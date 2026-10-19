C’è un palazzo sul Corso della Giovecca a Ferrara che per decenni ha parlato il linguaggio del denaro — sportelli, moduli, cassaforti — e che adesso ha scelto di raccontare tutt’altra storia. Il Palazzo Barbantini-Koch ha riaperto le sue porte l’8 ottobre 2026, trasformato da storica sede bancaria in uno dei nuovi poli culturali più attesi della città estense. Un cambiamento che non riguarda solo gli spazi, ma il modo in cui Ferrara si racconta a chi la abita e a chi la visita.

Un edificio del primo Novecento al centro della città

Il palazzo sorge lungo il Corso della Giovecca, uno dei viali storici che attraversano il cuore di Ferrara. Costruito agli inizi del Novecento, il Barbantini-Koch è stato per lungo tempo la sede della Cassa di Risparmio di Ferrara, istituto che ha segnato profondamente la vita economica e sociale della città. Una presenza radicata nel tessuto urbano, riconoscibile nella sua architettura, ma rimasta per anni legata a una funzione essenzialmente privata.

I lavori di recupero sono iniziati nel 2023, con un cantiere che ha richiesto oltre tre anni di interventi prima di restituire il palazzo alla collettività. Oggi l’edificio appartiene idealmente a tutti: non più uno spazio di transazione, ma un luogo aperto alla cultura, alla memoria e all’arte.

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Il palazzo Barbantini-Koch di Ferrara come polo culturale: cosa ospita

Il nuovo spazio prende il nome di Polo Culturale di Ferrara de La Galleria BPER, gestito da BPER Banca, che ha deciso di investire in questo recupero come parte di un impegno più ampio verso la valorizzazione del patrimonio storico italiano. La scelta di Ferrara non è casuale: la città è già Patrimonio dell’Umanità UNESCO per il suo centro storico rinascimentale, e un intervento di questa portata si inserisce in un contesto già ricco di istituzioni culturali di rilievo.

All’interno del palazzo è allestita una collezione permanente di 135 opere, che copre un arco di cinque secoli di storia culturale. Un percorso che permette di attraversare epoche e linguaggi artistici diversi, offrendo una prospettiva articolata sul patrimonio accumulato dall’istituzione nel corso del tempo. Accanto alla collezione permanente, il palazzo dispone di spazi per mostre temporanee e conserva l’archivio storico dell’istituzione: una risorsa preziosa per ricercatori, storici e appassionati che vogliono approfondire la storia economica e civile del territorio ferrarese.

Ferrara guadagna uno spazio che mancava

Ferrara è una città che sa come valorizzare i propri spazi storici — basti pensare al Castello Estense, alla Cattedrale, ai Palazzi Schifanoia e dei Diamanti — ma l’apertura del Barbantini-Koch aggiunge qualcosa di diverso: un edificio del Novecento, di origine bancaria, che diventa luogo di incontro tra passato e presente. Non un museo nel senso tradizionale del termine, ma uno spazio vivo, capace di ospitare esposizioni temporanee e di dialogare con la programmazione culturale della città.

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Per chi visita Ferrara in un weekend, il Polo Culturale si inserisce naturalmente in un itinerario che può cominciare dal centro storico medievale e rinascimentale e aprirsi verso le espressioni artistiche dei secoli più recenti. Il Corso della Giovecca è facilmente raggiungibile a piedi dal centro, il che rende la visita integrabile senza sforzo in una giornata già densa di appuntamenti.

Perché vale la pena fermarsi qui

La riapertura del palazzo Barbantini-Koch di Ferrara non è soltanto una notizia per gli appassionati d’arte. È il segnale di come un edificio possa cambiare pelle senza perdere la propria identità, e di come un’istituzione bancaria possa scegliere di restituire alla comunità qualcosa di concreto e duraturo. La collezione di 135 opere che abbraccia cinque secoli di storia è già di per sé una ragione sufficiente per varcare l’ingresso — ma lo è anche la possibilità di vedere da vicino un palazzo che, per molti ferraresi, era rimasto a lungo sullo sfondo del quotidiano senza mai essere davvero esplorato.

Se stai pianificando una visita a Ferrara nei prossimi mesi, considera di aggiungere il Polo Culturale alla tua lista. Non come tappa obbligatoria da spuntare, ma come spazio in cui prendersi il tempo di guardare — l’arte, l’architettura, e una città che continua a reinventarsi senza dimenticare da dove viene.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.