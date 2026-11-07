C’è un posto in Serbia che sembra uscito direttamente dalla mente di un regista — e in effetti è esattamente così che è nato. Drvengrad, conosciuto anche come Küstendorf o Mećavnik, è un villaggio interamente costruito in legno sulle montagne di Mokra Gora, voluto e realizzato dal cineasta bosniaco-serbo Emir Kusturica. Drvengrad Serbia è una di quelle destinazioni che non si spiegano facilmente: non è un borgo medievale sopravvissuto ai secoli, non è un villaggio tradizionale restaurato per i turisti. È qualcosa di più strano e più interessante — un luogo costruito da zero per un film, e poi rimasto in piedi come uno spazio vivo, abitabile, visitabile.

Un set cinematografico diventato villaggio reale

Tutto comincia con Život je čudo — Life Is a Miracle, il film che Kusturica gira nei primi anni Duemila nelle montagne della Serbia occidentale. Per le riprese, il regista fa costruire un intero villaggio in legno su un crinale sopra Mokra Gora: case di tronchi, vicoli in pietra, tetti di tegole rosse. Quando le riprese finiscono, il villaggio non viene smontato. Kusturica decide di tenerlo, di abitarlo, di trasformarlo in qualcosa di permanente.

Questa scelta è il cuore di tutto. Drvengrad non è una ricostruzione storica né un parco a tema: è il risultato di una visione personale, ostinata, portata avanti con la stessa energia caotica e poetica che si ritrova nei film del suo creatore. Visitarlo significa entrare in un’estetica precisa, in un mondo che porta chiaramente l’impronta di chi lo ha concepito.

L’architettura: legno, pietra e tetti rossi sul crinale di Mokra Gora

Fisicamente, Drvengrad è un insieme di costruzioni in legno con tetti di tegole rosse, collegate da vicoli acciottolati. Le case sono in tronchi, costruite secondo tecniche tradizionali dell’area balcanica, ma assemblate in modo non convenzionale — c’è qualcosa di deliberatamente irregolare nel modo in cui gli spazi si susseguono, come se la logica urbanistica fosse stata sostituita da una logica narrativa.

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La posizione, su un crinale sopra Mokra Gora, aggiunge un elemento scenografico quasi inevitabile: il paesaggio intorno è fatto di foreste, colline ondulate, aria pulita di montagna. In autunno, quando i boschi cambiano colore, il contrasto tra il legno scuro delle case e il rosso-arancio della vegetazione è particolarmente marcato. La Serbia occidentale in questa stagione ha un fascino visivo che molti viaggiatori non si aspettano.

Cosa si trova all’interno del villaggio

Drvengrad non è solo da guardare dall’esterno: è un villaggio che funziona. Al suo interno si trovano strutture ricettive — è possibile pernottare nelle case di tronchi — oltre a spazi dedicati alla cultura, alla ristorazione e all’arte. Il villaggio ospita regolarmente eventi legati al cinema e alla musica, coerenti con la personalità del suo fondatore.

Tra le caratteristiche più note del luogo c’è la presenza di riferimenti espliciti a figure della cultura mondiale: nomi di artisti, registi, musicisti appaiono sulle insegne e negli spazi del villaggio, come una sorta di pantheon personale di Kusturica. Non è un museo nel senso tradizionale, ma ha qualcosa di museoale nel modo in cui conserva e celebra un’idea di cultura alternativa, lontana dall’omologazione commerciale.

Come arrivare a Drvengrad dalla Serbia e dai paesi vicini

Mokra Gora si trova nella Serbia occidentale, a circa due ore e mezza di auto da Belgrado. La città più vicina di riferimento è Užice, raggiungibile in treno o in autobus dalla capitale. Da Užice, Mokra Gora è a circa mezz’ora di strada.

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Vale la pena sapere che nelle vicinanze di Drvengrad si trova anche la ferrovia Šargan Eight — la Šarganska osmica — una storica linea a scartamento ridotto che percorre un paesaggio montano spettacolare con una serie di tornanti e gallerie. Molti visitatori combinano le due esperienze nella stessa giornata, e la combinazione funziona bene: il treno e il villaggio si completano a vicenda in un racconto coerente di Serbia fuori dai circuiti più battuti.

Per chi viene dall’estero, l’aeroporto di riferimento è quello di Belgrado Nikola Tesla, collegato con molte città europee. Da lì si può noleggiare un’auto o organizzare il trasferimento in autobus fino a Užice.

Quando visitare Drvengrad in Serbia

Il villaggio è visitabile durante tutto l’anno, ma le stagioni hanno caratteristiche molto diverse. La primavera e l’autunno offrono temperature miti e paesaggi particolarmente fotogenici. L’estate porta più visitatori e un’atmosfera più animata, spesso coincidente con eventi e festival. L’inverno, con la neve sui tetti di legno e i boschi silenziosi, trasforma Drvengrad in qualcosa di quasi irreale — ma è bene verificare le condizioni stradali prima di partire, perché Mokra Gora in quota può essere soggetta a nevicate significative.

Per chi vuole evitare la folla e godersi il luogo con più calma, i mesi di settembre e ottobre sono probabilmente il momento ideale: il clima è ancora gradevole, i colori autunnali sono al massimo, e i flussi turistici si riducono rispetto all’estate. Maggiori informazioni sulla destinazione si trovano sul portale ufficiale di Serbia Tourism.

Drvengrad è uno di quei posti che non si dimentica facilmente, non perché sia spettacolare in senso convenzionale, ma perché è genuinamente strano — nel senso migliore del termine. È la materializzazione di un’idea, di una testardaggine creativa, di un rifiuto di fare le cose come ci si aspetterebbe. Che si sia fan di Kusturica o meno, il villaggio di legno sulle montagne di Mokra Gora merita un viaggio a sé, non come tappa di un itinerario affrettato, ma come destinazione principale di un weekend lento nella Serbia che pochi conoscono davvero.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.