazioni aggiornate sul programma e sulle date disponibili consultando il portale InItaly, che raccoglie i dettagli verificati sull’iniziativa.

Quando andare e cosa aspettarsi in autunno

Il periodo coperto dal programma — da fine settembre a inizio dicembre — coincide con una delle stagioni più interessanti per visitare questa parte del Lazio. L’estate è finita, le temperature si abbassano in modo piacevole, e i borghi tornano a respirare senza la pressione dei mesi più caldi.

Novembre, in particolare, è un mese sottovalutato per la Tuscia: i boschi intorno al lago di Bolsena cambiano colore, i mercati locali si riempiono di prodotti stagionali, e Civita di Bagnoregio — normalmente affollata in estate — si può godere con molta più calma. Non aspettarsi il sole garantito: siamo in autunno, e le giornate possono essere grigie o piovose. Ma spesso è proprio in queste condizioni che i borghi mostrano il loro carattere più autentico.

Chi parte da Roma con uno dei treni gratuiti Roma Lazio del programma Caput Mundi non sta semplicemente scegliendo un’escursione economica: sta scegliendo un modo diverso di guardare un territorio che, a pochi chilometri dalla capitale, conserva ancora molto di quello che altrove si è perso. Vale la pena approfittarne prima del 10 dicembre.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.