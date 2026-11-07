Quando Possible Love ha vinto il Leone d’Argento alla Mostra del Cinema di Venezia 2026, molti spettatori si sono ritrovati a fissare lo schermo non solo per la storia — due coppie di ceto diverso, una telecamera, i silenzi di un matrimonio e di una classe operaia che vacilla — ma per i paesaggi che scorrevano sullo sfondo. Il regista Lee Chang-dong, tornato alla regia dopo otto anni, ha scelto la Corea del Sud come unico scenario per un film di 164 minuti che usa il territorio quasi come un quarto personaggio. Scoprire le possible love film locations significa, in un certo senso, rileggere il film con gli occhi di un viaggiatore.

Perché la geografia del film conta

Lee Chang-dong non ha mai usato le location come semplice sfondo. Già in Poetry o in Burning, i luoghi erano portatori di significato emotivo: una campagna che opprime, una città che inghiotte. In Possible Love il meccanismo si ripete. Le riprese si sono svolte principalmente nelle province di Jeollanam-do, Jeollabuk-do e Gyeongsangnam-do, tre regioni che coprono la parte meridionale e sud-occidentale della penisola coreana — zone meno frequentate dal turismo internazionale rispetto a Seoul o Busan, ma ricche di una identità visiva fortissima.

La scelta non è casuale. Queste province ospitano alcune delle aree rurali e costiere più intatte del Paese, con paesaggi che oscillano tra risaie piatte, villaggi di pescatori, montagne boscose e litorali frastagliati. Per una storia che parla di distanza sociale e di sguardo — il documentarista che osserva l’operaio licenziato — ambientarsi in luoghi dove il tempo sembra scorrere diversamente rispetto alla capitale ha un senso narrativo preciso.

Jeollanam-do: la provincia che il cinema ha riscoperto

La provincia di Jeollanam-do, nel sud-ovest della Corea, è forse la regione che offre l’esperienza visivamente più coerente con l’atmosfera del film. Città come Mokpo e Yeosu combinano architettura portuale, mercati del pesce e vedute sull’arcipelago delle isole Dadohae — un sistema di oltre duemila isole tra cui alcune raggiungibili in traghetto che sembrano ferme a decenni fa.

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Yeosu in particolare è diventata negli ultimi anni una delle mete emergenti del turismo interno coreano, grazie ai suoi vicoli in pietra sul porto, ai ponti illuminati di notte e a una cultura gastronomica legata al mare che vale il viaggio da sola. Chi cerca le possible love film locations in questa area troverà probabilmente scenari familiari: strade strette, case basse, il rumore delle barche al mattino.

Jeollabuk-do: tra tradizione e paesaggio agrario

Spostandosi verso nord-est, la provincia di Jeollabuk-do offre un volto diverso. Jeonju, il suo capoluogo, è nota per il quartiere storico di Hanok — le case tradizionali coreane con i tetti curvi — ed è considerata la capitale gastronomica del Paese, patria del bibimbap nella sua versione più autentica. Ma fuori dalla città, la provincia si apre in paesaggi agricoli ampi, con campi che cambiano colore con le stagioni e villaggi rurali che sembrano usciti da un’altra epoca.

Per un film che racconta la fatica di chi lavora con le mani e la distanza tra classi sociali, questi ambienti hanno una coerenza narrativa difficile da ignorare. Visitare Jeollabuk-do significa anche confrontarsi con una Corea del Sud che non appare quasi mai nelle guide turistiche standard — e che per questo risulta ancora più autentica.

Gyeongsangnam-do: il sud che guarda il mare

La terza provincia delle riprese, Gyeongsangnam-do, si affaccia sul Mar del Giappone a est e sul Mar Cinese Meridionale a sud. Tongyeong è forse la città più fotogenica della regione: un porto storico con isole a portata di traghetto, un’architettura che mescola influenze giapponesi dell’era coloniale con la tradizione coreana, e una posizione geografica che la rende uno dei luoghi più evocativi di tutta la penisola.

Anche Geoje, isola collegata alla terraferma da un ponte, merita attenzione: villaggi di pescatori, baie riparate e una natura costiera che nelle ore mattutine assume quella qualità di luce diffusa, quasi lattiginosa, che si vede spesso nel cinema coreano contemporaneo. Non è difficile immaginare una troupe cinematografica ferma su un molo ad aspettare quella luce.

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Come organizzare un viaggio sulle tracce del film

Le tre province non sono adiacenti nel senso di un circuito lineare, ma si prestano bene a un itinerario di dieci o quattordici giorni che attraversi il sud della Corea da ovest a est. Il sistema ferroviario ad alta velocità KTX collega le principali città in tempi ragionevoli, mentre per raggiungere le aree più interne o costiere conviene noleggiare un’auto o affidarsi ai bus interurbani locali.

Stagione consigliata: primavera (aprile-maggio) per i campi fioriti e l’aria limpida; autunno (ottobre-novembre) per i colori delle foreste e le temperature miti.

primavera (aprile-maggio) per i campi fioriti e l’aria limpida; autunno (ottobre-novembre) per i colori delle foreste e le temperature miti. Base logistica: Jeonju per Jeollabuk-do, Yeosu o Mokpo per Jeollanam-do, Tongyeong per Gyeongsangnam-do.

Jeonju per Jeollabuk-do, Yeosu o Mokpo per Jeollanam-do, Tongyeong per Gyeongsangnam-do. Da non perdere: il mercato mattutino di un porto locale, un traghetto verso le isole minori, almeno una notte in un hanok tradizionale.

Per chi vuole approfondire il contesto cinematografico prima di partire, Film at Lincoln Center offre schede dettagliate sul film e sul lavoro di Lee Chang-dong.

Il turismo cinematografico coreano sta crescendo

La Corea del Sud ha imparato negli ultimi anni a valorizzare le proprie location cinematografiche come risorsa turistica. Dopo l’effetto Parasite sui quartieri di Seoul e quello delle serie K-drama su destinazioni come Jeju o la costa est, Possible Love — candidato della Corea all’Oscar 2027 come Miglior Film Internazionale — potrebbe fare lo stesso per il sud del Paese, portando visitatori in regioni che meritano attenzione molto al di là del loro legame con il cinema.

Le possible love film locations non sono parchi tematici né set ricostruiti: sono luoghi vivi, con una storia propria, una cucina riconoscibile e una lentezza del tempo che contrasta nettamente con il ritmo di Seoul. È esattamente questo contrasto — tra modernità e tradizione, tra centro e periferia — che Lee Chang-dong ha voluto mettere in scena. E che vale la pena andare a vedere di persona, magari con il film ancora fresco in testa.

Portarsi dietro la colonna sonora e qualche fotogramma salvato dallo schermo non è sentimentalismo da cinefilo: è il modo migliore per guardare un posto con occhi già educati alla sua bellezza.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.